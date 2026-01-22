チョコレートブランド「カファレル」200周年記念イベントをフェリシモ チョコレート ミュージアムが開催！シェフが目の前で絞ったカファレルの代名詞「ジャンドゥーヤチョコ」の試食も

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する「felissimo chocolate museum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］」（神戸市）は、イタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」の創業200周年を記念した特別なコラボレーションイベント「愛され続けて200年～イタリア生まれ神戸育ちカファレルのおいしい秘密」を2月8日（日）に開催します。今回はカファレルを15年以上、自社の輸入チョコレートカタログで販売しているフェリシモとの縁で、同館でのアニバーサリーイベントが実現しました。

イベントではイタリアから来日したカファレルのアンバサダーシェフが、同社が発明し、今や世界中で愛されている「ジャンドゥーヤチョコレート」の絞り出しを実演。カファレルの代名詞とも言える逸品をできたての状態で、カファレルのオリジナルドリンクとともに味わうことができます。またフェリシモ「幸福のチョコレート(R)」のチョコレートバイヤーみりによるスペシャルトークも実施。カファレルの歴史やイタリアチョコのエピソードを聞きながら、チョコを味覚だけでなく心でも堪能する特別な体験をお届けします。イベント終了後には、フェリシモ チョコレート ミュージアムの観覧や、同ミュージアムショップでのカファレル商品の購入も可能です。カファレルとチョコの多様な魅力にたっぷりと浸れる一日をお届けします。

◆「愛され続けて200年～イタリア生まれ神戸育ちカファレルのおいしい秘密」 イベント概要

日時 ： 2026年2月8日（日）10:30～11:30

内容 ： カファレルによる極上のチョコレートの試食と実演

フェリシモ『幸福のチョコレート(R)』チョコレートバイヤーみりによるスペシャルトーク

参加料：2,000円（税込み、チョコレートミュージアムのチケット付き）

イベント会場 ： 都市型ワイナリー「f winery（エフワイナリー）」

（神戸市中央区新港町7番1号「Stage Felissimo」 1F海側、チョコレートミュージアムと同建物）

カファレルは1826年にイタリア・トリノで創業した老舗チョコレートブランドです。日本では1994年神戸に初出店して以降、愛され続けています。カファレルを15年以上にわたって自社の輸入チョコレートカタログで販売しているフェリシモとの縁で、フェリシモ チョコレート ミュージアムでのカファレル200周年アニバーサリートークイベントの開催が実現しました。これは同館のコミュニティ≪チョコレート クリエイティブ ネットワーク≫の初のイベントとして実施されます。

◆イタリアチョコを知る楽しいトークと共に、できたての「ジャンドゥーヤ」を堪能！特別な体験プログラム

カファレル アンバサダーシェフ ジェンナーロ・ボルペさん

当日はカファレル アンバサダーシェフのジェンナーロ・ボルペさんが「ジャンドゥーヤチョコレート」の絞り出しを実演します。焙煎したヘーゼルナッツペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」は、カファレルが発明し、今や世界中のチョコレート好きに愛されています。老舗の逸品が作られる様子を目の前で見られる、かつその場でできたてを試食できる、またとない機会です。カファレルオリジナルのジャンドゥーヤドリンク「クレモーザ」とともに楽しむことができます。

また、当日はフェリシモ『幸福のチョコレート(R)』のチョコレートバイヤーみりによるイタリアのチョコレートについてのスペシャルトークも。世界各地を実際に訪ね歩いて、知られざる名品チョコの数々を発見してきたバイヤーならではのエピソードを聞きながら、より深くチョコを味わう特別なひと時です。

イベント終了後には併設のフェリシモ チョコレート ミュージアムの観覧や、同ミュージアムショップでカファレルのチョコレートの購入も可能です。チョコの多様な魅力にたっぷりと浸れる一日をお届けします。

◆ジェンナーロ・ボルぺ

マエストロ・パスティッチェーレ（製菓の匠）

1962年ナポリ生まれ。1987年、23歳でオーナーパティシエとしてナポリに菓子工房をオープン。現在も「パスティッチェリア カフェッテリア ボルペ」の経営者であり、同店舗は何度もイタリアの権威あるグルメマガジン「ガンベロ・ロッソ」に掲載されています。ヨーロッパ各国での製菓コンクールで優勝・入賞し、2010年、イタリア大統領よりマエストロ・パスティッチェーレ（製菓の匠）として功労勲章受章。

2012年より、カファレルチョコレートに携わり、ブランドアンバサダーとして活動。2018年、カファレルチョコレート大学のトータルコーディネーターに就任しました。

◆木野内美里（”チョコレートバイヤーみり”）

フェリシモのフードバイヤー。チョコレート企画を担当して2026年で30年目を迎えます。毎年世界各国のショコラティエをめぐり、美味でストーリーのあるチョコレートを見出しています。2025年10月までに約600ブランド・約3,000種類以上のチョコレートを輸入販売した実績を持ち、その中でも日本に初上陸させたチョコレートは約330ブランド。これまでのバイヤーとしての経験を生かし、チョコレートの基礎知識や国別チョコレートの特徴、バイヤーの仕事模様などをまとめた著書『世界の果てまでチョコレート』（2012年／フェリシモ出版）、『「幸福のチョコレート」を探しにどこまでも』（2020年／新潮社）を出版。各地でチョコセミナーを開催。2018年7月 NHK『世界はほしいモノにあふれてる』、2019年12月NHK『あさイチ』、2024年フジテレビ『ホンマでっか！？TV』「チョコレートの真実SP」ほか、メディア出演多数。

◆felissimo chocolate ｍuseum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］

世界のチョコレートやカカオに関する歴史や文化、ファッションやアートとのつながりなどをフェリシモが収集・編集し、「しあわせ」という切り口で、チョコレートの多様性・可能性を発信するミュージアムです。2021年10月22日、フェリシモ本社オフィスのある「Stage Felissimo」内に開館。フェリシモでは1996年より約30年もの間、「幸福のチョコレート(R)」として世界のレアチョコレートを日本で紹介を続けてきました。felissimo chocolate ｍuseumは新しい挑戦として、「世界で最も多くのチョコレートパッケージをコレクションするミュージアム」を、チョコレートを愛する人々とともにつくることを目指しています。メインの収蔵品である世界のチョコレートパッケージはすべて寄贈により成り立っています。現在のコレクション保有数は約27,000点。パッケージの寄贈は法人・個人ともに常時受け付けています。（フェリシモへ郵送または直接ミュージアムの寄贈ボックスへお持ちください）

・開館時間/午前11:00～午後6:00 ※入館は閉館の30分前まで

・休館日/年2回の春と秋の展示替えの時期（※今春の休館予定日：2026年4月6日(月)～4月10日(金)）

・所在地/神戸市中央区新港町7番1号（Stage Felissimo 2F）

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

