¥¯¥Ã¥¯¥Ó¥º¡¢ºÎÍÑ´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ö¥È¥ëー¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥À¥È¥é¤È ¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë
°û¿©¡¦¥Õー¥É»º¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¯¥Ã¥¯¥Ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§é®¥Î ¸¼¡¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥È¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Áð¿¼ Íª²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥À¥È¥é¡×¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó·È¤ËÈ¼¤¤¡¢°û¿©´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¡¦ºÎÍÑÃ´Åö¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºÎÍÑÀ®¸ùÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜÄó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
°û¿©¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Íºà³ÎÊÝ¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÍê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¼«¤é¤¬¿Íºà¤òºÎÍÑ¡¦ÄêÃå¤µ¤»¤ë¡Ö¼«¼ÒºÎÍÑÎÏ¡×¤Î¶¯²½¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¡Ö¥È¥ëー¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎºÎÍÑÀ®¸ù¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ëー¡×¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ºÎÍÑÀïÎ¬¤ÎÎ©°Æ¤È¼Â¹Ô»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°û¿©¶È³¦¤ÎºÎÍÑ´ðÈ×¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤È»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½
ËÜÄó·È¤ËÀè¶î¤±¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°û¿©Å¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëAVOL Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°û¿©¶È³¦¤òÃæ¿´¤ËÅö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÈºÎÍÑ´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ö¥È¥ëー¡×¤ÎÆ±»þÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë±þÊç·ÐÏ©¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·Ê¬ÀÏ¥Çー¥¿·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Åö¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤Ë¤è¤ë²þÁ±»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÅö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢³ÆºÎÍÑ¹©Äø¤Î²ÝÂê¤òÃê½Ð¡¦À°Íý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÇ¯´ÖºÎÍÑ·×²è¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÎÍÑ´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ö¥È¥ëー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥È¥ëー¡×¤Ï¡¢±þÊç¼Ô½¸µÒ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²þÁ±¤Ë¤â¸ú²ÌÅª¤ÊATS¤Ç¤¹¡£
µá¿Í¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤Î¸ú²Ì½Ð¤·¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ¡Ç½¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë±þÊç¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏGoogle¤äSNS¤Ê¤ÉWEB¹¹ð¤Ç¤Î±þÊç¼Ô³ÍÆÀ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ´ÉÍýÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Îµá¿ÍÇÞÂÎ¤«¤é¤Î±þÊç¼Ô¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°Ï¢·È¡¦°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë²Ä»ë²½¤¹¤ë¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¹©¿ôºï¸º¤ÈºÎÍÑÍ½»»¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë±þÊç¼Ô¤È¤ÎÌÌÃÌÆüÄøÄ´À°¤â¥È¥ëー¤¬Âå¹Ô¤·¤Þ¤¹¤Î¤ÇÂçÉý¤Ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¶¦ºÅ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î¤´°ÆÆâ
ËÜÄó·È¤ËÈ¼¤¤¡¢°û¿©´ë¶È¤Î·Ð±ÄÁØ¡¦ºÎÍÑÃ´Åö¼ÔÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖºÎÍÑÀ®¸ùÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¡×¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅÆü»þ¡§ 2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë 15:00～
¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦°û¿©¶È³¦¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê
¡¦±þÊç¿ô¤ÎÍî¤È¤··ê
¡¦ÊâÎ±¤Þ¤ê²þÁ±¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«
¡¦ºÎÍÑ´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ö¥È¥ëー¡×¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ÈÀ®²Ì
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§ °û¿©´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¡¢¿Í»ö¡¦ºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¡Ê´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
³«ºÅ·Á¼° ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë¢¨»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡¡
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Áð¿¼ Íª²ð»á ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥È¥é ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡é®¥Î ¸¼¡ ¡¡¡Ê¥¯¥Ã¥¯¥Ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹
¡¦±þÊç¿ô¤¬¿¤Ó¤º¡¢ºÎÍÑ¤ÎÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡¦ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤¬Â°¿ÍÅª¤Ç¡¢À®¸ù¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬»ÅÁÈ¤ß²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦±þÊç¤«¤éºÎÍÑ·èÄê¤Þ¤Ç¤ÎÊâÎ±¤Þ¤ê¤ò²þÁ±¤·¡¢ºÎÍÑ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¤¤
¿½¹þÊýË¡¡§URL¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤
https://web.toroo.jp/seminar/15892#form
¤ª¿½¤·¹þ¤ß
Æó¼¡¸µ¥Ðー¥³ー¥É
³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥È¥é ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Áð¿¼ Íª²ðÍÍ¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°û¿©¶È³¦¤Î¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¯¥Ã¥¯¥Ó¥º¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯¸½ºß¡¢°û¿©¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëºÎÍÑ²ÝÂê¤Ï¤è¤êÊ£»¨²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼ÒºÎÍÑÎÏ¤Î¶¯²½¡Ê¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤ÎºÎÍÑ´ÉÍý¥Äー¥ë¡Ø¥È¥ëー¡Ù¤¬»ý¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥¯¥Ã¥¯¥Ó¥º¼Ò¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°û¿©´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¡ØÄã¥³¥¹¥È¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤ºÎÍÑ¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¡¢°û¿©¶È³¦¤ÎºÎÍÑDX¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¡×
Åö¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ é®¥Î ¸¼¡¤è¤ê
¡Öº£²ó¤ÎÄó·È¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢°û¿©Å¹¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥È¥é¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ø¥È¥ëー¡Ù¤Ç²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤²þÁ±¤ò·«¤êÊÖ¤¹È¼Áö»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦¤ò¤è¤êÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ØEmpower the Food People¡Ù¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Î¿Í¡¹¤¬ºÎÍÑ¤ÎÇº¤ß¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢°û¿©¶È³¦¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥È¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥È¥é
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Áð¿¼ Íª²ð
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èµ×ÂÀÏºÄ®2-5-28 µ×ÂÀÏºÄ®¹±ÏÂ¥Ó¥ë7F
»ö¶È¡¡¡§WEB¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶ÈºÎÍÑATS¡Ö¥È¥ëー¡×¤Î±¿±Ä¡¢ºÎÍÑ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢Ãæ¹âÇ¯Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹FROM40
URL¡¡¡§https://www.datora.jp/