1月29日（木） 東京・有楽町で「 うんめもんがずんばい！錦江町うんめもんフェア 」 を開催

株式会社ソラシドエア

株式会社ソラシドエア（本社：宮崎県宮崎市 代表取締役社長：山岐 真作 以下、ソラシドエア）と鹿児島県錦江町（町長：新田 敏郎 以下、錦江町）は、2026年1月29日（木）に「うんめもんがずんばい！錦江町うんめもんフェア」を東京都・有楽町にある鹿児島県アンテナショップ「かごしま遊楽館 」で開催します。

賞味期限が24時間で地元食材がふんだんに入った「竹皮弁当」をはじめ、さつまいもを使った郷土料理 「がね」、こし餡とヨモギで作ったお団子をニッキの葉で包んだ香り豊かなお菓子「 けせん団子」等、当日朝に製造した商品をソラシドエアの飛行機で輸送し、首都圏のみなさまにお届けいたします。

《イベント開催概要》

竹皮弁当

イベント名 ：「うんめもんがずんばい！錦江町うんめもんフェア」

日 時 ：2026年1月29日（木） 10時00分 ～ 19時00分

※ 当日空輸の「竹皮弁当」、「がね」、「けせん団子」は14時～販売予定

場 所 ：かごしま遊楽館

東京都千代田区有楽町1-6-4千代田ビル1～3階

(JR有楽町駅日比谷口から徒歩2分，地下鉄日比谷駅A4出口前)

「かごしま遊楽館」外観

当日空輸のスケジュール ：

6:00頃錦江町発（錦江町役場本庁）

8:30頃鹿児島空港着

ソラシドエア74便 （鹿児島空港10：15発 - 羽田空港11:55着）で輸送

14:00頃～かごしま遊楽館にて販売

※ 錦江町から東京への運搬は錦江町職員にて行います。また当日の飛行機の運航状況により、販売の時間に遅れが生じたり、欠航の場合は中止となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

《イベント実施の背景》

ソラシドエアと錦江町は、2015年12月3日に包括的連携協定を締結しました。

今回のイベントは、2025年3月に包括的連携協定10周年事業報告会で発表した、両者の未来を見据えた「航空輸送を通じた首都圏での販路拡大」の取組の一環です。すべて手作りで保存料も一切使用していないため今まで県外での販売は難しかった錦江町の特産品を当日朝にソラシドエアの飛行機で輸送をし、今後の販路拡大を見据えたテストマーケティングを実施することとなりました。

また、本取組に併せて、2026年1月28日（水）～30日（金）にはソラシドエア東京事業所で錦江町の若手職員向け研修を実施予定です。研修に参加する同町職員3名がイベントでの商品販売を実施するほか、双方の職員交流を深めるためにソラシドエア社員向けにもお弁当の販売を実施します。

参照）連携協定締結プレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000011231.html

《担当者からのコメント》

錦江町若手職員向け研修 （2024年度実施）

錦江町 観光交流課 チームリーダー 宿利原 伸一

昨年10周年を迎え新たな取り組みとして、町の規模に合った販売戦略の一環で、今回かごしま遊楽館様で販売する事ができました。ソラシドエア様の協力を頂き市場調査を行いながら首都圏での売れ筋商品や適正価格を地域へフィードバックして、今後の首都圏販売でのきっかけとして取り組んでいきたいと思います。

ソラシドエア 地元価値共創本部 共創企画部 企画推進課 畦浦 隼人

錦江町とソラシドエアは、空恋プロジェクトを皮切りに10年間様々な取組に挑戦してまいりました。今回お届けする竹皮弁当をはじめ錦江町の特産品は、私自身も実際に頂きましたが、本当においしくておススメの 「 うんめもん 」 です！今回は試験的な取組ですが、首都圏の方々に食を通じて錦江町の魅力をお伝えし、継続的にお届けするきっかけにできたら幸いです。

《会社概要》

錦江町は鹿児島県の大隅半島中南部に位置し、人口5,969人（2026年1月1日）の町です。農業が主な産業で、ピーマン、インゲンなどの園芸作物やサツマイモ、ジャガイモ、お茶や加工用大根など多様な作物が耕作されています。雄大な桜島・薩摩富士といわれる開聞岳を望み、日本一の素晴らしい錦江湾の夕景が展望できます。「ひと輝く・こころ豊かな町」を目指して、住みよいまちづくりを進めています。

・錦江町 ホームページ ： https://www.town.kinko.lg.jp/

ソラシドエアは、本社を宮崎県宮崎市に構え 「 九州・沖縄の翼 」 として、主に羽田・沖縄と九州を結ぶ路線を展開し、鹿児島-東京（羽田）線は2007年9月1日に就航し、現在一日4往復8便を運航しています。ブランドプロミス“空から笑顔の種をまく。”の下、九州・沖縄のヒト・コト・モノをつなぐ地域振興プロジェクト 「 “九州・沖縄プロモーター” つながりは無限大 」 などに取り組んでいます。

・ソラシドエア ホームページ ： https://www.solaseedair.jp/