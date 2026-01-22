³°¿©¤Ç¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÄÉ²Ã ¤À¤·¤¬·è¤á¼ê¤Î¥ì¥È¥ë¥È¤É¤ó¤Ö¤ê¤ÎÁÇ ¡¡¤É¤ó¤Ö¤êÅÞ¡ÖÅ·ÄÅÈÓ¡×£²·î£¹Æü¡¡¿·È¯Çä¡ÖµíÐ§¡×¡ÖÃæ²ÚÐ§¡×¡Ö¿Æ»ÒÐ§¡×£²·î£¹Æü¡¡¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¥¨¥¹¥Óー¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤À¤·¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¡¢Ê£¿ô¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¥ì¥È¥ë¥È¤É¤ó¤Ö¤ê¤ÎÁÇ¡Ö¤É¤ó¤Ö¤êÅÞ¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¡ÖÅ·ÄÅÈÓ¡×¤ò¿·È¯Çä¤·¡¢¡ÖµíÐ§¡×¡ÖÃæ²ÚÐ§¡×¡Ö¿Æ»ÒÐ§¡×¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¤Î³µÍ×
¡¦ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢ ¡§ Á´¹ñ
¡¦Å¹Æ¬²½Í½ÄêÆü ¡§ 2026Ç¯2·î9Æü
¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ ¡§
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/3092/table/853_1_11f0a4593dbd127f320a80fd4111d90f.jpg?v=202601220721 ]
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§
¤À¤·¤¬·è¤á¼ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Î¡¢ËþÂ´¶¤È¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ì¥È¥ë¥È¤É¤ó¤Ö¤ê¤ÎÁÇ¤Ç¤¹¡£
¢ãÅ·ÄÅÈÓ¢ä¡¡¿·È¯Çä¡¡
·Ü¤äÆÚ¤Î¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤Ë¡¢³¤Á¯¤À¤·¤ÎÉ÷Ì£¤ò½Å¤Í¤¿¾ßÌý¥Ùー¥¹¤Îñ²¤¬Íí¤àÅ·ÄÅÈÓ¤Î¶ñ¤Ç¤¹¡£
¶ñºà¡§Íñ¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¤¤¯¤é¤²¡¢¤«¤ËÉ÷Ì£¤«¤Þ¤Ü¤³
¢ãµíÐ§¢ä¡¡Ì£¤ï¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍÊÑ¹¹
½À¤é¤«¤ÊµíÆù¤Ë¡¢Æü¹âº«ÉÛ¡¦Íø¿¬º«ÉÛ¡¦¹ñ»º¤«¤Ä¤ªÀá¤Î¤À¤·¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ËÜ¤ß¤ê¤ó¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿µíÐ§¤Î¶ñ¤Ç¤¹¡£¡¡¶ñºà¡§µíÆù¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¤·¤é¤¿¤
¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢1¿©¤¢¤¿¤ê¤Î¶ñºàÎÌ¤ò½¾ÍèÉÊÈæ¤Ç1.6ÇÜ¡¢ÆâÍÆÎÌ¤ò120g¤«¤é150g¤ËÁýÎÌ¤·¡¢ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê3¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤é2¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÊÑ¹¹¡£¡Ë
¢ãÃæ²ÚÐ§¢ä¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¡
·Ü¤À¤·¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¶ñºà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥ª¥¤¥¹¥¿ー¥½ー¥¹¤Ç°ú¤Î©¤Æ¤¿Ãæ²ÚÐ§¤Î¶ñ¤Ç¤¹¡£
¶ñºà¡§ÌîºÚ¡¢¤¦¤º¤éÍñ¡¢ÆÚÆù¡¢¤¤¯¤é¤²
¢ã¿Æ»ÒÐ§¢ä¡¡¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¡
½À¤é¤«¤Ê·ÜÆù¤È¶Ì¤Í¤®¤Ë¡¢³ï¤ÈÆü¹âº«ÉÛ¤Î¤À¤·¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Íñ¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤È¤¸¤¿¿Æ»ÒÐ§¤Î¶ñ¤Ç¤¹¡£
¶ñºà¡§Íñ¡¢·ÜÆù¡¢¶Ì¤Í¤®
¡¦Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¡¡
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Î¢ÌÌ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·ÄÅÈÓ¡§Å·ÄÅ¥éー¥á¥ó
µíÐ§¡§µíÍñ¤È¤¸
Ãæ²ÚÐ§¡§»®¤¦¤É¤ó
¿Æ»ÒÐ§¡§Íñ¤È¤¸¤¦¤É¤ó
¢£¾¦ÉÊ²½ÇØ·Ê¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ºà¤Î¥ì¥È¥ë¥È¤É¤ó¤Ö¤ê¤ÎÁÇ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à´¶
Ê£¿ô¸Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ºà¤Ï1¸Ä¤¢¤¿¤ê¤Î¼ê·Ú¤Ê²Á³Ê¤«¤éÇã¤¤ÃÖ¤¤¬ÄêÃå¤·¡¢¥ì¥È¥ë¥È¤É¤ó¤Ö¤ê¤ÎÁÇ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹½À®Èæ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¤½¤Î¶ñºàÎÌ¡¦ÆâÍÆÎÌ¤Ë¤ÏÉÔËþ¤¬Â¸ºß¤·¡¢²Á³Ê¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·À½ÉÊ¤ÎÅêÆþ¤Ë¤è¤ëÁªÂò»è¤Î³È½¼¤Ç¡¢
¥Ñ¥Ã¥¯¾¦ºà¤Î¥ì¥È¥ë¥È¤É¤ó¤Ö¤ê¤ÎÁÇ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¼ûÍ×³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£