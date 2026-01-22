「渋谷のソウルフード」をご自宅で 町中華 「ルース飯」 ２月９日 新発売

エスビー食品株式会社

エスビー食品株式会社は、昭和から続く大衆的な中華料理店秘伝の味が手軽に楽しめる「町中華」シリーズから、「ルース飯」を新発売します。

■商品の概要

・販売エリア ： 全国

・店頭化予定日 ： 2026年2月9日

・商品仕様 ：

【品名】町中華 ルース飯

【内容量】175g

【荷姿】6×6

【希望小売価格（税別）】280円

■商品の特徴

・「町中華行列店の看板メニュー」の味わいを再現

鶏がらベースの特製とろみ餡がご飯にしっかりと絡む、満足感のあるどんぶりの素です。

具材には、柔らかく食べ応えのある豚肉と細切りたけのこを使用しています。コク深い餡の旨みと、

たけのこのシャキシャキとした食感に、しょうがと醤油の香りが調和した味わいです。

また、お好みの醤油ラーメンにかけることで、お店の人気メニュー「ルースラーメン」も楽しめます。

・監修店「兆楽」（東京 渋谷）について

昭和30年創業。渋谷で長く愛されてきた老舗の町中華です。看板メニュー「ルース炒飯」は根強い人気を誇り、店内は連日多くのお客さまで賑わいます。メディア掲載やコラボレーション商品の展開により知名度も高く、ファン層は今も広がり続けています。

■商品化背景

・シリーズの魅力をさらに強化

「町中華」シリーズのレトルトどんぶりの素は、若年層を中心としたお客さまから支持され、2025年

2月のリフレッシュ後から急速に伸長しています。特に、「独創的なメニュー」「熱烈なファンを持つ人気店の監修」「クセになる味わい」などの点が受け入れられています。

■「町中華」シリーズについて

シーズニングから合わせ調味料、レトルト丼まで幅広い商品展開で、町中華の世界観をお楽しみいただ

けます。

▼「町中華」ブランドサイト（2月9日更新予定）

https://www.sbfoods.co.jp/machichuka/

新メニューの投入によって「町中華」シリーズの魅力を強化し、

レトルトどんぶり市場のさらなる活性化を図ります。