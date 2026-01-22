新メタバースプラットフォーム「Virbela Go」で地域の課題解決へ！静岡市×富士宮市　先輩移住者バーチャル相談会「富士山と暮らすまちへの移住」開催

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾 以下「日本旅行」）は、株式会社GAIALINK（所在地：長野県茅野市、代表取締役社長：石井秀樹 以下「ガイアリンク」）と連携し、ガイアリンクが提供する新メタバースプラットフォーム「Virbela Go（バーベラ・ゴー）」を使用した、静岡市・富士宮市主催の移住促進イベント「先輩移住者バーチャル相談会」を1月30日（金）に開催します。

当社は202２年６月よりメタバースプラットフォーム「Virbela（バーベラ）」を活用した仮想空間での社会課題解決（少子化対策、不登校支援、観光プロモーション、海外との交流支援など）に取り組んでまいりました。

昨今、生成AIの飛躍的な進化により、情報収集やコミュニケーションは効率化・自動化が進んでいますが、一方で地域の持つ「空気感」や、人との偶発的な出会いから生まれる「熱量」が伝わりにくいという課題も浮き彫りになっています。特に、地方移住のような人生の転機においては、単なる情報比較ではなく、先輩移住者や地域住民との「共感」や「つながり」が不可欠です。

「Virbela Go」を活用したバーチャル相談会

本イベントは、人口減少と若年層の流出という課題に対し、首都圏在住の20～30代に向けて「富士山と暮らすまち」の魅力を発信します。従来の対面型やウェビナー型とは異なり、メタバース空間「Virbela Go」を活用することで、参加者は自宅にいながらにして、静岡市と富士宮市の雰囲気を体感し、先輩移住者と本音で語り合うことができます。

【イベント詳細】

１．イベント概要

事業名： 静岡市×富士宮市 先輩移住者バーチャル相談会「富士山と暮らすまちへの移住」

日時： 2026年1月30日（金） 18:00～19:30

場所： メタバース空間 「Virbela Go」

対象： 静岡市・富士宮市への移住検討をしている方

主催／共催： 静岡市（総合政策局 企画課）／富士宮市（企画部 企画戦略課）

実施： 株式会社日本旅行／株式会社GAIALINK

2． 当日のプログラム



両市の担当者による地域の魅力紹介に加え、

実際に移住した先輩たちとのフリートーク（交流タイ ム）をメインに構成しています。

18:00 静岡市・富士宮市の紹介

18:30 先輩移住者との交流（座談会形式で自由に質問・相談が可能）

19:15 移住支援制度の案内

19:30 閉会

3． 参加申込

下記URLよりお申し込みください。

https://logoform.jp/form/79j2/1385084

【申込受付：1月28日（水）まで】

4． 問い合わせ先

静岡市 企画課 移住・SDGs推進係

メール：ijusoudan@city.shizuoka.lg.jp

TEL：054-221-1022（土日祝を除く、8:30-17:15）

5． 株式会社GAIALINK「Virbela Go」について

ガイアリンクが提供する「Virbela Go」は、世界中のユーザーをつなぐビジネス特化型メタバース 「Virbela」の機能を、より手軽に利用できるようにしたWebブラウザ版プラットフォームです。高スペックなPCやVRゴーグルを必要とせず、ダウンロード不要でノートパソコン等のPCがあれば簡単にアクセス可能なため、幅広い層の参加を促進します。さらに従来のビデオ会議システムを活用したオンラインイベントでは難しかった「その場にいるような没入感」と「心理的安全性」を確保し、AI時代かつ旧オンラインイベントでは実現できなかった交流をデジタル上で再構築します。

URL: https://www.gaia-link.net/virbelago