【新商品】オリジナルグッズ製作のクラティージャパンに豊富なカラーがアクセントのポーチ＆巾着が新登場！

オリジナルグッズの製作を手がける株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市／代表取締役：常松 憲太）は、運営する販売サイト「CLAT-JAPAN（読み：クラティージャパン）」にて、豊富なカラーがアクセントのポーチと巾着 9点を新たにラインナップしました。販売やプロモーション用はもちろん、学校や企業の記念品、推し活グッズの製作などに最適な商品です。

◆カラーファスナーキャンバスフラットポーチ

シンプルなマチなしポーチ。10色展開、SS・S・Mの3サイズからお選びいただけます。サイドにループが付いているので、キーホルダーチャームなどをつけることもできます。

SS（品番：TP-0052）イヤホンやコスメなどの小物入れに最適です。S（品番：TP-0053）文具などを入れるのにもぴったり。M（品番：TP-0054）A5ノートなども入れることができる大きめサイズ。商品詳細（SSサイズ） :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1689商品詳細（Sサイズ） :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1694商品詳細（Mサイズ） :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1695◆カラーファスナーキャンバスデイリーポーチ（品番：TP-0055）

舟底型ポーチ。10色からお好きなカラーを選べます。小さな詰め替え容器などを縦に入れることもできるので、コスメポーチや旅行用にも便利です。サイドのループにはキーホルダーチャームなどをつけられます。

商品詳細 :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1696

◆カラーファスナーキャンバスロングポーチ（品番：TP-0056）

舟底型ロングポーチ。10色からお好きなカラーを選べます。マチのある横長タイプは文具入れやコスメツールを入れるのにもぴったりです。

商品詳細 :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1697◆コットンカラーリボン巾着

7色から選べるカラーリボンが目をひくコットン巾着。SSからLの4サイズ展開でご用意しています。ひも部分はリボン結びがしやすい長めの仕様で、ノベルティやギフト用にも最適。コスメ関連のプロモーション、展示会などの来場記念、オリジナル雑貨の制作などにもいかがでしょうか。

SS（品番：TP-0064）リップやお菓子など小物類の配布に便利なサイズ。S（品番：TP-0065）ハンドクリームなどが入る普段使いにも便利な大きさ。M（品番：TP-0066）箱入れされたサンプルなどのパッケージも十分入ります。L（品番：TP-0067）Tシャツなどの衣類も入る大容量サイズ。商品詳細（SSサイズ） :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1698商品詳細（Sサイズ） :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1702商品詳細（Mサイズ） :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1703商品詳細（Lサイズ） :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1704【株式会社フォーカスについて】

2009年、現代表取締役の常松憲太が前職での経験をもとに独立し、株式会社フォーカスを設立。当初はBtoBのグッズ販売を中心とした事業展開で、現在主力となっているプリントTシャツ事業の売上構成比は約3割程度にとどまっていました。

転機となったのは、プリントTシャツを注文した高校生たちから届いた数多くの手紙や写真です。「思い出の一枚」を届けた感謝の声にふれたことで、それまでビジネスライクだった視点が大きく変わり、2012年にはプリントTシャツ事業への特化を決断。「商品を届ける」こと以上に、「記憶に残る体験を届ける」事業へと舵を切りました。2014年にはEC販売を開始し、季節変動の大きい販売サイクルへの対応を進めてきました。

2020年にはコロナ禍による売上減少と社員の退職が重なり、経営の危機に直面。しかし、中小事業者向けの融資制度を活用して自社プリント工場への設備投資を行い、同時に社員の平均年収を100万円引き上げるなど、環境改善にも着手。結果として、2021年には売上高が目標の1.5倍を超え、早期の業績回復を果たしました。

現在は、海外市場へのEC展開や将来的な株式上場も見据え、社員一丸となって新たな成長フェーズへと挑戦を続けています。

◆直近5年の売上推移

2019年 12.6億円

2020年 9.9億円

2021年 14.7億円

2022年 20.6億円

2023年 29.2億円

2024年 32.9億円

【会社概要】

企業名 ：株式会社フォーカス

本社所在地 ：山梨県甲斐市篠原984-1

電話 ：055-278-2311

代表取締役 ：常松 憲太

設立 ：2009年5月14日

資本金 ：8,500万円

従業員数 ：129名（2024年12月31日時点 グループ合計）

事業内容 ：オリジナルプリントウェアの販売

事業所 ：グループ会社（プリントセンター）

株式会社フォーカスクリエイティブ 静岡県浜松市浜名区新原4214-2

ホームページ ：https://corp.forcus.co.jp/

ECサイト ：https://www.forcus.co.jp/