企業の中から新たな価値を生み出す“社内起業家”を表彰する「第三回 日本新規事業大賞」2月6日までエントリー受付中

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」、株式会社アルファドライブ、SBイノベンチャー株式会社、株式会社ゼロワンブースター、株式会社Relic、株式会社ユニッジは、企業から生まれる新規事業を表彰する「第三回 日本新規事業大賞」を共催します。エントリーは2026年2月6日（金）まで募集しています。

日本新規事業大賞は、企業から生まれる新規事業に光を当て、事業会社内で挑戦する起業家マインドを持つ人々を応援するアワードです。企業内の挑戦に加え、社内外の共創や異業種連携などのオープンイノベーションを通じて成長した取り組みを表彰し、挑戦者同士のつながりを生み出すことを目指しています。最終審査および審査結果の発表は、2026年4月15日（水）に幕張メッセで開催する日本最大級のスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2026」の中で行います。

特設サイト： https://sj.innovationaward.jp/

■日本新規事業大賞について

スタートアップ市場が活況を呈する中、大企業・中小企業でも社内から新たな価値を生み出す動きが加速しています。オープンイノベーションや異業種連携が進む今、歴史ある企業にもスタートアップに負けない挑戦が求められています。

しかし、企業内起業家の挑戦は、これまで十分に注目されてきませんでした。そこで、名刺アプリ「Eight」をはじめとする新規事業開発を支援する企業群が集結し、2024年に「日本新規事業大賞」を創設し、優れた新規事業を表彰する取り組みを始めました。

第一回の最終審査では、朝日インテック株式会社、株式会社CARTA HOLDINGS、東レグループ、株式会社NTTドコモ、トヨタ自動車株式会社が登壇し、大賞は大手繊維素材メーカーの東レ株式会社から生まれた新規事業「MOONRAKERS」（運営：MOONRAKERS TECHNOLOGIES株式会社）が受賞しました。

第二回の最終審査では、あおもり創生パートナーズ株式会社、Cowellnex株式会社（キリンホールディングスの子会社）、日本製鉄株式会社、株式会社PFU、株式会社NTTドコモ、ANAホールディングス株式会社、株式会社RePlayceが登壇し、大賞は、キリンホールディングス株式会社発の新規事業「premedi（プリメディ）」（運営：Cowellnex株式会社（コヴェルネクス））が受賞しました。

第三回となる今回は、2026年4月15日（水）に開催する日本最大級のスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2026」内で実施します。当日は、事前審査を通過した企業がプレゼンテーションを行い、審査員による選考を通じて、大賞を決定します。

終了後には、登壇者・審査員・来場者による交流会を開催し、事業会社の挑戦者・支援者・パートナーが交わる共創機会を提供します。

■募集概要

＜応募資格＞

所属企業が、「下記の1と2の条件を同時に満たす」、「1と3の条件を同時に満たす」、もしくは「1と4の条件を同時に満たす」必要があります。なお、新規事業の内容に関しては、イベント特設サイトをご覧ください。

1. 日本に本社所在地を持つ企業

2. 資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社

3. 資本関係上の親会社が会社法上の大会社に該当する、資本金5億円未満負債総額200億円未満の株式会社

4. 資本金1000万円以上かつ、創業30年以上の株式会社

＜審査基準＞

新規事業の革新性、実績、将来性、企業変革への影響などを総合的に評価します。

企業内新規事業の専門家が審査を担当し、公平な評価を行います。

＜応募期間＞

2025年12月17日（水）～ 2026年2月6日（金）

■今後の選考スケジュール

・書類審査：2026年2月7日（土）～ 3月6日（金）

・最終審査登壇者の通知：2026年3月9日（月）予定

・最終審査および結果発表：2026年4月15日（水）

幕張メッセで開催する「Startup JAPAN 2026」内で発表

■エントリー方法

エントリーはイベント特設サイトのフォームより受け付けています。

https://sj.innovationaward.jp/

■共催（50音順）

株式会社アルファドライブ

Sansan株式会社 名刺アプリ「Eight」

SBイノベンチャー株式会社

株式会社ゼロワンブースター

株式会社Relic

株式会社ユニッジ

