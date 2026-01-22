¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶ðß·Âç³ØË¡³Ø¸¦µæ½ê¤¬ÎáÏÂ8¡Ê2026¡ËÇ¯ÅÙÄÌ¾ï²ñ°÷¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡Ë¤òÊç½¸ ¡½ 1·î30Æü¤«¤é2·î27Æü¤Þ¤Ç±þÊç¼õÉÕ
¶ðß·Âç³ØË¡³Ø¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ç¤Ï1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÎáÏÂ8¡Ê2026¡ËÇ¯ÅÙ¤ÎÄÌ¾ï²ñ°÷¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡Ë¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£Ë¡Î§³Ø¤Î´ðÁÃÅªÃÎ¼±¤Î½¤ÆÀ¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¤Î¹ñ²È»î¸³¡¢Ë¡³Ø¸¡Äê»î¸³¡¢Ë¡²ÊÂç³Ø±¡¡Ê¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ë¤ÎÆþ³Ø»î¸³ÂÐºö¥³¡¼¥¹¡¢»ÊË¡½ñ»Î»î¸³¤Ø¤Î¼õ¸³ÂÐºö¥³¡¼¥¹Åù¤òÀß¤±¡¢°ìÈÌ¡¦¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤âÌç¸Í¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äê°÷30Ì¾¡£Æþ²ñÌÌÀÜ¤Ï3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÄó½Ð¤·¤¿¿½¹þ½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ»ÖË¾Æ°µ¡¤ä³Ø½¬°ÕÍß¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ðß·Âç³ØË¡³Ø¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¸¦µæÉô¤È¸¦½¤Éô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸¦µæÉô¤Ï¡¢³Ø³¦¡¦Ë¡Áâ³¦¤Ê¤É¤«¤é¹¤¯Ë¡Î§¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÍ¤¹¤ë¹Ö»Õ¤ò¾·¤¡¢º£ÆüÅª¥Æ¡¼¥Þ¤Î¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¦½¤Éô¤ÏË¡Î§³Ø¤Î½¤ÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¸½Ìò¤ÎÂç³Ø¶µ°÷¡¦ÊÛ¸î»Î¡¦»ÊË¡½ñ»Î¤ò¹Ö»Õ¤È¤¹¤ë¹ÖºÂ¤òÀßÃÖ¡£¡Ê1¡ËÆþÌç¹ÖºÂ¡¢¡Ê2¡Ë½ÅÍ×ÏÀÅÀ¹ÖºÂ¡¢¡Ê3¡ËÎÉ¤¯¤ï¤«¤ë¹ÖºÂ¡¢¡Ê4¡ËÏÀÊ¸»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¡¢¡Ê5¡ËÃ»Åú¼°ÌäÂêÂÐºö¹ÖºÂ¡¢¡Ê6¡Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡Ë¡Î§³Ø¹ÖºÂ¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¤á¤ÆË¡Î§¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤«¤é¡¢¸øÌ³°÷»î¸³¡¦ÀìÌç»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦²ÊÌÜÁªÂò¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢ÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¤Î³Ø½¬¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤òºÙ¤ä¤«¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÖºÂ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ë¶ðÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¸¦µæ½ê¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÆþ²ñÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ8¡Ê2026¡ËÇ¯ÅÙ¤ÎÊç½¸Í×¹à¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¶ðß·Âç³ØË¡³Ø¸¦µæ½ê ÄÌ¾ï²ñ°÷¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡ËÊç½¸Í×¹à
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
¡¡ÎáÏÂ8Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë12»þÉ¬Ãå
¡Ú±þÊç»ñ³Ê¡Û
¡¡ÆÃ¤ËÀ©¸Â¤Ê¤·
¡ÚÄê¡¡°÷¡Û
¡¡30¿Í
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
¡¡»öÁ°¤ËÄó½Ð¤·¤¿¿½¹þ½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÌÌÀÜ
¢¨»ÖË¾Æ°µ¡¤ä³Ø½¬°ÕÍß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÌÀÜÆü»þ¡Û
¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë 13»þ
¡ÚÌÌÀÜ²ñ¾ì¡Û
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ë¤Æ¼Â»Ü
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý°¸¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ¯²ñÈñ¡Û
¡¡30,000±ß
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡¡¿½¹þ½ñ¤Ë¼Ì¿¿ÅºÉÕ¤Î¤¦¤¨¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¤´Í¹Á÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢©154-8525¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ðÂô1-23-1¡¡¶ðß·Âç³ØË¡³Ø¸¦µæ½ê
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡¶ðß·Âç³ØË¡³Ø¸¦µæ½ê»öÌ³¼¼
