【『トレインスポッティング』30周年記念 / 推薦コメントが到着&渋谷O-EASTでのクラブイベント第2弾ラインナップ発表】 2026年1月30日（金）より＜2週間限定＞で全国リバイバル上映！
国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、1月30日（金）より2週間限定で全国リバイバル上映することが決定した、監督ダニー・ボイル、主演ユアン・マクレガーによる1990年代イギリスの若者文化を描いた青春映画の金字塔『トレインスポッティング』(https://filmarks.com/movies/32569)。
(C)︎Channel Four Television Corporation MCMXCV
この度、石野卓球さん、宇川直宏さん、倉田佳子さん、粉川しのさん、Jun Fukunagaさん、長畑宏明さん、NordOstさん、平岩壮悟さん、ラブリーサマーちゃんさん、9名から推薦コメントが到着しましたのでご紹介します。
そして、『トレインスポッティング』のリバイバル上映を記念して1月31日（土）渋谷・Spotify O-EASTにて開催が決定した90年代イギリスの音楽カルチャーにフォーカスしたクラブイベント『CCC Presents : 1996』の第2弾ラインナップが発表となります。
第2弾として、K8、m-int、ykahの3名の出演が決定いたしました！
すでに第1弾ラインナップで発表された、Albino Sound (Hybrid set)、arow、Mars89、TEI TEI、7eに加え全8名が出演となります。
そして、VJには刀匠、会場の装飾にはオーガナイザーチーム・YA3i (Ichika + cos.)の参加が決定。
『トレインスポッティング』の作品世界をモチーフに会場が彩られます。
詳細は、【『トレインスポッティング』公開30周年 イベント詳細】をご覧ください！
推薦コメント一覧（五十音順・敬称略）石野卓球（電気グルーヴ）
Born Slippyが流れる瞬間のカタルシスは個人的な映画でのベストモーメントのひとつです。
宇川直宏（DOMMUNE）
1996年公開当時、最も先鋭的な視覚表現はミュージックビデオだった!!
アンダーワールドの「Born Slippy Nuxx」が”爆音でPlayされる”『トレインスポッティング』は、MTVを飛び出した長編のMVだと捉えることも出来る。
これはYoutubeが無かった時代のシンボリックな出来事だ。
当時セカンド・サマー・オブ・ラヴを通過したレイヴカルチャーの息吹は、スクリーンを通じて世界の側に伝播したのだ。
このエポックメイキングな歴史的現象を目撃せよ!!!!!
倉田佳子（プロデューサー／ポッドキャスト「AfterParty」）
初めて観たのは、21歳の渡英前。
当時はドラッグ、ファッション、迫り来るUnderworldの衝撃で頭がいっぱいになった。
だけど、大人になったいま観ると「Choose life」の一言に頭がくらくらする。
一見破天荒な彼らの選択は、実は社会情勢の変化に翻弄された結果なのかもしれない。
そんな気づきをくれる本作は、現代を生きる自分を正気に戻してくれる。
粉川しの（音楽ライター）
「ブリットポップ」、「クール・ブリタニア」って結局何だったの？と思うなら、『トレインスポッティング』を観ればいい。
悲惨で滑稽なジャンキーの青春を鮮烈にカットアップした映像が、TOMATOデザインの蛍光オレンジが、そしてラストに流れる「Born Slippy」が、一つの世代を丸ごと飲み込む鼓動を刻んだ。
90年代UKカルチャーの極点がここにある。
Jun Fukunaga（ポップカルチャー・ジャーナリスト）
スコットランドのどうしようもない若者たちを僕らが知った青春映画の金字塔。
快楽と退廃の中で呼吸する彼らは滑稽で、そして美しい。
その世界を鮮烈に彩る「ボーン・スリッピー」のあのフレーズに身を委ねながら、
人生で何を選ぶか考えてみよう。
Choose Life!
