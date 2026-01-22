【松屋】特製味噌で味わう名古屋名物　「鶏のどて煮風鍋」発売

株式会社松屋フーズホールディングス

このたび松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺一利）では、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」におきまして、2026年1月27日（火）10時より「鶏のどて煮風鍋」を販売いたします。

※豆腐はカットしてご提供いたします。

■米みそと豆みその旨味を凝縮した、特製味噌のほんのりピリ辛で濃厚な味わい。

ごろごろチキンとなめらか豆腐に半熟玉子をトッピング、鍋でも丼でもお好みのスタイルで。

名古屋名物の「どて煮」を、松屋流にアレンジした新商品が登場します。米みその甘みと、豆みその旨味を凝縮した濃厚な味わいの味噌を、ぐつぐつと熱々に煮立てた、ちょっとピリ辛な特製味噌仕立てです。松屋ならではの、ごろごろのチキンに濃厚な味噌ダレをたっぷりと絡め、食べ応えにもこだわりました。さらに、なめらかな豆腐と半熟玉子を崩せば、コク深さはそのままにマイルドな味わいの変化も楽しめます。お鍋として熱々で味わうのはもちろん、ご飯にかけてガッツリ丼スタイルで楽しむのもおすすめです。心もお腹も温まる、冬にぴったりの自信作「鶏のどて煮風鍋」を、この機会にぜひご賞味ください。

商 品 名 鶏のどて煮風鍋 960円

※お持ち帰りいただけます。お持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要です。

※税込み価格です。

※株主優待券は「鶏のどて煮風鍋」にご使用いただけます。

発 売 日 2026年1月27日（火）10時 ～

対象店舗 一部店舗を除く全国の松屋

※販売の有無については、直接店舗にお問い合わせください。

