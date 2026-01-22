¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡´ØÀ¾Âç³Ø¤¬¥¤¥ó¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñºÝ¶µ°é¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛŽ¥Å¸³«¤ò²ÃÂ®¢¡ ¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶ÈAcumen¼Ò¤È³Ð½ñ ¡ÁÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Äù·ë¡Á¡ÚÆü»þ¡Û1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ¡Á¡Ú¾ì½ê¡Û¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó´ØÀ¾Âç³Ø¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø¤ª¤è¤Ó¶µ°éµ¡´Ø¤Î¹ñºÝÅ¸³«¤ä³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¤Î¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶ÈAcumen¼Ò¤È¡¢¹ñºÝ¶µ°éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¡¦¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³Ð½ñ¡ÊMemorandum of Understanding¡§MoU¡Ë¤òÄù·ë¤·¡¢1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ¤«¤éAcumen¼Ò¤È¤Î¶¦ºÅ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ´°õ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦´ØÀ¾Âç³Ø¤ÈAcumen¼Ò¤¬¡¢¹ñºÝ¶µ°éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³Ð½ñ¤òÄù·ë
¡¦¥¤¥ó¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÂç³Ø¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤Î¹ñºÝÅ¸³«¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ
¡¦ÆüËÜ½é¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Äù·ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¸òÎ®¡¦¿Íºà°éÀ®Åù¤Î¹ñºÝ¶µ°éÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¤ò¶¯²½
¡¡
¢£ Ï¢·È¤ÎÇØ·Ê¤ª¤è¤Óº£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤ÎÂ¿Ê¸²½¶¦½¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹·ÁÀ®»Ù±ç»ö¶È¡×¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢OSIP¡ÊOsaka Social Impact Project¡Ë»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹ñºÝ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¡£³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà¤È¤·¤Æ°éÀ®¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½¢¿¦¡¦ÄêÃå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤ò»ö¶È¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¤È¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®»Ù±ç¤ò°ìÂÎÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î¿Íºà¤ÎÎ®¤ì¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢¸½ÃÏ¤Î¶µ°é»ö¾ð¤ä³ØÀ¸Æ°¸þ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Acumen¼Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø¤ª¤è¤Ó¶µ°éµ¡´Ø¤Î¹ñºÝÅ¸³«¤ä³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºÝ¶µ°é¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤È¡¢Acumen¼Ò¤Î¶µ°éµ¡´Ø»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦ÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÄù·ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¢£ ËÜ³Ð½ñ¤ÎÄù·ë¤ËÀèÎ©¤Ã¤¿LOI¡Ê´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¡Ë¤ÎÄù·ë
¡¡ËÜ³Ð½ñ¤ÎÄù·ë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢1·î16Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤ÎÂç³Ø´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢AIU¡ÊAssociation of Indian Universities¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤Î27Âç³Ø¤Î³ØÄ¹¤¬´ØÀ¾Âç³Ø¤òÍèË¬¤·¡¢AIU¡¢Acumen¼Ò¤ª¤è¤Ó´ØÀ¾Âç³Ø¤Î»°¼Ô¤Ç¡¢³Ø½Ñ¸òÎ®¤ª¤è¤Ó¾ÍèÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢LOI¡Ê´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¡Ë¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡ã¡ÖOSIP ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà ¡ß ±Û¶¶µ°é¥Õ¥©¡¼¥é¥à 2025¡×¤ª¤è¤ÓÄ´°õ¼°¤Î³µÍ×¡ä
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë11¡§30¡Á15¡§30¡¡¢¨Ä´°õ¼°¤Ï15¡§00¡Á15¡§10¤Ë¼Â»Ü
¡Ú¾ì½ê¡Û¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå
¡Ú¼ç¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥¹¥¥ëÄêµÁ¤È¶µ°é-¥¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó-¡×¡¢
¡¡¥¤¥ó¥ÉÁíÎÎ»ö¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡¢¥¤¥ó¥É¿Í³ØÀ¸¤È¤Î¸òÎ®¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢³Ð½ñÄù·ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´°õ¼°¡¢
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¡ßAcumen¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥É¿Í³ØÀ¸3,000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿OSIP¥ê¥µ¡¼¥Á¥µ¡¼¥Ù¥¤Êó¹ð¡¡Åù
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡Ûhttps://global-talent-education-2025.osip.jp
¡ÚOSIP¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://osip.jp
¡¡
¡¡
¢§ËÜ·ï¤Î¾ÜºÙ¢§
´ØÀ¾Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No67.pdf
¡¡
¢§¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤ÎÊý¢§
¢¨¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ª¼ê¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼µ¤ªÌä¹ç¤»¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Áí¹ç´ë²è¼¼¡¡¹Êó²Ý
ÌÀ¸¶¡¢°ËÃÏÃÎ¡¢¾®ÎÓ
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô»³¼êÄ®3-3-35
TEL¡§06-6368-1131
FAX¡§06-6368-1266
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@ml.kandai.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
