¡Ö¤¨¤É¤Ö¤ó ¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥³¥ó¥µー¥È¡×¤ò2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¡ª
¹¾¸ÍÀî¶èÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡¿´ÛÄ¹¡§ã·Æ£½Ó¸÷¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£¶Ç¯4·î¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢²þ½¤¹©»ö¤Î¤¿¤áÁ´´ÛµÙ´Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÏÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥«¥Õ¥§¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÉ´²ÖÉ´Ãû¡×¤òÄ¹¤é¤¯¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó³«Å¹Åö»þ¤Î¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢°û¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²û¤«¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£ー¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥³¥ó¥µー¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Æü¡¡»þ ¡§ 2026Ç¯ 2·î26Æü(ÌÚ) 12:00～13:00 ¡Ê11:00³«¾ì¡Ë
²ñ¡¡¾ì ¡§ ¹¾¸ÍÀî¶èÁí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー£³³¬ ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÉ´²ÖÉ´Ãû¡×
ÎÁ¡¡¶â¡§ 1¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤ 1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ÊÌÎÁ¶â¤Ë¤Æ¡¢¤ª¿©»ö¤Ê¤É¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Äê¡¡°÷¡§ 50Ì¾ÄøÅÙ ¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¢ÀèÃå½ç¡Ë
¿½¡¡¹þ¡§ 2·î1Æü(Æü)10:00¤è¤ê¡¢ÅÅÏÃ¡¦WEB¡¦Áë¸ý¡ÊÁë¸ý¤Ï2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～¡Ë¤Ë¤Æ¼õÉÕ
½Ð¡¡±é¡§¤¦¤¿¤´¤¨¤Î¿¹ ¡Ê¿¹ Àµ¼ù¡¦¶³»Ò¡Ë
±éÁÕÍ½Äê¶Ê¡§ ¡Ö¥Ö¥ëー¥·¥ã¥È¥¦¡×¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¿È¤ò¤Þ¤«¤»¡×¡¡Â¾