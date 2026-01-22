【麺処 井の庄 × スガキヤ】あの激辛ラーメン「辛辛魚らーめん」がスガキヤ流に！「スガ辛魚ラーメン」を2月5日（木）より販売

スガキコシステムズ株式会社

スガキコシステムズ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：菅木伸一）が運営する「スガキヤ」では、東京・石神井の人気ラーメン店「麺処 井の庄」が監修した新商品「スガ辛魚（すがからうお）ラーメン」を、2月5日（木）より一部店舗を除くスガキヤにて数量限定で販売いたします。

激辛好きの間で話題の「辛辛魚」がスガキヤ流「スガ辛魚」になって登場！

スガキヤでは、ブランドメッセージ「いつもいっしょ。ずっといっしょ。」をテーマに、「Sugakiya with」企画として、様々な新しい美味しさをお客様に提供すべく取り組みを行なっております。

濃厚ながらも癖になる辛さでファンの多い東京・石神井の人気ラーメン店「麺処 井の庄」の「辛辛魚らーめん」は、寿がきや食品株式会社のカップ麺としても商品化しており、テレビ番組や口コミサイト等の激辛ランキングでも常に上位にランクインするなど、高い人気と知名度を誇っている激辛好きの間で話題の定番商品です。

その「辛辛魚らーめん」の代名詞である「辛魚粉」をスガ辛魚専用に特別ブレンドいたしました。

スガキヤ独自の「ラーメンスープ」に「豚骨醤油だれ」を合わせ、辛さを抑えながらもコク深く重厚感のある味わいに仕上げた「スガ辛魚ラーメン」は「辛辛魚」のファンはもちろん、激辛は少し不安という方にも「辛さ初級編」としてお楽しみいただける、今までにない一杯です。

商品詳細

スガ辛魚ラーメン肉入スガ辛魚ラーメン

スガ辛魚ラーメン 通常価格：580円（税込）

肉入スガ辛魚ラーメン 通常価格：680円（税込）

販売情報

販売日：2026年2月5日（木）～

販売店舗：スガキヤ全店（一部店舗除く）

※スーちゃんのSweet Cafe 大須万松寺通店、スガキヤ 名鉄岐阜駅前店、東山動植物園店、名城大学店、愛知学院大学店、龍谷大学店は販売対象外です。

スガキヤアプリ限定クーポンでお得に！

スガキヤ公式アプリでは、新登場の「スガ辛魚ラーメン」をおトクに楽しめる限定クーポンを配信いたします。

スガキヤアプリをダウンロードしてお待ちください。



■スガ辛魚ラーメン

単品 通常価格580円 アプリ限定価格550円（30円引き）

五目・サラダセット 通常価格910円 アプリ限定価格860円（50円引き）

■肉入スガ辛魚ラーメン

単品 通常価格680円 アプリ限定価格650円（30円引き）

五目・サラダセット 通常価格1,010円 アプリ限定価格960円（50円引き）

麺処 井の庄について

東京都練馬区に本店を構える人気ラーメン店です 。豚骨魚介スープに大量の魚粉と特製ラー油で辛味と旨味を凝縮した「辛辛魚らーめん」や「辛辛魚つけめん」を看板メニューとして展開しています 。

公式HP：https://inosho.men/

会社について

スガキコシステムズでは、ブランドメッセージ「いつもいっしょ。ずっといっしょ。」のもと、できたての美味しさ、笑顔、清潔で安心な店舗づくりに真面目に向き合い、こだわり続けることで、伝統の味はもちろん、さまざまな新しい美味しさをいつも、いつまでも、どこでもお召し上がりいただける企業となり、「ひとりでも多くのお客様に楽しんでいただくこと」に取り組んでいます。

和風とんこつ味のラーメンと甘党の店「スガキヤ」、ワンランク上の和風とんこつラーメン「寿がきや」、スガキヤの出汁を使用したたこ焼き専門店「たこ寿」、打ち立て切り立ての本格鍋焼うどん「鍋焼うどん 一得庵」、出汁が自慢の博多うどん「木村屋」、清湯スープの本格ラーメン店とろ豚醤油らー麺「金ことぶき。」、グループ会社として本格中華料理店「上海湯包小館」を展開し、今まで以上に幅広い二ーズにお応えしてまいります。

▼スガキコシステムズ株式会社HP▼

http://www.sugakico.co.jp/

▼スガキヤ公式Instagram▼

https://www.instagram.com/sugakiya_suchan/

▼スガキヤ公式X（旧Twitter）▼

https://twitter.com/sugakicosystems

▼スガキヤ公式アプリ▼

お得なクーポンや最新情報の発信を行っていきます。

https://apps.apple.com/jp/app/id6572295759

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sugakico.app

※報道関係者さま・インフルエンサー・WEBメディアの方の取材などのお問い合わせも大歓迎です。