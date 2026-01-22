¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¡§À½ÉÊ·ÁÂÖÊÌ¡¢¼ïÊÌ¡¢¶¡µë¸»ÊÌ¡¢ÊñÁõ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¢ÍÑÅÓÊÌ¡¢Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ-2025～2032Ç¯¤ÎÀ¤³¦Í½Â¬
À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯Ê¿¶Ñ7.62%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 4171¡Ë¤Ï¡¢À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯¹Ô¡¦ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸Á¯µû²ðÎà¥ì¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ï¿Ê²½¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´üÂÔ¡¢µ»½Ñ³×¿·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬¡¢¿å»ºÊª¤Ë¤ª¤±¤ëµ¡²ñ¤È¥ê¥¹¥¯¤òºÆÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÊñ³çÅª¤Ê³µÍ×¤ò¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ûÂ¸¤ÎÀìÌç´ë¶È¤Èµ»½Ñ¥Ñー¥È¥Êー¤¬¡¢¿âÄ¾Åý¹ç¡¦»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÃíÎÏ¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ëÊýË¡¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹
À¤³¦¤ÎÀ¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë2,888²¯9,000ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤Î3,099²¯8,000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï5,199²¯8,000ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Î¾ÜºÙ
https://www.gii.co.jp/research/1864335-fresh-fish-seafood-market-by-product-form-species.html
¢£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¤ÈÄ´ºº¹àÌÜ
Âè1¾Ï ½øÊ¸
Âè2¾Ï Ä´ºº¼êË¡
Âè3¾Ï ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥Þ¥êー
Âè4¾Ï »Ô¾ì³µÍ×
Âè5¾Ï »Ô¾ìÆ¶»¡
¡¦¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ëÊýË¡¤ÇÄ´Ã£¤µ¤ì¤¿¥¨¥³¥Õ¥ì¥ó¥É¥êーÀ¸Á¯¿å»ºÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê
¡¦À¸Á¯µû²ðÎà¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾®Çä¥Á¥ã¥Í¥ë³ÈÂç¤È¾ÃÈñ¼ÔÄ¾Á÷¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ
¡¦Ä´ÍýºÑ¤ß¡¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍÉÕ¤À¸Á¯µû²ðÎà¤ÎÍøÊØÀ¾¦ÉÊ¤Î¿Íµ¤¾å¾º
¡¦Á¯µû¤ÎÊÝÂ¸´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç
¡¦ÍÜ¿£À¸»º¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ¸Á¯µû²ðÎà¤¬Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ë
¡¦Á¯ÅÙ°Ý»ý¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÊñÁõµ»½Ñ¤Î³×¿·
¡¦¾ÃÈñ¼Ô¿®ÍêÍÑ¿å»ºÊª¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Ø¤Î°Ü¹Ô
¡¦·ò¹¯¸ú²Ì¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬À¤³¦¤ÎÀ¸Á¯µû¾ÃÈñ¤ò¸£°ú
¡¦À¸Á¯µû»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¹âµé¡¦´õ¾¯µû¼ï¤ÎÉÊÂ·¤¨³ÈÂç
¡¦µ¤¸õÊÑÆ°¤¬Å·Á³µû»ñ¸»¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬¡¢À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¤Î»Ô¾ìÎÏ³Ø¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë
Âè6¾Ï ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇ¤ÎÎßÀÑÅª¤Ê±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè7¾Ï AI¤ÎÎßÀÑÅª±Æ¶Á¡¢2025Ç¯
Âè8¾Ï À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¡§À½ÉÊ·ÁÂÖÊÌ
Âè9¾Ï À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¡§¼ïÊÌ
Âè10¾Ï À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¡§¶¡µë¸»ÊÌ
Âè11¾Ï À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¡§ÊñÁõ¥¿¥¤¥×ÊÌ
Âè12¾Ï À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¡§ÍÑÅÓÊÌ
Âè13¾Ï À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¡§Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ëÊÌ
Âè14¾Ï À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¡§ÃÏ°èÊÌ
Âè15¾Ï À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¡§¥°¥ëー¥×ÊÌ
Âè16¾Ï À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¡§¹ñÊÌ
Âè17¾Ï ¶¥¹ç¾ðÀª
¢£¥ì¥Ýー¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¤´¼ÁÌä
¡¦À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÊ¬ÀÏ¤Ï²¿¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©
À½ÉÊ·ÁÂÖ¡¢¼ïÊÌ¡¢¶¡µë¸»¡¢ÊñÁõ¡¢ÍÑÅÓ¡¢Î®ÄÌ¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ÁÃÍ¤Î¸»Àô¤È±¿±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤¬°ìÃ×¤¹¤ëÎÎ°è¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ä´ºº¼êË¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÄêÀÅª¤ÊÀìÌç²È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡¢¼çÍ×¤ÊÍø³²´Ø·¸¼Ô¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¡¢Æó¼¡¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿º®¹ç¼êË¡¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦À¸Á¯µû²ðÎà»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÅªÀ®¸ù¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÍ×°ø¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¤ÎÂî±ÛÀ¡¢²Ã¹©¤Î½ÀÆðÀ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø