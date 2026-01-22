デジタルハリウッド株式会社とStudio株式会社が公式連携！制作現場のノウハウを詰め込んだWeb制作講座の提供開始

株式会社ユルリカ

ノーコード×AIを軸に、Web制作、システム開発、DX伴走支援などを行う株式会社ユルリカ（本社：東京都新宿区、代表取締役：小田幸治、以下「当社」）は、オンライン授業の導入及び活用支援サービス「デジタルハリウッドアカデミー」を提供するデジタルハリウッド株式会社と、ノーコードWeb制作ツール「Studio」を提供するStudio株式会社が共同で、新たに2026年4月より法人向けに提供開始するWeb制作講座に、Studio Experts（※）企業としてカリキュラム設計などの講座開発に参加したことをお知らせいたします。

※Studio Expertsとは：https://studio.design/ja/experts

■講座開発参加について

開講記念ウェビナーを2月26日13時から開催

弊社はStudioエキスパート企業として、これまで多くのWeb制作・運用を支援してきました。その中で強く感じているのは、「Web制作を内製化・半内製化したいが、従来の専門的な手法ではハードルが高い」という企業の声です。

Studioはこの課題に対する非常に現実的な選択肢ですが、本講座ではさらに一歩踏み込み、実務で『自走』できる体制づくりを重視してカリキュラムを設計しました。従来の専門的な制作思考をアップデートし、AIを活用した「企画からラフ、生成、調整」までを一人で完結させるワークフローを習得することで、未経験者でも迷わず形にできる力を身につけることが可能です。

本講座が、Webサイトを通じて顧客への提供価値を最大化させるための、新たな一歩となれば幸いです。

■講座概要

企業担当者に向けた、AI時代のWebサイト運用を実践的に学べる法人向け講座です。

Web制作スキルの習得だけではなく、Web制作に必要な基本的な思考から現場で業務や事業に組み込める実践的なスキルまで、体系的に学ぶことができます。

【講座の目的】

Studioを活用することで、

・自社サービスにWeb制作を組み込む

・顧客への提供価値を拡張する

・内製・半内製体制を構築する

といった “事業視点でのWeb活用” を実現することを目的としています。

【主な特徴】

・AI搭載の国産ノーコードサービス [Studio](https://studio.design/ja)と、[Studio.Assistant](https://studio.design/ja/assistant) を使用

・Studioエキスパート（ランクGold）企業・ユルリカによる実務視点の講座設計

・Web制作ができる人の育成≠要件定義～納品・保守運用まで管理できる人の育成を目指す

（参考）教材の流れ

1．基礎理解（操作・構造の最短キャッチアップ）

2．制作思考（設計／UI／LPライティング等の理解）

3．Tips型実践編（パーツ／パターン／テンプレ応用）

4．AIアドオン活用編（Webカンプ生成＋コンテンツ生成）

5．プロダクション運用編（公開・CMS・SEOなど）

※上記の他に、業界・サービス・希望する実施形態（対面orオンライン、質問対応・課題添削の有無等）に合わせたカスタマイズ研修の実施も可能です

■想定導入企業

・SaaS系サービス提供企業

・銀行・金融機関

・BtoB向けIT・DX支援企業

・顧客向けにWeb施策を提供したい事業会社

■講座開講記念ウェビナー

本講座の開講を記念し、BtoB企業の事業責任者・企画担当者向けStudio活用ウェビナーを2月に開催されます。

【ウェビナー概要】

「AI時代のWebサイト運用 ― Web制作の内製化、そして事業の価値創造へ」



本講座の開講を記念して、「 AI時代のWebサイト運用」とは一体どういったものなのか？を知ることができる、実演込みの特別ウェビナーが開催されます。

目的：「AIを活用したWeb制作・運用を自社事業に組み込む」具体的なイメージを得る

日時：2026年2月26日（木）13:00-14:00

開催：オンライン（Zoomウェビナー）

内容（60分）：

１.なぜ今、企業がWeb制作を扱うのか

２.導入済み企業における活用モデル事例

３.Studio × 教育による体制づくりの考え方

４.Studioテンプレートを用いた短時間デモ（証拠提示）

５.個別相談・PoCのご案内

※ツール操作説明を主目的とせず、事業モデル理解を主軸とした内容となります

・ウェビナーのお申込み：＜https://forms.office.com/r/hKjsaZFusi＞

■株式会社ユルリカについて

東京・鹿児島の2拠点で、株式会社ユルリカは、ノーコード×AIを軸に、Web制作・システム開発・DX推進支援などを行うデジタルコンサルティング会社です。

事業開始から3年でノーコードを用いた制作・開発実績200件以上。プロジェクト数は国内最多規模でノーコード制作ツール、Studio認定制度、StudioExperts Goldに認定。Studio、Bubble、Framerなど最新のツールを積極採用しています。

【協業・連携受付中！】

システム開発・サービス拡大等の面で協業・連携させていただける事業者様を募集しております。以下よりお問い合わせください。



お問い合わせ先：info@yurulica.com

■会社概要

・企業名：株式会社ユルリカ / Yurulica Co. Ltd.

・本社所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目13-24 U square 四谷三丁目2階

・鹿児島支社：〒892-0821 鹿児島県鹿児島市名山町9-15 マークメイザン 504

・代表者：小田 幸治

・設立：2021年6月15日

・公式サイトURL：https://yurulica.com/

・事業内容：クライアントワーク事業、自社サービス開発・運営事業、地方創生事業

・X(Twitter)：https://x.com/yurulica_dx

・Instagram：https://www.instagram.com/yurulica_official/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ユルリカ 広報担当

Mail：pr@yurulica.com