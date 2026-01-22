¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë°ìÈÖ¸«¤é¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡© 2025Ç¯´°Á´ÈÇ¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à1°Ì¤Ï¡Ö¹ÈÇò¡×¡¢¥Ý¥¹¥È¿ô1°Ì¤Ï¡ÖM-1¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐÀî Ë¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨·ë²Ì¤ä¡¢Åö¼Ò¤Ë¤Æ»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ò1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿´°Á´ÈÇ¤È¤·¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£´°Á´ÈÇ¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¡Ö¹ÈÇò¡×¡¢X¤Î¥Ý¥¹¥È¿ô¤Ç¤Ï¡ÖM-1¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¯Ëö¤Î¹±ÎãÈÖÁÈ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤Î²ó¤¬¿·¤¿¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ö2025Ç¯¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨Áí¤Þ¤È¤á¡×¡ä·ÇºÜÆâÍÆ
¡¦2025Ç¯¤ËºÇ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¡©
¡¦CMÏª½Ð¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÉÃ¿ô¡Ë¥È¥Ã¥×3¡¡¢¡£±
¡¦¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨Á´¥¸¥ã¥ó¥ë¥Ù¥¹¥È10
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡Ö¥É¥é¥Þ¡×¥Ù¥¹¥È10
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¥Ù¥¹¥È3
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¥Ù¥¹¥È3
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡Ö²»³Ú¡×¥Ù¥¹¥È3
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡Ö±Ç²è¡×¥Ù¥¹¥È3
¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¢¡2
¡¡¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ôÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¥Ù¥¹¥È10
¡¡¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ô¥É¥é¥Þ°Ê³°¥Ù¥¹¥È10
¡¦¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ý¥¹¥È¿ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¢¡3
¡ã¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥Ç¡¼¥¿³µÍ×¡ä
´ØÅìÃÏ¶è¤Ë¤Æ2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢15Ê¬°Ê¾å¤ÎÈÖÁÈ¤òÂÐ¾Ý
¡ãCMÏª½Ð¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°³µÍ×¡ä¢¡£±
ÂÐ¾Ý¶É¡§¡¡´ØÅìÃÏ¶è Ì±Êü5¶É¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦TBS¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§¡¡2025Ç¯1·î1Æü¡Á11·î16Æü¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢CM¤òÂÐ¾Ý
¡Î2025Ç¯1·î1Æü¡Á10·î31Æü¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¹¹ðÅý·×¡¦·îÊó¡Ê³ÎÄê¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡¢11·î1Æü¡Á9Æü¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¹¹ðÅý·×¡¦½µÊó¡Ê³ÎÄêÁ°¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡¢11·î10Æü¡Á16Æü¤ÏÁ´¹ñ¥Æ¥ì¥ÓCM¥Ç¡¼¥¿¡Ê³ÎÄêÁ°¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤Î³Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ¡Ï
¡ã¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°³µÍ×¡ä¢¡2
½¸·×ÂÐ¾Ý¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤ËÂÐ¾Ý¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à(¢¨1)¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÊüÁ÷¶ÉÍ³Íè¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ÊVOD¡Ë¤Î»ëÄ°¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¢Special LIVEÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë[°ìÉô¡¢Â®ÊóÃÍ¤ò´Þ¤à]
¢¨1¡¡TVer¡¢ºßµþ¡¦ºßºå¶É¤ÎÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È(¢¨2)¡¢ABEMA¡¦Lemino¤Î°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¢¨2¡¡Æü¥Æ¥ìÌµÎÁ!¡¢¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¡¢TBS FREE¡¢¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡¢FOD¡¢ytv MyDo!¡¢MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¡¼¥¬
¡¦ºÆÀ¸¿ô¡§ÇÛ¿®³«»ÏÆü+7Æü´Ö¡Ê·×8Æü´Ö¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¤Æ¤ÎÂÐ¾Ý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹ç·×ÃÍ
