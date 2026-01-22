ドーガンとYOUTURN、九州の未来を担う人材獲得に向け業務提携

株式会社ドーガン

株式会社ドーガン（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：森大介、以下「当社」という。）は株式会社YOUTURN（本社：福岡市中央区、代表取締役：高尾大輔、津金大樹、以下「YOUTURN」という。）と、九州の企業が抱える「優秀なUIターン人材の採用」という経営課題の解決と、UIターン希望者の「キャリアアップと移住の成功」を最大化するため、人材紹介事業における業務提携を締結いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、2004年の設立以降、地域経済の活性化を目指し、九州を中心とした企業様に対する投資ファンド事業や、事業承継等のM&Aアドバイザリー、経営コンサルティングなどを通じ、企業の成長戦略を多角的に支援してまいりました。加えて2020年には九州の優良企業の魅力を発信するローカルWEBメディア「Qualities（クオリティーズ）」（https://qualities.jp）を立ち上げ、情報発信に加え、投資銀行業務の視点で厳選した企業へのマッチングを行う「Qターン」サービスを提供するなど、人材面での支援も強化しております。

一方、提携先となるYOUTURN（https://youturn.jp）は、2016年の設立以降、福岡を中心とした九州へのUIターン転職に特化し、累計4,000人以上の会員基盤を有しております。特に、東京や大阪などの大都市圏で活躍するハイクラス人材の移住転職支援に強みを持ち、単なる求人紹介にとどまらず、移住後の生活まで見据えた不動産探しのパートナー紹介や、移住者同士が繋がるコミュニティ運営など、独自の人材エコシステムを構築してまいりました。

本提携により、YOUTURNが持つ首都圏のハイクラス人材ネットワークおよび移住支援のノウハウと、当社が長年培ってきた九州企業の経営実態や成長戦略に関する知見が融合いたします。これにより、単に顕在化している求人の紹介にとどまらず、企業の経営課題解決に直結する「幹部候補」や「次世代リーダー」といった潜在的なポジションの発掘・提案、転職後の企業での活躍をサポートするアフターケアのサービスがさらに充実いたします。

今後は両社が一丸となり、九州で「働く」魅力と「暮らす」魅力を一体的に発信することで、UIターン転職市場における新たなスタンダードを築き、九州経済の持続的な発展に貢献してまいる所存です。

■代表コメント

株式会社ドーガン 代表取締役社長 森 大介

YOUTURN様との業務提携は、長年追い求めてきた願いであり、地域経済の活性化を目指すうえで大変意義深いことと感じております。当社が長年に亘って築き上げてきた九州の企業を中核とした顧客基盤と、YOUTURN様が持つ人材ネットワークとの融合により、地場企業が真に求める幹部候補や次世代リーダーのマッチングが加速すると確信しております。両社一丸となり、九州を盛り上げてまいる所存です。

株式会社YOUTURN 代表取締役高尾 大輔 津金 大樹

ドーガン様との提携により、企業の経営課題や将来構想をより深く理解したうえで、人材提案ができる体制が整います。九州で挑戦したい人材が、納得感をもって一歩を踏み出せる環境を、共に創っていきたいと考えています。これからも「人生のターニングポイントをつくる」「本当の自分にかえる」をテーマに、転職希望者と九州の企業の皆様に向き合い、ともに地域の持続的な発展に貢献してまいります。

本件に関するお問い合わせ

株式会社ドーガン 〒810-0041福岡市中央区大名2丁目12-8 大名町ビル3階

E-mail: info@dogan.jp TEL：092-739-2311（代表） FAX：092-739-2317

（担当：二宮、森 穂乃）