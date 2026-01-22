¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Qi(¥Á¡¼)µ¬³Ê¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤é¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê Qi2 25W Ç§¾Ú¼èÆÀ¡¢ºÇÂç 25W ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤òÈ¯Çä
¥ê¥ó¥°Éô¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤Ë¤è¤ê¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éÆ°²è»ëÄ°¤â²÷Å¬
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò(Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼Ò⾧¡§»³²¼ ½Ó¼£¡¿°Ê²¼¡¢ÅÅ¶Á¼Ò)¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î½¼ÅÅ´ï¥·¥ê¡¼¥º¡ÖAir Voltage¡Ê¥¨¥¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¡Ë¡×¤è¤ê¡¢Qi2 25W Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¡ÖWP-PD31BK¡×¤ò 2026 Ç¯ 1 ·î 28 Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ºÇÂç 25W ½ÐÎÏ*1 ¤Ë¤è¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥ê¥ó¥°Éô¤Î³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½Ä¸þ¤¡¦²£¸þ¤¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËµÛÃå¤¹¤ë*2 ¤¿¤á¡¢ ½¼ÅÅ°ÌÃÖ¤¬¤º¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÂÄê¤·¤¿½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°À½ÉÊ¥µ¥¤¥È¡§https://www.maxell.jp/consumer/wp-pd31.html
¡¡¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢2011 Ç¯¤Ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Î¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê Qi(¥Á¡¼)¤Ë½àµò¤·¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤òÈ¯Çä¤·¡¢Qi µ¬³Ê¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤é¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»Ô¾ì¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢¤Î Qi ÂÐ±þ½¼ÅÅ´ï¤ä Apple Watch ÀìÍÑ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÀ½ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Qi ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¶È³¦ÃÄÂÎWPC(Wireless Power Consortium)¤¬ºöÄê¤·¤¿µ¬³Ê¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤¬Ç§¾Ú¼èÆÀ¤·¤¿ Qi2 25W ¤Ï¡¢ºÇÂç 25W ½ÐÎÏ*1 ¤Ë¤è¤ëµÞÂ®½¼ÅÅ¤È¥Þ¥°
¥Í¥Ã¥È¼°*2 ¤Ë¤è¤ëÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤ò¼Â¸½¤·¤¿µ¬³Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÅ¶Á¼Ò¤Ï¡¢2023 Ç¯ 4 ·î¤è¤ê¥Þ¥¯¥»¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¤¦¤±¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊÆÃ⾧
ºÇÂç 25W ½ÐÎÏ*1 ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°*2 ¤Ç½¼ÅÅ°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤¬¤«¤ó¤¿¤ó
¥ê¥ó¥°Éô¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½
iPhone¡¢AirPods¡¢AirPods Pro ¤Ê¤É¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ*3
1.ºÇÂç 25W ½ÐÎÏ*1 ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ºÇÂç 25W ½ÐÎÏ*1 ¤Ë¤è¤êÂÐ±þµ¡´ï¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Qi µ¬³Ê¤Î 5W ½ÐÎÏ»þ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤ÈºÇÂç 5 ÇÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£
¡¡iPhone 17 ¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó 30 Ê¬¤Ç 50%¤Þ¤Ç½¼ÅÅ²ÄÇ½*4¡£Æü¾ï¤Î¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°*2 ¤Ç½¼ÅÅ°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤¬¤«¤ó¤¿¤ó
¡¡¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤¬ÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ËµÛÃå¤·¡¢Å¬Àµ¤Ê½¼ÅÅ°ÌÃÖ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÁàºî¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
3.¥ê¥ó¥°Éô¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½
¥ê¥ó¥°Éô¤Î³ÑÅÙ¤òÌó 180¡ë¤Þ¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½Ä¸þ¤¡¦²£¸þ¤¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ°²è»ëÄ°¤ä¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊÆÃ⾧
https://digitalpr.jp/table_img/2877/126322/126322_web_1.png
¢£WP-PD31 ¤ª¤â¤Ê»ÅÍÍ
https://digitalpr.jp/table_img/2877/126322/126322_web_2.png
¢¨½¼ÅÅÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦É¸
¡¦µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾¾Î¡¢¥í¥´¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Þ¥¯¥»¥ë¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤â¤·¤¯¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖQi(¥Á¡¼)¡×¤Ï¡¢Wireless Power Consortium ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦iPhone¡¢AirPods¡¢AirPods Pro¡¢Apple Watch ¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦iPhone ¤Î¾¦É¸¤Ï¥¢¥¤¥Û¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¤â¤È¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*1¡§ºÇÂç 25W ½ÐÎÏ¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤Ï¡¢Qi2 25W ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡¼ï¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
*2¡§¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈµÛÃå¤Ç¤Î½¼ÅÅ°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢MagSafe ¤Þ¤¿¤Ï Qi2 ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
*3¡§AirPods¡¢AirPods Pro ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
*4¡§»ÈÍÑ´Ä¶¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒÅÅ¶Á¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥ó¥¥ç¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¡ÖËè⽇¤ò¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤³¤³¤Á¤è¤¯¡×¤Î¤â¤È¡¢Ë¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê⽣³è¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÎÎ±°Õ»ö¹à]
¡¦ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦³Æ¼ïÌ¾¾Î¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦µºÜÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á
¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
