博報堂ＤＹグループのサステナビリティ取り組み紹介サイト「Sustainable Future with Creativity」開設のお知らせ

博報堂ＤＹホールディングス

株式会社博報堂ＤＹホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：西山泰央）は、博報堂ＤＹグループ各社のサステナビリティに関する取り組みを紹介するWebサイト「Sustainable Future with Creativity」を開設しましたのでお知らせいたします。

■サイトURL：https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/csr/sfwc/

博報堂ＤＹグループでは、「生活者、企業、社会。それぞれの内なる想いを解き放ち、時代をひらく力にする。Aspirations Unleashed」というグローバルパーパスのもと、人を中心としたサステナブルな経営の実践により、生活者の想いがあふれ、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。その実現に向けて、豊かな個性と想いを持つ多様な社員一人ひとりが生活者を起点としたクリエイティビティを発揮し、社内外の仲間たちとともに共創しながら、サステナビリティ活動を推進しています。

今回開設した「Sustainable Future with Creativity」では、グループ各社のサステナビリティに関する取り組みや最新ニュースを、Environment（環境）、Social（社会）、Governance（ガバナンス）領域ごとに一覧で紹介。社会課題に対応する生活者の行動変容を促す取り組み、グループ内外での共創により生まれた取り組み、自社の社員の意識改革のための取り組みなど、幅広くご紹介しています。

本サイトを通じ我々の取り組みを知って頂き、ともにサステナブルな未来へと共創の輪を広げていきたいと思っています。

社員一人ひとりが発揮するクリエイティビティの力で、社会課題の解決と、新たな価値の創造に向けて今後も挑戦を続けてまいります。

「Sustainable Future with Creativity」ページイメージ