¡¦ÈÖÁÈ¾ðÊó¤Ï³Æ¼Ò¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡¢ÊüÁ÷Æü¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷Æü¤ò·ÇºÜ
¡¦Æ±°ìÈÖÁÈ¤Î¤â¤Î¤¬2ÈÖÁÈ°Ê¾å¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢°ì¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤¬Ê£¿ô¤ËÊ¬³ä¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ¤âºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤ò·ÇºÜ
¡ã¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ý¥¹¥È¿ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°³µÍ×¡ä¢¡3
ÂÐ¾ÝÈÖÁÈ¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤Ë´ØÅì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÎÁ´¤Æ¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤¬ 6»þ¡Á9»þ¡ÊÊüÁ÷Ê¬¿ô10Ê¬°Ê¾å¡Ë¡¢19»þ¡Á26»þ¡ÊÊüÁ÷Ê¬¿ô20Ê¬°Ê¾å¡Ë¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÎÈÖÁÈ
ÂÐ¾Ý¶É¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢TBS¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢NHKÁí¹ç
¼èÆÀ»þ´Ö¡§ÈÖÁÈÊüÁ÷Æü¤Î24»þ´Ö¡Ê5»þ¡Á29»þ¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¿ô¡Êµì¥Ä¥¤¡¼¥È¿ô¡Ë
¢¨Æ±°ì¶É¤ÎÆ±°ìÈÖÁÈÌ¾¤Î¤â¤Î¤¬2ÈÖÁÈ°Ê¾å¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏºÇ¤â¹â¤¤¥Ý¥¹¥È¿ô¤Î¤ß¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÈÖÁÈÌ¾¤äÊüÁ÷ÏÈ¤Ï¡¢³Æ¶É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾ðÊó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÈÖÁÈ¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¼èÆÀ»þ¤ÎÉÔ¶ñ¹çÅù¤Ë¤è¤ê¥Ç¡¼¥¿¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ê https://www.videor.co.jp/ ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤àÆ°²è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1962Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¥¿¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÀµ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»ØÉ¸¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê²ò·è¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÃÎ·Ã¤È¾ðÇ®¤Ç¥Ç¡¼¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ö2025Ç¯¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨Áí¤Þ¤È¤á¡×¡ä·ÇºÜÆâÍÆ
¡¦2025Ç¯¤ËºÇ¤â¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¡©
¡¦CMÏª½Ð¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÉÃ¿ô¡Ë¥È¥Ã¥×3¡¡¢¡£±
¡¦¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨Á´¥¸¥ã¥ó¥ë¥Ù¥¹¥È10
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡Ö¥É¥é¥Þ¡×¥Ù¥¹¥È10
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¥Ù¥¹¥È3
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¥Ù¥¹¥È3
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡Ö²»³Ú¡×¥Ù¥¹¥È3
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°Î¨¡Ö±Ç²è¡×¥Ù¥¹¥È3
¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¢¡2
¡¡¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ôÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¥Ù¥¹¥È10
¡¡¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ô¥É¥é¥Þ°Ê³°¥Ù¥¹¥È10
¡¦¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ý¥¹¥È¿ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¢¡3
¡ã¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥Ç¡¼¥¿³µÍ×¡ä
´ØÅìÃÏ¶è¤Ë¤Æ2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢15Ê¬°Ê¾å¤ÎÈÖÁÈ¤òÂÐ¾Ý
¡ãCMÏª½Ð¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°³µÍ×¡ä¢¡£±
ÂÐ¾Ý¶É¡§¡¡´ØÅìÃÏ¶è Ì±Êü5¶É¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦TBS¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§¡¡2025Ç¯1·î1Æü¡Á11·î16Æü¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢CM¤òÂÐ¾Ý
¡Î2025Ç¯1·î1Æü¡Á10·î31Æü¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¹¹ðÅý·×¡¦·îÊó¡Ê³ÎÄê¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡¢11·î1Æü¡Á9Æü¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¹¹ðÅý·×¡¦½µÊó¡Ê³ÎÄêÁ°¥Ç¡¼¥¿¡Ë¡¢11·î10Æü¡Á16Æü¤ÏÁ´¹ñ¥Æ¥ì¥ÓCM¥Ç¡¼¥¿¡Ê³ÎÄêÁ°¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤Î³Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò»ÈÍÑ¡Ï
