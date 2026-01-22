【XShelter 絶好調】 26春夏は昨年8倍の278万点/63億円を販売！東レ(株)と連携した新素材が登場!! 強い秋冬は前年2 倍の110億円生産!!

株式会社ワークマン

作業服を扱うワークマンとWORKMAN Plusなどの既存店９６７店、作業服を扱わない新業態のWORKMAN Colors店（以下Colors店）とその前身の#ワークマン女子店（以下女子店）の１２１店の合計１０８８店を展開する株式会社ワークマン（本社：群馬県伊勢崎市、代表取締役社長：小濱英之）は２５年秋冬に寒さにも暑さにも強い当社独自素材XShelter製品を５０億円強販売しました。「入荷即完売」で絶好調でした。いつも欠品していた反省から、２６年春夏物は昨年の８倍の２７８万点、同５倍の６３億円を投入します。

２５年春夏物はアウトドアウェアが主力でした。２６年春夏はアウトドアに加えてColors/女子店向けの半袖シャツやパンツなどの一般客向けベーシック衣料を大量販売します。XShelterの新製品ラインは添付（１）の２月初旬にメディア向けに開催する「２０２６年春夏『Workman Colors&リカバリー新製品』発表会」で初披露します。お時間がありましたら、ぜひご参加願います。なお、XShelter販促の第２弾は４月１６日(木)から全国８ヶ所の有力モール内店舗で実施する「XShelterラッピングストア」です。実施モールの明細は添付（２）です。

XShelterはワークマン快適ワーク研究所が独自開発した世界初※１の断熱素材です。厳しい気候の影響を最小限にして、衣服内環境を快適に保つ素材です。快適とは衣服内の湿度を５０％、温度を３０℃～３３℃に保つことです。なお、気候別のXShelterの機能は以下のとおりです：

※１．「世界初」は「断熱機能」でかつ「95%以上の独立気泡率の断熱シートを使用」「発熱綿+20度以上を使用」した「素材」（株式会社 未来トレンド研究機構調べ 2025年6月10日）

当社のXShelter素材は毎年進化していますが、２６年春夏のハイライトは新型の暑熱軽減素材のXShelter「暑熱Ω」の登場です。近い将来、外気温が４５℃になった時の熱中症対策用の超高機能な暑熱軽減素材です。今年は緊急度が高い、ワークウェアから販売します。暑熱Ωは東レ株式会社の素材技術を組み合わせて生まれたもので、当社のXShelterに東レ株式会社の独自原糸および特許技術をベースにした高遮熱素材と高通気素材を組み合わせた画期的な高機能新素材です。

暑熱型XShelterは今回初公開する暑熱Ωを含んで、以下の３種類があります：

XShelterは、昨年まで防寒物が強かったですが、２６年春夏から「着る方が涼しい」暑熱対策品として攻勢をかけます。熱中症対策が法令で義務化されたため、大きな需要が発生しています。XShelter製品は４５℃の猛暑にも耐えられる本格派のワークウェア、暑熱対策のスーツジャケット、ブルゾン、長/半袖シャツ、Tシャツ、ポンチョ、クライミングパンツ、半パン、インナー、キャップ、日傘からKidsまで、当社が強い全てのジャンルでXShelter製品を展開します。特にKidsは背が低く、地上からの輻射熱の影響を受けやすいため大人気でした。このため、今回はKids用の製品ラインを強化しました。製品ラインの詳細は別紙（１）をご覧ください。

ワークマンは専門店のため、製品は「広く浅く」が特徴でした。ヒット製品をかなり出しましたが、底が浅く直ぐに品切れになりました。人気製品には大量生産をかけて新たな市場自体を作り出すという発想がありませんでした。一方、業界最大手は在庫を絶対に切らさないという覚悟で、フリース・肌着・ダウンで異次元の新市場を創出しました。今後、当社は在庫を切らさないマス化製品による成長戦略にシフトします。このため、「ワークマンと言えばXShelter」という様に当社名から想起できる看板製品を４つ生み出します。

当社のマス化製品基準は全売上の１割強ですが、次の４製品が近く達成する見込みです。合算すると２８/３期にはマス化４製品だけで総売上の５割に近づきます：

今回の着る断熱材のXShelterは世の中にない製品であり、新たな市場を創出します。独自開発素材で他社との競合がないので、当社にとって一番価値のあるマス化製品です。ただ、リカバリー/熱中症対策デバイス/肌着も当社ならではの機能性で独自市場を切り拓いています。なお、４製品が成功したら、既存製品のアイテム数を大幅に削減します。当社と加盟店の効率が飛躍的に向上します。以上、４つのマス化製品の全てが好調なため、今は２０１９～２２年のワークマンブームが再来しそうな手応えを感じています。

添付（１） メディア向け 2026年春夏新製品発表会

「ワークマン２０２６年春夏『Workman Colors＆リカバリー』新製品発表会」

【日程】２０２６年２月９日（月）９：００～１７：００

【会場】東京国際フォーラム ホールE１ 東京都千代田区丸の内３丁目５番１号

添付（２） ４月１６日（木）から始まるXShelterラッピングストア８店の一覧

別紙（１）