¥ª¡¼¥é¥ë¤¿¤Ð¤³¡ÖVELO¡×¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡Î1¡Ï¡Ö¥Ù¥í¡¦¥¹¥à¡¼¥¹¡¦¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¡¦¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡×¤ò´Þ¤à2ÌÃÊÁ¤ò2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿·È¯Çä
¡¾ ¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ß¥ó¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ú¥¢¥ß¥ó¥È¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡¾ ´ûÂ¸¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¤è¤ê¶¯¤¤»É·ã¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã
BAT ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¿¥Ð¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥é¥é¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¤¿¤Ð¤³¡ÖVELO¡Ê¥Ù¥í¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ù¥í¡¦¥¹¥à¡¼¥¹¡¦¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¡¦¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ù¥í¡¦¥Ö¥ê¡¼¥¸¡¼¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¡×¤Î2ÌÃÊÁ¤ò¡¢2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êglo™ & VELO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Î2¡Ï¡¢glo™ ¥¹¥È¥¢ ¶äºÂ¡¢Á´¹ñ¤Î¤¿¤Ð¤³ÈÎÇäÅ¹¡Î3¡Ï¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖVELO¡×¤Ï¡¢Çò¤¤¥Ñ¥¦¥Á¤ò¡¢¥¯¥Á¥Ó¥ë¤Î¥¦¥é¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÌµ±ì¤¿¤Ð¤³¤Ç¤¹¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë2ÌÃÊÁ¤Ï¡¢¡ÖVELO¡×¤ò½é¤á¤Æ»È¤¦¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¡Î1¡Ï¤Ê¥ß¥ó¥È¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤«¤é¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¤ÎÀ½ÉÊ¤È¡¢¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥´¡¼¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¥·¥²¥¤òµá¤á¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ·Ð¸³¤äÓÏ¹¥¤Î°ã¤¤¤Ë±þ¤¸¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥í¡¦¥¹¥à¡¼¥¹¡¦¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¡¦¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡×
´Å¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Äø¤è¤¤ÁÖ²÷¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡£¥ª¡¼¥é¥ë¤¿¤Ð¤³¤ÎÄø¤è¤¤»É·ã¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢VELO¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Î1¡Ï¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¿ä¿Ê
¡ÖVELO¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ð¤³ÍÕ¤Î¤Û¤«¡¢¿å¡¢¿¢ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¡¢´ÅÌ£ÎÁ¡¢¥¢¥í¥Þ¤Ê¤É¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿ºàÎÁ¤¬½ãÇò¥Ñ¥¦¥Á¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ð¤³ÍÕ¤òÇ³¾Æ¤â²ÃÇ®¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢±ì¤â¥Ë¥ª¥¤¤âÈ¯À¸¤·¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢²þÀµ·ò¹¯Áý¿ÊË¡¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÍ³²ÀÊª¼Á¤ÎÈ¯À¸¤¬99%Äã¸º¡Î5¡Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ò¹¯¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¡Î6¡ÏÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2020 Ç¯2 ·î¤ËÊ¡²¬¸©¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò½ù¡¹¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¹¥¤ß¤äÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê»É·ã¡¦¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ê¾ì½ê¡¢¤½¤·¤Æ¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
glo™ ¥¹¥È¥¢ ¶äºÂ¤Ë¤Æ¡¢VELOÀ½ÉÊ¤¬¹ØÆþ²ÄÇ½
glo™ ¥¹¥È¥¢ ¶äºÂ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥í¡¦¥¹¥Ô¥Ã¥Õ¥£¡¼¡¦¥¹¥Ú¥¢¥ß¥ó¥È¡¦¥¦¥ë¥È¥é¡×¤ò½ü¤¯¡¢Á´¤Æ¤ÎVELOÀ½ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¥¢Æâ¤Ç¤Ï¡ÖVELO¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÆâ¡¢¥·¥²¥¥ì¥Ù¥ë¤¬¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡×¤Ç¤¢¤ë7À½ÉÊ¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¸å¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤â¤ì¤Ê¤¯¾åµ7À½ÉÊ¤ÎÆâ¡¢1À½ÉÊ¤ÎÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖVELO¥µ¥ó¥×¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×( https://campaign.velo.com/jp/ja/sampling-program#step-4 )¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¡Î1¡Ï¡Ö¤Ê¤á¤é¤«¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤¬Â¾À½ÉÊ¤è¤ê¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î2¡Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡¦glo™ & VELO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://www.shopglovelo.jp/
