ジバンシィの新作バッグ「ザ・スナッチ」キャンペーンが公開

ジバンシィは2026年春夏シーズンの新作バッグ「ザ・スナッチ」のキャンペーンを公開します。

「ザ・スナッチ」は”親密さ”をテーマに掲げ、サラ・バートンが追求するレディ・トゥ・ウェアのエッセンスを凝縮しています。その柔らかな曲線は、ジャケットのウエストラインや女性の身体のしなやかなフォルムを彷彿とさせ、まるで身体の一部のように自然にフィットします。上質なレザーが持つ繊細な緊張感は、バッグが身体に沿い、包み込むような感覚を与え、持つ人の魅力を最大限に引き出します。建築的な美しさと柔らかな感性が融合したこのバッグは、身につける人の姿勢を際立たせ、自信とスタイルを演出します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=AyNj-Wlpiys ]

しなやかなカーフグレインレザーは、自然なタンブル加工により、強度と柔らかな手触りを両立させています。内側には対照的な色合いのナッパレザーが施され、ジッパーを開くと鮮やかな「ルネッタ（=小さな月）」のディテールが現れるなど、見えない部分にまでサラ・バートンのこだわりが光ります。これは、外見だけでなく内面の美しさも重視するという、ブランドの哲学を象徴しています。デザインにアクセントを加える有機的なフォルムのメタルチェーンとシャープなジッパープル、そしてバッグのシルエットを優雅に保つ、底鋲に配された繊細なメタルパーツ。これらのハードウェアは、ゴールドとシルバーの2色で展開します。

サイズはラージ、ミディアム、スモールの3サイズ展開で、手持ちやクロスボディなど、様々なシーンやスタイルに合わせてコーディネートが可能です。カラーパレットは、クラシックなブラック、オーベルジン、ダークブラウン、トープといった落ち着いた色合いに加え、ベビーピンク、レッド、クリーム、そしてグラフィックな白黒のコンビネーションといった鮮やかな色も取り揃え、個性を表現できる幅広い選択肢が揃います。

Creative direction: Sarah Burton

Photographer: David Sims

Styling: Camilla Nickerson

Casting: Jess Hallett

Make up: Lucia Pieroni

Hair: Olivier Schawalder

Nails: Ama Quashie

Talent: Emeline Hoareau

Campaign Creative Director: Ferdinando Verderi