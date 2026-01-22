「Asteria Park Excellence Award」を受賞

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社（以下：パナソニックIS）は、アステリア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 平野 洋一郎氏）が運営する公式ユーザーコミュニティ「Asteria Park」において、顕著な活躍をしたユーザーに贈られる「Asteria Park Excellence Award」を受賞しました。

「Asteria Park Excellence Award」受賞について

（1）受賞内容 「Asteria Park Excellence Award」

（2）受賞理由 Asteria Parkでの活躍に応じて付与される、Park Point取得上位のユーザーに贈られる賞

当社は、ASTERIA Warpユーザー向けコミュニティ「Asteria Park」において、製品活用を促進する情報発信とユーザー支援に積極的に取り組んできました。具体的には、当社が開発する「Salesforceアダプター」に関するTipsや活用事例を継続的に投稿し、さらに他のユーザーからの質問に対して迅速かつ丁寧に回答することで、コミュニティの活性化に大きく貢献しました。 こうした活動により、当社の高い技術力と手厚いユーザーサポートが評価され、今回の受賞に至りました。

「Asteria Park」について

Asteria Parkは、アステリア株式会社が運営する公式ユーザーコミュニティサイトです。ASTERIA Warpなどの製品ユーザーが技術情報や活用ノウハウ、事例を共有することで、製品活用やユーザー同士の交流によるシナジーを促進しています。

「ASTERIA Warp」について

国内シェア19年間No.1※のノーコードのデータ連携ツール・ASTERIA Warpは、専門的な知識を必要とせず、仕様変更や追加開発にも柔軟に対応し、保守運用体制の変更にも容易に対応します。 パナソニックISは、ASTERIA Warpパートナーとして20年以上にわたりデータ連携支援を提供し、500社以上の企業へお役立ちをお届けしてきました。その結果、年間販売実績の上位パートナーに授与される「ASTERIA Warp Partner Award」を数多く受賞しています。

長期運用を視野に入れた支援体制を整え、ノーコードツールの特性とパナソニックISの長年にわたるノウハウを活かし、導入企業の成功をお手伝いします。

※出典：テクノ・システム・リサーチ社「2025年ソフトウェアマーケティング総覧 EAI/ESB 市場編」

ソリューション詳細はこちら：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/asteria

パナソニック インフォメーションシステムズについて

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、製造業をはじめ幅広いお客さまに高付加価値のシステム・サービスをお届けするIT“サービス”企業です。 パナソニックグループのIT中核会社として、そのグローバルな事業展開を多様な業務システムで支援しています。また、その中で培った経験とノウハウを強みに、IT事業会社としてパナソニックグループ以外のお客さまに対してもトータルソリューションをご提供しています。

URL：https://service.is-c.jpn.panasonic.com/

以上

※本文に記載されている会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。