長畑宏明（雑誌『STUDY』編集人／ポッドキャスト「AfterParty」）
この作品は本来、当時のサブカルチャーの熱気に支えられた奇跡の一本として、カルト的に消費されて終わる可能性もあったはずだ。
それがいま、まったく別の環境にある現代においてもなお、マスターピースとして鮮烈に機能している。
人々は、何に飢えているのか。いったい、過去のどこに魅力を見出しているのか。
NordOst（DJ / ライター）
一見すると非日常極まりない（しかし世界中にありふれた）生き方を、ある種「日常系」の延長のように描いたことがこの映画を特別たらしめている気がします。
どんな町にも悲喜劇的な暮らしを送るレントンたちのような人々がいて、不器用ながらに生きている。
そう想像できるようになったのは、だいぶ大人になってからのことでした。
平岩壮悟（編集者／ポッドキャスト「AfterParty」）
全速力で走るレントンは、後期資本主義のなかで窒息しつつある現代人の似姿だ。
この逃げ切れなさ、袋小路の感たるや。
2026年の『トレインスポッティング』は涙なしには観られない。
ラブリーサマーちゃん（ミュージシャン）
映画に通底する「Choose life」というテーマ。
退屈・惨めな環境下で、能動的に選べなかった主人公が、最後にようやくchoose lifeします。
久しぶりに鑑賞して、選択肢を持っていることがどんなに幸せなことかと感じました。
映画「トレインスポッティング」のリバイバル上映が始まります。
Choose to watch this movie. Or don’t!!
『トレインスポッティング』公開30周年 イベント詳細
『トレインスポッティング』のリバイバル上映を記念して1月31日（土）渋谷・Spotify O-EASTのクラブナイトシリーズ「MIDNIGHT EAST」にて、作品の舞台となった90年代イギリスの音楽カルチャーにフォーカスしたクラブイベント『CCC Presents 1996 : Trainspotting 30th Anniversary』の開催が決定。
東京を拠点にクラブ空間の可能性を拡張するコレクティブ「CCC」キュレーションの元、現在の日本のクラブシーンを牽引するDJとライブアクトが集結。
Albino Sound (Hybrid set)、arow、Mars89、TEI TEI、7e、K8、m-int、ykahら9名が出演が決定しています。
そして、VJには刀匠、会場デコレーションにはオーガナイザーチーム・YA3i (Ichika + cos.)の参加が決定。
作品世界への没入感をより高めるビジュアル演出をご用意し、皆様をお待ちしています。
『トレインスポッティング』上映から30周年という節目に、映画と音楽という異なるカルチャーを横断するイベントとなります。
なお、本イベントは1月30日（金）からスタートするリバイバル上映の翌日、1月31日（土）に開催され、入場時に『トレインスポッティング』映画チケット半券を提示で1ドリンクプレゼントとなります。
※本イベントでは映画の上映はございません。
■ イベント名
CCC Presents 1996 : Trainspotting 30th Anniversary
■ 開催日
2026年1月31日（土）23：30 ～ 29:00
■ 会場
Spotify O-EAST 3F、東間屋
（東京都渋谷区道玄坂2-14-8）
■ ラインナップ（第1弾）
＜3F＞
Albino Sound (Hybrid set)
arow
Mars89
TEI TEI
7e
＜東間屋＞
K8
m-int
ykah
▼DECORATION
YA3i (Ichika + cos.)
