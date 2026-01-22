なかやまきんに君がカフェ店長に電撃就任！珈琲に「日清MCTオイル HC」を入れてあなたの脂肪燃焼をサポートする「珈琲と脂肪燃焼　by NISSHIN OilliO」

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、筋肉や健康への幅広い知識で多くの人々に愛されるなかやまきんに君さんを、「日清MCTオイルHC」のブランドアンバサダーに迎えました。アンバサダー就任を記念し、2026年2月6日（金）～2月8日（日）の3日間、Rand表参道にて、なかやまきんに君さんが店長を務める体験型カフェ「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」を開催します。

「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」では、店長のなかやまきんに君さん、または店長代理のきんに君オブジェが、お客さまの注文されたコーヒーに「パワー（日清MCTオイルHC）」を注ぎます。普段から健康を意識する方もそうでない方も、楽しみながら「日清MCTオイルHC」の魅力に触れることができます。また、当イベントではきんに君オブジェによる特別な接客を体験できるカフェ体験のほか、「日清MCTオイルHC」の特長や使い方について詳しく学べる商品紹介ブースやイベント限定のフォトジェニックな装飾をお楽しみいただけます。

「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」開催概要

日 時：2026年2月6日（金） 17:00～19:00（最終入店18:30）

2026年2月7日（土） ・2月8日（日） 11:00～19:00（最終入店18:30）

会 場：Rand 表参道（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-24-3）

アクセス：JR山手線「原宿駅」徒歩8分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩5分

東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」徒歩7分

「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」について

「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」では、体づくりにまつわる決意を表現したユニークなコーヒーメニューを通じ、来場者の健康への意識を自然に高めながら、「日清MCTオイルHC」との新しい出会いを提案します。特にキッチンやリビングを再現した空間である「日常動作展示エリア」では、実際の生活シーンに潜む脂肪燃焼の可能性を体験していただくことで、健康的な生活への第一歩を踏み出すきっかけを提供します。

「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」スペース紹介

■体験ゾーン

・洗練されたカフェ空間で、きんに君オブジェによる特別な接客を体験することで、「日清MCTオイルHC」の魅力を発見できます。

■商品紹介ゾーン

・「日清MCTオイルHC」の特長や使い方について詳しく学べる展示です。日常動作展示を通じて、脂肪燃焼をサポートする仕組みや日常での活用法を知ることができます。

・オリジナル脂肪燃焼ステッカーを集めるステッカーラリーや記念撮影、イベント限定の装飾を背景にした撮影をお楽しみいただけます。

出演者 プロフィール

なかやまきんに君

出 身: 福岡県

生年月日: 1978/09/17

NSC(吉本興業養成所)大阪校22期生として、2000年にデビューして以来、お笑い芸人として活動。2006年～2011年まで、アメリカ・ロサンゼルスへ筋肉留学を経験。2021年末に吉本興業を退社し独立。近年はYouTubeでの発信やオンラインフィットネス、プロテイン等の筋肉食品の開発などにも注力。

「日清 MCTオイルHC」について

MCT（中鎖脂肪酸油）100%の食用油で、機能性表示食品（届出番号：I1338）です。中鎖脂肪 酸(オクタン酸、デカン酸)はＢＭＩが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高めること、ウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。

味やにおいが少ないので、いつもの料理や飲み物の味そのままでお使いいただけます。