¡¡TEL¡§03-6381-8900
¢¨¹ÖºÂ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡³Ø¸¦µæ½ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¶ðß·Âç³ØË¡³Ø¸¦µæ½ê
¡¡https://www.komazawa-u.ac.jp/research/labo/law-research-institute/
¡¦ÄÌ¾ï²ñ°÷¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡ËÊç½¸
¡¡https://www.komazawa-u.ac.jp/research/labo/law-research-institute/member-recruitment.html
¡¦¸¦½¤Éô³èÆ°¡¦Æþ²ñ°ÆÆâ
¡¡https://www.komazawa-u.ac.jp/research/labo/law-research-institute/training-club-activities.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÀïÎ¬¼¼
½»½ê¡§¢©154-8525¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ðÂô1-23-1
TEL¡§03-3418-9828
¥á¡¼¥ë¡§koho@komazawa-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡¸¦½¤Éô¤ÏË¡Î§³Ø¤Î½¤ÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¸½Ìò¤ÎÂç³Ø¶µ°÷¡¦ÊÛ¸î»Î¡¦»ÊË¡½ñ»Î¤ò¹Ö»Õ¤È¤¹¤ë¹ÖºÂ¤òÀßÃÖ¡£¡Ê1¡ËÆþÌç¹ÖºÂ¡¢¡Ê2¡Ë½ÅÍ×ÏÀÅÀ¹ÖºÂ¡¢¡Ê3¡ËÎÉ¤¯¤ï¤«¤ë¹ÖºÂ¡¢¡Ê4¡ËÏÀÊ¸»î¸³ÂÐºö¹ÖºÂ¡¢¡Ê5¡ËÃ»Åú¼°ÌäÂêÂÐºö¹ÖºÂ¡¢¡Ê6¡Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡Ë¡Î§³Ø¹ÖºÂ¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½é¤á¤ÆË¡Î§¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤«¤é¡¢¸øÌ³°÷»î¸³¡¦ÀìÌç»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦²ÊÌÜÁªÂò¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢ÌÜÉ¸¤Þ¤Ç¤Î³Ø½¬¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤òºÙ¤ä¤«¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÖºÂ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍ¼Êý°Ê¹ß¤Ë¶ðÂô¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¸¦µæ½ê¤Î²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤ÏÆþ²ñÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ8¡Ê2026¡ËÇ¯ÅÙ¤ÎÊç½¸Í×¹à¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¶ðß·Âç³ØË¡³Ø¸¦µæ½ê ÄÌ¾ï²ñ°÷¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡ËÊç½¸Í×¹à
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û
¡¡ÎáÏÂ8Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë12»þÉ¬Ãå
¡Ú±þÊç»ñ³Ê¡Û
¡¡ÆÃ¤ËÀ©¸Â¤Ê¤·
¡ÚÄê¡¡°÷¡Û
¡¡30¿Í
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
¡¡»öÁ°¤ËÄó½Ð¤·¤¿¿½¹þ½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÌÌÀÜ
¢¨»ÖË¾Æ°µ¡¤ä³Ø½¬°ÕÍß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÌÀÜÆü»þ¡Û
¡¡ÎáÏÂ8Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë 13»þ
¡ÚÌÌÀÜ²ñ¾ì¡Û
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ë¤Æ¼Â»Ü
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý°¸¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ¯²ñÈñ¡Û
¡¡30,000±ß
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
¡¡¿½¹þ½ñ¤Ë¼Ì¿¿ÅºÉÕ¤Î¤¦¤¨¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¤´Í¹Á÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢©154-8525¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ðÂô1-23-1¡¡¶ðß·Âç³ØË¡³Ø¸¦µæ½ê
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡¶ðß·Âç³ØË¡³Ø¸¦µæ½ê»öÌ³¼¼
¡¡TEL¡§03-6381-8900
¢¨¹ÖºÂ¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡³Ø¸¦µæ½ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¶ðß·Âç³ØË¡³Ø¸¦µæ½ê
¡¡https://www.komazawa-u.ac.jp/research/labo/law-research-institute/
¡¦ÄÌ¾ï²ñ°÷¡Ê¼Ò²ñ¿Í¡ËÊç½¸
¡¡https://www.komazawa-u.ac.jp/research/labo/law-research-institute/member-recruitment.html
¡¦¸¦½¤Éô³èÆ°¡¦Æþ²ñ°ÆÆâ
¡¡https://www.komazawa-u.ac.jp/research/labo/law-research-institute/training-club-activities.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹ÊóÀïÎ¬¼¼
½»½ê¡§¢©154-8525¡¡ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ðÂô1-23-1
TEL¡§03-3418-9828
¥á¡¼¥ë¡§koho@komazawa-u.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/