Atrevioが贈る2026年バレンタイン限定メニュー甘さと塩味のハーモニーが、スペインの心温まる食卓を演出麻布十番・広尾にて期間限定提供

世界最高峰のハモン・イベリコ専門店 Atrevio（アトレヴィオ） は、ブランドコンセプト「Find Your Spain」のもと、2026年のバレンタインシーズンに向けた特別メニューを、麻布十番店および広尾の「Jamon Car」の2店舗にて期間限定で提供します。

Atrevioが大切にしているのは、スペインに根付く「大切な人と食卓を囲み、想いを分かち合う文化」。恋人同士に限らず、家族や親しい友人と過ごす時間そのものを祝う、そんな温かなひとときを、日本ならではの感性で描く。今年のバレンタインは、ブランドの象徴である熟成ハモン・イベリコの塩味と旨みを、チョコレートの甘さと組み合わせた「甘×塩」のハーモニーで楽しむ、Atrevioならではのバレンタインメニューをご用意しました。

■フラッグシップ店（麻布十番）

バレンタイン限定 ローズコース（ディナー）

伝統と遊び心を掛け合わせた、Atrevioならではの特別ディナーコースは、薔薇のように巻き上げたハモン「ローズハモン」と季節のフルーツをチョコレートフォンデュで楽しむ一皿から始まり、シェリービネグレットで仕上げたサラダ、定番人気のハモンクロケッタ、ハモンの旨みを生かしたきのことトリュフのパエリアへと続く。デザートにはミニサイズのチーズケーキとブラウニーを用意し、食後はコーヒーまたは紅茶とともに、ゆったりと余韻を楽しめる構成となっております。

提供期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

価格：6,800円（税込）

※事前予約制

バレンタイン限定 ローズプレート（ランチ）

ローズハモンと季節のフルーツのチョコレートフォンデュを主役に、シェリービネグレットサラダと食後のカフェを添えた、バレンタイン期間限定のランチプレート。

提供期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）

価格：3,000円（税込）

※事前予約制

■ハモンカー（広尾）

よりカジュアルにバレンタインを楽しめる、テイクアウト中心の限定メニューを展開。

ハモンを花束のように仕立てたローズハモンをはじめ、バレンタイン仕様のチュロスや、ホットワイン（赤・白）を提供します。

アトレヴィオ ローズハモン：900円

バレンタイン チュロス：800円

ホットワイン（赤・白）：920円

セット販売

ローズハモンとチュロス：1,500円

ローズハモン＋ホットワイン（赤・白）：1,500円

※全て税込

■「Atrevio」について

「Sigma Food」は、世界17カ国、68万店以上の商店で取引がある世界的な食品企業です。その中でもスペインで最も認知度の高いブランドであるカンポフォリオは、1952年の創立以来、スペインの家庭で75%が利用するなど、高級ハモンブランドとしても広く知られています。この歴史あるスパニッシュブランドからインスピレーションを受けた「Atrevio」は、スペインと日本の文化の架け橋として、豊かな食文化を日本にもたらすことを目指しています。そのコンセプト「Find Your Spain」は、単なる食の消費を超えて、スペイン人が愛する陽気でリラックスした生活様式、その精神や伝統を体験してもらうことを目標としています。

【Atrevio 麻布十番店概要】

住所：東京都港区元麻布三丁目10番1号 ルミークスイート麻布十番 1階

電話番号：03-6434-9585

営業時間：11:00～23:00

デリ、ランチ：11:30～15:30（L.O. 14:00）

ディナー：17:30～23:00（L.O. 22:00）

定休日：なし

席数：30席

公式サイト：https://www.atrevio.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/atrevio_jp/

【Atrevio Jamon Car概要】

住所：東京都渋谷区広尾5-4-16

電話番号：080-8711-1379

営業時間：11:30～17:00

定休日：なし

公式サイト：https://atrevio.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/atrevio_jp/

■ソルト・コンソーシアムについて

ソルト・グループ株式会社の飲食事業を担うソルト・コンソーシアム株式会社は、2002年の設立以来、イギリス・ロンドンにレストラン「engawa」をオープンし、国内では西麻布「The INNOCENT CARVERY」、六本木ヒルズ「THE SUN & THE MOON」、⻁ノ門ステーションタワー 「TOKYO NODE CAFE」など、東京を中心に多くの飲食店、商業施設の外食を手がけてまいりました。

■ソルト・グループについて

「SALT(塩)のひと振りで、世界を変える」

ソルト・グループは、生命の源である塩のように、無限の可能性を秘めた大海原から新たな価値を創造し、世界を変えていくリーディングカンパニーです。飲食店や宿泊施設、再生医療、地方創生など、多岐にわたる業態と領域において、枠にとらわれない自由な発想で、新しい「体験」を提案し続けています。日本の誇る文化を基盤に、時には海外の優れたパートナーとのコラボレーションを通じて、私たちは未来のカルチャーに挑み、世界中の人々に驚きと感動を届けることを目指しています。

公式サイト：https://salt-group.jp/