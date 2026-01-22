【下田海中水族館】福は内、鬼は海中！？～今年もやってきた！鬼ダイバー登場～　2026年1月24日(土)～2月3日(火)

藤田観光株式会社

体験型水族館「下田海中水族館（所在地：静岡県下田市三丁目22-31 総支配人：慶野光市）」 では、2月3日の節分の日にちなみ、鬼に扮したダイバーによる魚の餌付けショー“ディスカバリー

オーシャン”を開催いたしますのでお知らせいたします。

◇赤鬼による魚の餌付けショーが今年もやってきた！

2月3日の節分の日にちなみ、アクアドームペリー号の大水槽で行われるダイバーによる魚の餌付け

ショーでは、今年も「赤鬼」に扮したダイバーが登場します。大水槽に棲む魚たちが、エサを撒く鬼

ダイバーに鬼退治とばかりに群がる様は微笑ましく、毎年人気のあるイベントとなっています。

皆様も魚たちと一緒に邪気を追い払い、一年間の無病息災を願いましょう！

【開催期間】2026年1月24日（土）～2月3日（火）

【開催時間】10時35分～10時45分

※2月3日のみ10時35分～10時45分と14時35分～14時45分の2回実施

【場 所】アクアドームペリー号大水槽

◇下田海中水族館について

下田海中水族館は藤田観光の完全子会社である下田アクアサービス株式会社が運営する体験型水族館として1967年3月に開業しました。国内でも珍しい天然の入り江を利用した水族館で、イルカやアシカ、アザラシ、ペンギン、カワウソに加え、伊豆半島近海に生息している生き物を中心に飼育展示しています。エサやりやイルカと泳げるふれあいプログラムが充実しており、来館者と生き物との距離が非常に近いことが最大の特徴的です。

■所在地 ：〒415-0023

静岡県下田市三丁目22-31

■アクセス：（電車をご利用の場合）

伊豆急行線 伊豆急下田駅より定期バス／7分・

タクシー／5分・徒歩／25分

（車をご利用の場合）

伊豆中央道・修善寺道路 月ヶ瀬ICより約40km

■公式HP ： https://shimoda-aquarium.com

◇藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

■公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

■ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie