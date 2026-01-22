¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊñ³çÅª¶¨¶È·ÀÌó¤òÄù·ë
¹âÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºâ¤Î°éÀ®¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Üºö¿ä¿Ê¤Ë·¸¤ë¼èÁÈ¤ß
¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥µ¥¤¥Ð¡¼¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹Ô¼Ô ¶Í¸¶ Í´°ìÏº¡¢°Ê²¼¡ÖDTCY¡×¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ±ÊÅç ±Ñ´ï¡¢°Ê²¼¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¡×¡Ë¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍýÂÖÀª¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÅª¶¨¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥Êñ³çÅª¶¨¶È¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
DTCY¤Ç¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÃ±¤Ê¤ëËÉ¸æ¤«¤é¡¢À®Ä¹¤È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤·¡¢¿Í¡¦ÁÈ¿¥¡¦¥Ç¡¼¥¿¤¬¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä¼«ºß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÖÀª¤Å¤¯¤ê¤ä¿Íºà°éÀ®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òµ¯ÅÀ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¼èÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Î¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÁý²Ã¡×¡¢¡ÖAIÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¡×¡¢¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºâ¤Î°éÀ®¡×¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ë¿×Â®¤«¤ÄÃå¼Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºâ¤Î°éÀ®¤È¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Üºö¤Î¿ä¿Ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·Ð±Ä¼çÆ³¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄ¤È¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥¼ç¤Ê¼èÁÈÆâÍÆ
ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç¿Íºâ¤Î°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢DTCY¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºâ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ËÀè¶î¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ºÂ³Ø¤ä¼Âµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±é½¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þÅù¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤òDTCY¤Î³èÆ°¸½¾ì¤Ç½¬ÆÀ¤·¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç¿Íºâ¤Î¿å½à¤ò¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢DTCY¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ÎÆ°¸þÇÄ°®¡¢Àè¿Êµ»½Ñ¤ÎÆ³ÆþÅù¤ÎÁÈ¿¥Åª¡¦µ»½ÑÅªÂÐºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍýÂÖÀª¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯4·î¤«¤é2030Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÆâ³°´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤ÆÅ¬µ¹·ÀÌó´ü´Ö¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
DTCY¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿Íºâ°éÀ®¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Íºâ¤ÎÇÛÃÖ·×²è¤ä¥¹¥¥ëÉ¾²Á¤Þ¤Ç¤ò´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤Ê¿Íºâ´ÉÍý¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢È¼Áö·Á¼°¤Ç¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶âÍ»¡¦ÊÝ¸±¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¿¼¹Ì¤·¡¢¶È³¦ÆÃÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ä¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¿Íºâ°éÀ®¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤Î¤¦¤¨¡¢¶âÍ»¡¦À¸ÊÝ¶È³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¶È³¦¡¦Ê¬Ìî¤ËËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊñ³çÅª¶¨¶È¤ÎÁ´ÂÎÁü¡Û
¶âÍ»¡¦À¸ÊÝ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤ÄÎ¾¼Ò¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢º£¸å¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸¡§ÌÀ¼£°ÂÅÄ ¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ±ÊÅç ±Ñ´ï
±¦¡§DTCY ÂåÉ½¼¹¹Ô¼Ô ¶Í¸¶ Í´°ìÏº
¢£ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©£±£°£°¡Ý£°£°£°£µ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ2-1-1
ÂåÉ½¡§¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡¡±ÊÅç ±Ñ´ï
ÀßÎ©¡§2004Ç¯1·î
URL¡§https://www.meijiyasuda.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ãÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÊý¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥°¥ë¡¼¥×¹ÊóÃ´Åö
Tel: 03-6213-3210¡¡Email: press-release@tohmatsu.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ç¥í¥¤¥È ¥È¡¼¥Þ¥Ä ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼
https://www.deloitte.com/jp/ja/services/risk-advisory/services/cyber-academy.html
¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î²òÀâ
https://www.deloitte.com/jp/ja/services/risk-advisory/blogs/cybersecurity-guidelines-financial.html
Ç÷¤êÍè¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¶¼°Ò
https://www.deloitte.com/jp/ja/services/risk-advisory/blogs/consideration-of-cyber-attacks.html
