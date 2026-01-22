【プログラム解禁】2/6(金)、鹿児島最大級のビジネスカンファレンス「第6回 鹿児島ダッシュキャンプ」を開催

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）は、2026年2月6日（金）に開催する「第6回 鹿児島ダッシュキャンプ」のプログラムを公開しました。本イベントでは、全国から豪華ゲストが登壇し、「一次産業をどう盛り上げるか」「地域企業はAIをどう活用するか」「地方企業はどう稼ぐか」など、地域ビジネスの可能性について語り合います。

鹿児島を盛り上げていきたい方、地方創生ビジネスを学びたい方、新たな異業種交流やビジネスパートナーとの出会いを求めたい方、鹿児島の今と未来を語る熱い時間を共有しませんか？皆様のご参加をお待ちしております。





鹿児島ダッシュキャンプとは

▼詳細・お申込みはこちらhttps://kagoshima-dc.jp/

「鹿児島ダッシュキャンプ」は地域活性化とビジネスチャンスの創出を目指すビジネスコラボレーションイベントです。

「地方創生の型を創り上げる」というコンセプトのもと、全国の経営者や起業家が鹿児島に集い、地域活性化に向けた熱い議論を交わします。

成功事例の共有やネットワーキングを通じて、 地域の持続的な成長に貢献し、あらゆる地方が参考にできる「地方創生の型」を鹿児島から生み出すことを目的としています。

「鹿児島ダッシュキャンプ」は、地域経済の活性化と持続可能な成長への貢献を目指し、鹿児島から新たなビジネスの風を吹かせます。

注目プログラム

前半に行われるAIセッションでは、地域企業におけるAI活用の新たな可能性について、実践的な視点で解説いただきます。また、地方企業の稼ぎ方や地域のインフルエンサーに焦点を当てたセッションも実施予定です。スペシャルセッションや登壇者情報については、順次詳細を発表してまいります。どうぞご期待ください！

プログラム

12:10 - 12:25

オープニングセッション「第6回鹿児島ダッシュキャンプ開幕！最近のトレンドはなに？」

12:25 - 12:55

一次産業セッション「盛り上がれ一次産業。抹茶がバブル！次のバブルはなんだ？」

12:55 - 13:25

コミュニティセッション「経営者の成長と企業連携が実装する地域の未来」

13:25 - 13:55

AIセッション「AI活用で地域滑石か。地域企業はAIをこう使え」

13:55 - 14:05

スポンサーセッション1

14:05 - 14:15

スポンサーセッション2

14:30 - 15:00

地域ビジネスセッション「鹿児島発和牛 梶屋牛のビジネスとしての可能性」

15:00 - 15:30

SNSセッション「地域インフルエンサーになるために」

15:30 - 16:00

若い力セッション「若手ビジネスマンが政治家を志すことの社会的価値」

16:00 - 16:30

スペシャルセッション「鹿児島出身 日本のTOPを目指す2人の対談（第2弾）」

16:30 - 17:00

地方政治セッション「首長と経営者はベクトルを合わせられるのか？地域を盛り上げる官民一体の取り組み」

17:00 - 17:30

地域経済セッション「地方企業の稼ぎ方徹底考察！これからの地方企業はこう稼げ！」

17:30 - 18:00

地域スポーツ応援セッション「西酒造が地域のスポーツチームを応援するわけ」

18:00 - 18:40

ファイナルセッション「第6回 鹿児島ダッシュキャンプを振り返って & 質疑応答」

※プログラムは変更になる場合がございます。

▼タイムテーブル等の詳細はこちら

https://kagoshima-dc.jp/

イベント概要

【開催日時】

2026年2月6日（金）

12:00～21:00

※途中参加、途中退出も可能です。

【会場】

SHIROYAMA HOTEL kagoshima（城山ホテル鹿児島）

鹿児島県鹿児島市新照院町41－1 5F ルビー

HP：https://www.shiroyama-g.co.jp/

【想定参加人数】

300名（学生、ビジネスマン、経営者、起業家、行政関係者等）

【主催】

株式会社Wiz

お申し込み方法

下記URLからお申込みください。

https://kagoshima-dc.jp/form-6

【本イベントに関する問い合わせ先】

本イベントに関するご質問・ご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。

担当：柳井田

フォーム：https://f.012grp.co.jp/wizkouhou

（土日祝除く 9:00～18:00）

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/