▼VJ
刀匠
■ チケット販売（前売り）
前売り：\3,000
販売期間：2026/1/6（火） 18:00 ~ 2026/1/31（土） 21:00
======
チケット販売ページ
ZAIKO：
https://6754.zaiko.io/e/ccc1996event
Resident Advisor：
https://ra.co/events/2339392
======
■ チケット販売（当日）
一般：\3,500
U30：\2,500 （30歳以下/入場時に要身分証提示）
※税込 / 1ドリンクチャージ別
※入場時に『トレインスポッティング』映画チケット半券を提示で1ドリンクプレゼント
≪注意事項≫
・20歳未満の方はご入場できません
・写真付き身分証明書のご提示が必要となります。
・お客様同士のトラブルには、主催者および会場は一切責任を負いかねます。
・緊急事態等に伴う主催者側判断による中止の場合を除き、ご購入者様によるいかなる事情が生じましても、ご購入・お引換後のチケットの変更や払い戻しはできません。
・主催者の判断により、開催中止や、出演者などの内容が予告なく変更になる場合がございます。その場合の交通費や宿泊費等の補償はございません。予めご了承ください。
『トレインスポッティング』公開情報
公開日：2026年1月30日（金）より2週間限定
公開劇場：全国89館（公開劇場は順次追加予定です）
レイティング：R15+
料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）
※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。
※劇場により、上映日・上映期間が異なります。
配給：アスミック・エース、Filmarks
『トレインスポッティング』公開劇場
［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ
［青森］イオンシネマ新青森（2/6～）
［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ
［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮
［群馬］イオンシネマ高崎
［埼玉］MOVIXさいたま、MOVIX川口、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、シネプレックス幸手、ユナイテッド・シネマ入間、川越スカラ座（1/31～）、深谷シネマ（2/1～）、OttO（3/6～）
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、キネマ旬報シアター（1/31～）、シネマイクスピアリ、イオンシネマ市川妙典（2/6～）
［東京］新宿ピカデリー、Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、池袋HUMAXシネマズ、MOVIX亀有、109シネマズ二子玉川、Stranger（2/6～）、キネカ大森、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布（2/6～）、MOVIX昭島、アップリンク吉祥寺、新文芸坐（2/24～28）、シネマリス（日程未定）
［神奈川］ムービル、イオンシネマ港北ニュータウン、109シネマズ川崎、イオンシネマ新百合ヶ丘（2/6～）、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、MOVIX橋本、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、シネコヤ（2/5～）
［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟
［富山］ほとり座（2/21～2/28）
［石川］イオンシネマ白山
［長野］イオンシネマ松本（2/6～）
［岐阜］イオンシネマ各務原、イオンシネマ土岐（2/6～）
［静岡］静岡シネ・ギャラリー（2/13～）
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、シネマワールド ららぽーと安城、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ長久手、イオンシネマ大高（2/6～）
［三重］109シネマズ四日市
［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾
［兵庫］塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川（2/6～）、元町映画館（2/7～）
［岡山］イオンシネマ岡山
［広島］サロンシネマ、シネマ尾道（1/31～）
［山口］MOVIX周南
［香川］イオンシネマ宇多津（2/6～）
［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、イオンシネマ大野城（2/6～）
［佐賀］シアター・シエマ
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5（1/31～）
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］ガーデンズシネマ
［沖縄］シネマパレット、シネマプラザハウス1954（2/13～）
※上映劇場が変更となる場合があります
※チケット販売は、各劇場にて行います
※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）
※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます
『トレインスポッティング』作品情報
(C)︎Channel Four Television Corporation MCMXCV
1996年／イギリス／93分
https://filmarks.com/movies/32569
監督：ダニー・ボイル
脚本：ジョン・ホッジ
原作：アーヴィン・ウェルシュ
出演者：
ユアン・マクレガー、ユエン・ブレムナー、ジョニー・リー・ミラー、ケヴィン・マクキッド、ロバート・カーライル、ケリー・マクドナルド、ピーター・マラン、ジェームズ・コスモ、アイリーン・ニコラス、スーザン・ビドラー、ポーリーン・リンチ、シャーリー・ヘンダーソン、スチュワート・マッカリー、アーヴィン・ウェルシュ、デール・ウィントン ほか
＜あらすじ＞
マーク・レントンと彼の仲間はヘロイン中毒。ケンカが趣味のベグビー。気のいい小心者スパッド。女たらしのシック・ボーイ。そしてセックスもドラッグもOKの女子中学生ダイアン。窃盗、詐欺、万引きを繰り返し逮捕されたレントンは更生を決意。ロンドンへ出て就職する。だが強盗で手配されたベグビーとシック・ボーイが押しかけてきて会社はクビ。地元へ戻れば、待ち受けていたのはヤク漬けのまま死んだ友人の葬式だった。圧倒的な絶望感の中、レントンと仲間たちは人生を変える賭けに出る。売人から大量の麻薬を仕入れ、ロンドンでさばけば大儲けだ。大金と新しい人生。彼らはそれを手に入れる事ができるのか？
【Filmarksリバイバルとは】
Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。
【Filmarksリバイバル】
X： https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）
Instagram： https://www.instagram.com/filmarks_revival/
オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/