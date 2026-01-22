縦型コンテンツを通してユーザーと企業の想いを繋ぐ「storeeel」がSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」とシステム連携を開始

株式会社Storeeel

縦型コンテンツを通じて、企業の想いや背景を“体験として伝える”Storeeelが、

SaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」とのシステム連携を正式に開始しました。

本連携により、ECサイト上で商品情報にとどまらないストーリー性のあるコンテンツ体験を、

運用として継続的に届けられる環境を実現します。

縦型コンテンツを通してユーザーと企業の想いを繋ぐ株式会社Storeeel（本社：東京都渋谷区、代表取締役：増田耕平、以下、Storeeel）は、提供するデジタルコンテンツプラットフォーム「storeeel（ストリール）」において、株式会社フューチャーショップ（本社：大阪市北区、代表取締役：星野 裕子、以下、フューチャーショップ）が提供するSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」とのシステム間連携を正式に開始したことをお知らせします。

本連携により、「futureshop」をご利用中のEC事業者様は、既存のECサイト構成を大きく変更することなく、「storeeel」を活用した縦型コンテンツ体験をシームレスに導入できるようになります。

Storeeelは本連携を通じて、ECサイトにおける「情報の量」や「機能の多さ」ではなく、企業の想いや背景が“きちんと伝わり続ける体験”を、運用として実現することを目指してまいります。

▼futureshop利用者へのベネフィット

高いデザイン性と柔軟なカスタマイズ機能を備えたSaaS型ECサイト構築プラットフォーム「futureshop」と、Webサイト上で縦型コンテンツによる体験設計を可能にする「storeeel」を組み合わせることで、ECサイト内に企業の想いやストーリーを自然な形で表示することが可能になります。

本連携は、最短翌日から導入可能で、思い立ったタイミングでコンテンツの追加・更新ができる点も特長です。キャンペーンや商品背景、ブランドの世界観などを“運用し続けられるコンテンツ”として展開することで、ユーザーにとって理解しやすく、納得感のある購買体験を提供します。

また、「futureshop」が持つ高いデザイン自由度と、「storeeel」が提供するCGC（※）を活用した縦型コンテンツを組み合わせることで、商品情報だけにとどまらない、よりお買い物のしやすい顧客体験の創出が可能となります。

※CGC = Corporate Generated Contents（企業生成コンテンツ）

■futureshopとは

フューチャーショップが提供する「futureshop」シリーズは、未来に向けたコマース戦略を創造するSaaS型ECサイト構築プラットフォームです。

国内向けfutureshopはCMS機能commerce creatorで高いデザインカスタマイズの自由度と更新性を実現している他、ロイヤルティマーケティングに取り組める豊富な機能を有しています。

オムニチャネル対応には実店舗とECの顧客統合を行い、さらにきめ細やかなデジタルマーケティングを目的とした、O2Oを実践するポイント統合、実店舗在庫表示機能も備えた「futureshop omni-channel」がご利用いただけます。

また、プラットフォーム自体の機能が充実しているだけでなく、他システムとも多数連携し、柔軟性や拡張性にも優れています。“売上を創るEコマースプラットフォーム”を目指し、プロユースに応える高機能であることにこだわり、EC事業者さまの「やりたいこと」にとことんお応えします。

サービスサイト：https://www.future-shop.jp/

■storeeel とは

Storeeelが提供する「storeeel」は、ブランドやサービスが持つ世界観・価値・ストーリーを「伝えること」に特化した、次世代のデジタルコンテンツプラットフォームです。

動画や写真などの縦型コンテンツを通じて、ユーザーが直感的に情報を受け取れる体験を提供し、従来のWebサイトでは伝えきれなかった“想い”や“体験価値”への理解と共感を深めます。

また、専門知識を必要とせず、導入後も簡単に更新・運用できる仕組みを備えており、企業がコンテンツを「一度きりで終わらせない」ための継続的な活用を支援します。

ブランドが「伝えたい想い」と、ユーザーが「知りたい魅力」をつなぐ、新しいストーリープラットフォームです。

サービスサイト：https://www.storeeel.com/

■株式会社Storeeel について

2025年5月に設立され、2025年6月より「storeeel」の提供を開始。

storeeelは「AIによるコンテンツの容易な拡充」「既存SNSのコンテンツの真偽」に対応できる次世代縦型コンテンツマーケティングツールです。

アパレル、観光業界、学校、採用サイトなどリリース直後にかかわらず20社近くの事業様に採用を決定、利用をいただいております。

今後もStoreeelは事業者の想いと利用者のニーズの橋渡しになるツールを提供してまいります。

〈企業名〉株式会社Storeeel

〈所在地〉東京都渋谷区恵比寿西2-8-4 EX恵比寿西ビル5階

〈代表者〉増田耕平

〈事業内容〉Webサイトのコンテンツ体験を向上させるUI表示ツール「Storeeel（ストリール）」の開発・販売〈URL〉https://www.storeeel.com/