¡ã¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°³µÍ×¡ä¢¡2
½¸·×ÂÐ¾Ý¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤ËÂÐ¾Ý¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à(¢¨1)¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿ÊüÁ÷¶ÉÍ³Íè¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ÊVOD¡Ë¤Î»ëÄ°¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡¢Special LIVEÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë[°ìÉô¡¢Â®ÊóÃÍ¤ò´Þ¤à]
¢¨1¡¡TVer¡¢ºßµþ¡¦ºßºå¶É¤ÎÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È(¢¨2)¡¢ABEMA¡¦Lemino¤Î°ìÉô¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¢¨2¡¡Æü¥Æ¥ìÌµÎÁ!¡¢¥Æ¥ìÄ«Æ°²è¡¢TBS FREE¡¢¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡¢FOD¡¢ytv MyDo!¡¢MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¥É¡¼¥¬
¡¦ºÆÀ¸¿ô¡§ÇÛ¿®³«»ÏÆü+7Æü´Ö¡Ê·×8Æü´Ö¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´¤Æ¤ÎÂÐ¾Ý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹ç·×ÃÍ
¡¦ÈÖÁÈ¾ðÊó¤Ï³Æ¼Ò¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡¢ÊüÁ÷Æü¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷Æü¤ò·ÇºÜ
¡¦Æ±°ìÈÖÁÈ¤Î¤â¤Î¤¬2ÈÖÁÈ°Ê¾å¤¢¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢°ì¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤¬Ê£¿ô¤ËÊ¬³ä¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇ¤âºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤ò·ÇºÜ
¡ã¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥Ý¥¹¥È¿ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°³µÍ×¡ä¢¡3
ÂÐ¾ÝÈÖÁÈ¡§2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¤Ë´ØÅì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÎÁ´¤Æ¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤¬ 6»þ¡Á9»þ¡ÊÊüÁ÷Ê¬¿ô10Ê¬°Ê¾å¡Ë¡¢19»þ¡Á26»þ¡ÊÊüÁ÷Ê¬¿ô20Ê¬°Ê¾å¡Ë¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÎÈÖÁÈ
ÂÐ¾Ý¶É¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢TBS¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢NHKÁí¹ç
¼èÆÀ»þ´Ö¡§ÈÖÁÈÊüÁ÷Æü¤Î24»þ´Ö¡Ê5»þ¡Á29»þ¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¿ô¡Êµì¥Ä¥¤¡¼¥È¿ô¡Ë
¢¨Æ±°ì¶É¤ÎÆ±°ìÈÖÁÈÌ¾¤Î¤â¤Î¤¬2ÈÖÁÈ°Ê¾å¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏºÇ¤â¹â¤¤¥Ý¥¹¥È¿ô¤Î¤ß¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÈÖÁÈÌ¾¤äÊüÁ÷ÏÈ¤Ï¡¢³Æ¶É¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¾ðÊó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÈÖÁÈ¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¼èÆÀ»þ¤ÎÉÔ¶ñ¹çÅù¤Ë¤è¤ê¥Ç¡¼¥¿¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ê https://www.videor.co.jp/ ¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Þ¤àÆ°²è¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1962Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°Î¨Ä´ºº¤ä³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¥¿¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ç¡¼¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÀµ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»ØÉ¸¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê²ò·è¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¡¢ÃÎ·Ã¤È¾ðÇ®¤Ç¥Ç¡¼¥¿¡õ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶î»È¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¥°¥ë¡¼¥×¹Êó¥»¥¯¥·¥ç¥ó
Tel¡§03-5860-1723¡¡E-mail¡§info@videor.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
2025Ç¯¤Ë°ìÈÖ¸«¤é¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡©
https://www.videor.co.jp/press/2026/260122.html
¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù 2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ»ëÄ°¿Í¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢MLB³«ËëÀï¤¬¾å°Ì
https://www.videor.co.jp/press/2025/250710.html