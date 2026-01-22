¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥À¥¤¥¥ó¡Û¡ÖClarivate Top 100 ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼ 2026¡×¤ËÁª½Ð
À¤³¦¤ÇºÇ¤â³×¿·Åª¤Ê´ë¶È¥È¥Ã¥×100¤Ë11²óÌÜ¤ÎÁª½Ð
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÃÎÅªºâ»ºÉôÄ¹¡¡°ÂÉô ¹äÉ×¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥À¥¤¥¥ó¤Ï¡¢ÀïÎ¬·Ð±Ä·×²è¡ÖFUSION25¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Ä¹ÀïÎ¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¡×¡Ö¶õµ¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡×Åù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¸¦µæ³«È¯¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢ÃÎºâ¸¢¤Î¼èÆÀ¡¦Â¾¼ÒÃÎºâ¤Î¿¯³²²óÈò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»º»º¡¦»º³Ø¤Î¶¨ÁÏ¤Ë¤è¤ëÃÎºâÁÏ½Ð¤ä¡¢ÆÃµö¤ÎÌµ½þ³«ÊüÅù¤òÄÌ¤¸¤¿Ãç´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÃÎºâ³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¯¥é¥ê¥Ù¥¤¥È¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¤¬¡¢ÆÃµö¥Ç¡¼¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤éÀ¤³¦¤Î³×¿·Åª¤Ê´ë¶È¡¦µ¡´Ø¥È¥Ã¥×100¤òÁªÄê¤¹¤ë¡ÖClarivate Top 100 ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼ 2026¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2012Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç15²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥À¥¤¥¥ó¤Ï11²óÌÜ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖClarivate Top 100 ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¥¯¥é¥ê¥Ù¥¤¥È¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÆÃµö¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢À¤³¦¤Î´ë¶È¡¦µ¡´Ø¤ÎÃÎºâÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¡¢É¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2000Ç¯°Ê¹ß¤ÎÆÃµö½Ð´ê¿ô¤ä¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤ÎÆÃµöÅÐÏ¿¿ô¤«¤éÉ¾²ÁÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤òÃê½Ð¤·¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¡×¡ÖÀ®¸ùÎ¨¡×¡Ö´õ¾¯À¡×¡ÖÃÏÍýÅªÅê»ñ¡×Åù¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¥¹¥³¥¢¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¾å°Ì100¼Ò¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¥ó¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤Ù¤¯¡¢ÊÝÍ¤¹¤ëÆÃµö¤Î°ìÉô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¾¼Ò¤ÎÍøÍÑ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤ÎÃÎºâÀìÌçµ¡´Ø¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖWIPO GREEN¡×¤Ø»²²Ã¤·¡¢Äã²¹ÃÈ²½ÎäÇÞR32¤òÍÑ¤¤¤¿¶õÄ´µ¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃµö¤ò·×419·ïÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ýÂ³²ÄÇ½¤Êµ»½Ñ¤ò¹¤¯À¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢µ»½Ñ¶¦Í¡¦Áê¸ß³èÍÑ¤òÂ¥¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ëWIPO GREEN¤òÄÌ¤¸¤ÆR32¤òÍÑ¤¤¤¿¶õÄ´µ¡¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¹¤¯ÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÇÞ¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²Ù¤òÀ¤³¦Ãæ¤ÇÄã¸º¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ä»º´±³Ø¤È¤Î¶¨ÁÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö»ö¼ÔÁÐÊý¤ËÈ¯ÌÀÁÏ½Ð¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬Æ¯¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÃÎÅªºâ»º¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç³Ø¤ª¤è¤Ó¸¦µæµ¡´Ø¤È¤Î´Ö¤ÇÎÉ¹¥¤Ê¶¨ÁÏ´Ø·¸¤¬¹½ÃÛ¤Ç¤¡¢³°Éô¶¨ÁÏ¤Ë¤è¤ë³èÈ¯¤Êµ»½Ñ³«È¯¤Ë´ð¤Å¤¯ÆÃµö½Ð´ê·ï¿ô¤Ï¡¢¹ñÆâ¡¦¹ñ³°¤È¤â¤ËÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÎÅªºâ»º¤ÎÊÝ¸î¤ä³èÍÑ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃÎÅªºâ»º¤ÎÊÝ¸î¤ä³èÍÑ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥¥ó¤Ï¡¢ÀïÎ¬·Ð±Ä·×²è¡ÖFUSION25¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ®Ä¹ÀïÎ¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Î¿ä¿Ê¡×¡Ö¶õµ¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡×Åù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¸¦µæ³«È¯¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢ÃÎºâ¸¢¤Î¼èÆÀ¡¦Â¾¼ÒÃÎºâ¤Î¿¯³²²óÈò¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»º»º¡¦»º³Ø¤Î¶¨ÁÏ¤Ë¤è¤ëÃÎºâÁÏ½Ð¤ä¡¢ÆÃµö¤ÎÌµ½þ³«ÊüÅù¤òÄÌ¤¸¤¿Ãç´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÃÎºâ³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