¡Î3¡Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î4¡ÏËÜÀ½ÉÊ¤Ë¥Ù¥ê¡¼Îà¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î²Ì¼Â¤ä²Ì½Á¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î5¡ÏËÜÀ½ÉÊ¤Ï·ò¹¯¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÍÂ¸À¤Î¤¢¤ë¥Ë¥³¥Á¥ó¤ò´ÞÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÈæ³Ó¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¡Ê¥¿¡¼¥ëÌó9mg¡Ë¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ë±ì¤ÈVELO¤Î»ÈÍÑ»þ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ëÊª¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤Î±ìÃæ¤«¤é¤Îºï¸ºÍ¥ÀèÅÙ¤¬ÆÈÎ©¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡¢9¼ïÎà¤ÎÍ³²ÀÊª¼Á¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ë´ð¤Å¤É¾²Á¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Î6¡Ï»æ´¬¤¿¤Ð¤³µÊ±ì¤«¤é¤Î´°Á´¤Ê°Ü¹Ô¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤Î½Å¤ßÉÕ¤±¤Ë´ð¤Å¤¯¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë·ò¹¯¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï°ÍÂ¸À¤Î¤¢¤ë¥Ë¥³¥Á¥ó¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡Î7¡ÏËÜÀ½ÉÊ¤ËµíÆý¡¢ÃãÍÕËô¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÃê½ÐÊª¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥ª¡¼¥é¥ë¤¿¤Ð¤³¡ÖVELO¡×¤Ä¤¤¤Æ
¡¦VELO¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È:https://www.velo.com/jp/ja/
BAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¿¥Ð¥³¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©107-6220¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-1¡¡¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥¿¥ï¡¼20F
ÂåÉ½¼Ô¡§¼ÒÄ¹ ¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥é¥é¡ÊMauricio Lara¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.batj.com/
BAT¡Ê¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¿¥Ð¥³¡Ë¤ÏÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¥Þ¥ë¥Á¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¾ÃÈñºâ´ë¶È¤Ç¤¹¡£±Ñ¹ñ¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢48,000¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î²Ê³Ø¤È¸¦µæ³«È¯¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹¤ÊÀ¤³¦¤òÃÛ¤¡¢¡ÖA Better Tomorrow™¡Ê¤è¤êÎÉ¤¤ÌÀÆü¡Ë¡×¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹À½ÉÊ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÇä¾å¹â¤Î³ä¹ç¤ò2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë50¡ó¤Ë¡¢¤½¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ò2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë5,000Ëü¿Í¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ãæ³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¤¿¤Ð¤³¥Ï¡¼¥à¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¤¿¤Ð¤³¤Î³²Äã¸º¡¢THR¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µÊ±ì¤òÂ³¤±¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëµÊ±ì¼Ô¤ò¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ³¾Æ¼°À½ÉÊ¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥ì¥¹¤Ê¤¿¤Ð¤³¡¦¥Ë¥³¥Á¥óÀ½ÉÊ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£THR¤Ë´Ø¤¹¤ëBAT¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤È¿ÊÄ½¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑÁ«¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤äÃÎ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØOmni™¡Ù¤Ë¾Ü¤·¤¯µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢BAT¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1984Ç¯¤Ë¤¿¤Ð¤³ÈÎÇä»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢2001Ç¯¤ËBAT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¡¢¥ª¡¼¥é¥ë¤¿¤Ð¤³¤ÎÍ¢Æþ¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥°¥í¡¼¡Êglo™¡Ë¡¢¥Ù¥í¡ÊVELO¡Ë¡¢¥Í¥ª¡Êneo™¡Ë¡¢¥±¥ó¥È¡ÊKENT¡Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¡ÊKOOL¡Ë¡¢¥é¥Ã¥¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ÊLUCKY STRIKE¡Ë¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ç¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë20ºÐ°Ê¾å¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ª´ê¤¤
BAT¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ð¤³À½ÉÊ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê¼«¼çµ¬½à¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¿¤Ð¤³À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖµÊ±ì¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°ÕÊ¸¸À¡×¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢µ»ö·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°ÕÊ¸¸À¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤´ÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤ÎÄø¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
