クラダシ、新CI策定の全貌を公開

株式会社クラダシ

株式会社クラダシ（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：河村晃平、以下「クラダシ」）は、2026年1月13日に発表したコーポレートアイデンティティ（以下「CI」）刷新について、プロジェクトの裏側を綴る連載企画「プロジェクトヒストリー（全4回）」をクラダシ公式noteにて開始いたしました。

第一弾では、半年間のプロジェクトの中で行われた全社対話プロセスと、新ミッション・ビジョンに込めた社員の想い、そして葛藤の記録を公開します。

・クラダシ公式note：https://note.com/kuradashi/n/n20644521516b(https://note.com/kuradashi/n/n20644521516b)



クラダシは、ミッションを「善いビジネスで 未来に実りを。」、ビジョンを「日本一のインパクト企業グループへ。」と掲げ、フードロス削減から電力ロス削減まで事業を展開し、世の中に山積するさまざまな社会課題を価値へと転換しつつ、社会・環境・経済へ確かなインパクトをもたらす「ソーシャルグロースカンパニー（Social Growth Company）」を目指します。

▽CI刷新に関するプレスリリースはこちら

https://corp.kuradashi.jp/news/2026-01-13/

■第一弾記事について

今回のCI刷新は、トップダウンによる決定ではなく、社員一人ひとりとの1on1やスモールグループセッションなど、徹底的な「対話」を通じて行われました。 ミッションに「善いビジネスで、未来に実りを。」、ビジョンに「日本一のインパクト企業グループへ。」を掲げる私たちが、どのように組織の意思を統一し、新たな指針を導き出したのか、第一弾記事では、その意思決定のプロセスと背景にある想いをまとめました。

クラダシは、新CIとともに、これまでのフードビジネスを「インフラ」へと進化させるとともに、電力ロスの削減を目指すエネルギー事業など、多角的なアプローチで社会課題の解決に取り組んでまいります。

■株式会社クラダシについて

代表者氏名：河村晃平

設立：2014年7月

本社所在地：〒141-0021 東京都品川区上大崎3丁目2-1 目黒センタービル 5F

URL：https://corp.kuradashi.jp/

【サービス紹介】

・ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」：https://www.kuradashi.jp/

・クラダシが自社で運営する「クラダシ基金」：https://www.kuradashi.jp/fund

・冷凍宅配弁当「Dr.つるかめキッチン」：https://tsurukame-kitchen.com/

・冷凍宅配弁当「Kitchen Chef & Doctor」：https://chef-doctor.com/shop

・オンライン料理教室「La Table de SHIORI Online」：https://online.atelier-shiori.com/

【店舗一覧】

・Kuradashi店舗一覧：https://kuradashi.jp/pages/stores

【クラダシのインパクト】

・インパクトサイト：https://corp.kuradashi.jp/impact/

・サステナビリティレポート：https://speakerdeck.com/kuradashi/sustainability-report

【2025年9月末時点の主な累計実績】

・フードロス削減量：30,828トン ・経済効果：149億9,926万円

・CO2削減量 ：81,726t-CO2 ・支援総額：173,991,693円

「Kuradashi」、「ソーシャルグッドマーケット」、「1.5次流通」、「もったいないを価値へ」は株式会社クラダシの登録商標です。