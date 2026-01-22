¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÏÌôDX¤Î¹õ°áÌò¼Ô¡©¥È¥Ã¥×3¤Ç78%¤ò°®¤ë¸ÇÁê¹çÀ®Ã´ÂÎ»Ô¾ì¤¬Ç¯18.6%¤Ç³ÈÂç¤¹¤ëÍýÍ³
¸ÇÁê¹çÀ®Ã´ÂÎ¤Î´ðÈ×¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥ÞーºàÎÁ¤òÃ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Ã´ÂÎºàÎÁ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢100～200¥á¥Ã¥·¥å¤Þ¤¿¤Ï200～400¥á¥Ã¥·¥å¤Î¶Ñ°ì¤Êµå¾õÎ³»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£¹ü³Ê¤ÏÄã²Í¶¶ÅÙ¤Î¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥í¥í¥á¥Á¥ë´ð¡¢¥¢¥ß¥Î¥á¥Á¥ë´ð¡¢¥Ò¥É¥í¥¥·¥á¥Á¥ë´ð¡¢¥È¥ê¥Õ¥§¥Ë¥ë´ð¡¢¥¸¥Õ¥§¥Ë¥ë¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥ó´ð¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïÈ¿±þÀ´ð¤¬¹ü³ÊÃæ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÇÁê¹çÀ®Ã´ÂÎ¤Î¶È³¦¤Ï¡¢¹â¤¤µå¾õ¶Ñ°ìÀ¤È²½³ØÅª°ÂÄêÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ý¥ê¥ÞーºàÎÁ¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£Ã´ÂÎ¤Ï°ìÈÌ¤Ë100～200¥á¥Ã¥·¥å¤Þ¤¿¤Ï200～400¥á¥Ã¥·¥å¤Î¶Ñ°ì¤Êµå¾õÎ³»Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥ó¹ü³Ê¤Ë¤ÏÄã²Í¶¶ÅÙ¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤êÈ¿±þÀ´ð¤ÎÆ³Æþ¤¬ÍÆ°×¤Ç¤¢¤ë¡£¥¯¥í¥í¥á¥Á¥ë´ð¤ä¥¢¥ß¥Î¥á¥Á¥ë´ð¡¢¥Ò¥É¥í¥¥·¥á¥Á¥ë´ð¡¢¥È¥ê¥Õ¥§¥Ë¥ë´ð¡¢¥¸¥Õ¥§¥Ë¥ë¥á¥Á¥ë¥¢¥ß¥ó´ð¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´±Ç½´ð¤ò¼«ºß¤ËÀß·×²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Ê¬»Ò¹çÀ®¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤äÈ¿±þ¸úÎ¨¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ô¾ì¤Î¶îÆ°Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÏÌôÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥×¥Á¥É¤ä¥ª¥ê¥´¥Ì¥¯¥ì¥ª¥Á¥É¹çÀ®¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ³«È¯¤Î²ÃÂ®¡¢¤ª¤è¤Ó¸¦µæ³«È¯¤Î¼«Æ°²½¡¦¹â¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£°åÌôÉÊ¥áー¥«ー¤ä¼õÂ÷¹çÀ®¡ÊCRO¡Ë´ë¶È¡¢³Ø½Ñµ¡´Ø¤È¤âÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã´ÂÎ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ëー¥º¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥°¥êー¥ó¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤ÎÄ¬Î®¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢´Ä¶ÂÐ±þ·¿ºàÎÁ¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤ë¡£
LP InformationÄ´ºº¥Áー¥à¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦¸ÇÁê¹çÀ®Ã´ÂÎ»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/55714/solid-phase-synthesis-carrier¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎCAGR¤¬18.6%¤Ç¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÇÁê¹çÀ®Ã´ÂÎ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï6.1²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. ¸ÇÁê¹çÀ®Ã´ÂÎÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¿Þ. À¤³¦¤Î¸ÇÁê¹çÀ®Ã´ÂÎ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×8´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
LP Information¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÇÁê¹çÀ®Ã´ÂÎ¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¼çÍ×À½Â¤¶È¼Ô¤Ë¤Ï¡¢Nitto¡¢Sunresin¡¢Merck¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×3´ë¶È¤ÏÇä¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÌó78.0%¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸Å¸Ë¾¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤ºÃ´ÂÎÀß·×¤Îº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£½¾Íè¤Î¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥ó·ÏÃ´ÂÎ¤Ë¿·µ¬²Í¶¶µ»½Ñ¤ä¥Ð¥¤¥ª¥³¥ó¥Ñ¥Á¥Ö¥ëÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢È¿±þÀ´ð¤ÎÆ³Æþ¸úÎ¨¤äºÆÍøÍÑÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ã¦ÍÏÇÞ²½¤ä¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹Àß·×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÁÊµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¶¯²½¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£ËÌÊÆ¡¦²¤½£¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°åÌôÉÊ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍýµ¬³Ê¡ÊGMP¡Ë¤äISOÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤¬»²Æþ¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð°ÂÄê¤·¤¿¼õÃí³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Îµ»½ÑÄó·È¤äÊªÎ®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¼´üÃ»½Ì¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤È¤Îº¹°Û²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½Ð¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£À½Â¤¥é¥¤¥ó¤ÎIoT²½¤äAI¤òÍÑ¤¤¤¿ºÇÅ¬È¿±þ¾ò·ïÍ½Â¬¥µー¥Ó¥¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤¿¼õÃí´ÉÍý¡¦¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£Äó¶¡¤Ê¤É¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Î¸¦µæ¸úÎ¨¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤ë¤Ç¤¢¤ë¡£º£¸å¤Ïµ»½ÑÎÏ¤È¥µー¥Ó¥¹ÎÏ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¹çÀ®¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤¬»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¤Ç¤¢¤ë¡£
