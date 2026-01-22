ランスタッド オンサイトビジネス事業部 雁子敏秋が令和7年度「安全優良職長厚生労働大臣顕彰」を受賞

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷哲）は、弊社オンサイトビジネス事業部 ファクトリービジネスグループ所属の雁子敏秋（がんこ としあき）が、厚生労働省より令和7年度「安全優良職長厚生労働大臣顕彰」を受賞したことをお知らせいたします。

オンサイトビジネス事業部は、特定のクライアント企業様専属のチームを編成し、人材採用から定着、日々の業務まで一気通貫でサポートする部署です。雁子は、顧客企業様の生産現場における工程管理に長年携わっております。

この度の受賞は、長年に及ぶ職長経験の中で常に現場の安全を最優先に考え、粘り強い行動観察と的確な指導で無災害の継続に尽力してきた実績が評価されたものです。また、現場におけるリスクアセスメントの展開や、後進の育成においても高いリーダーシップを発揮し、事業場全体の安全意識向上に寄与したことが評価され、受賞に至りました。

■「安全優良職長厚生労働大臣顕彰」について

安全優良職長厚生労働大臣顕彰は、平成10年度から事業場や地域における安全活動の活性化を図ることを目的に実施している表彰で、今回で28回目となります。高い安全意識を持って適切な安全指導を実践してきた優秀な職長を顕彰することにより、安全活動のさらなる啓蒙を図るものです。令和7年度は、作業の安全を確保して優良な成績を挙げた職長96名が表彰されました。

■ランスタッド株式会社 オンサイトビジネス事業部 ファクトリービジネスグループ 雁子敏秋のコメント

この度は、安全優良職長厚生労働大臣顕彰を頂くことができ、誠に光栄に存じます。ひとえに、これまでご指導・ご支援いただいた事業所の皆様、そして日々の安全意識向上に努めてくださっているスタッフの方々のおかげであり、心より感謝申し上げます。今回の受賞を糧に、今後も皆さんと共に現場の安全を追求し、無災害の継続に邁進してまいります。

ランスタッドは今後も、安全衛生管理体制の強化と安全文化の醸成に取り組み、すべての働く人々が安心して能力を発揮できる環境づくりを推進してまいります。

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/(https://www.randstad.com/)

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)



*¹ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

