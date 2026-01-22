¡Ú¥é¥ó¥ÊーÀ¤ÏÀÄ´ºº2025¡Û¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¿Íµ¤¾å¾º¡¢½µ3Æü°Ê¾åÁö¤ë¥é¥ó¥Êー¤Ï6³ä¤Ë
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥¢ー¥ë¥Óー¥º¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥ÊーÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¤òRUNNET¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï2010Ç¯¤è¤ê³«»Ï¡£2025Ç¯ÅÙ¤Ï6,500¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¤Î²óÅú¤«¤é¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¾õ¶·¤ä¾ÃÈñÆ°¸þ¡¢Âç²ñ»²²Ã¾õ¶·¤Ê¤É¤Î¼ÂÂÖ¤äÊÑ²½¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÄ´ºº¥µ¥Þ¥êー¡ä
¢£¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¿Íµ¤Éü³è
¡¡¥Þ¥é¥½¥ó½é¿´¼Ô¸þ¤±¼ïÌÜ¤Î¿Íµ¤¤¬²óÉü·¹¸þ
¢£Âç²ñ¤Ç¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤ÎÇ®ÎÌ¥¢¥Ã¥×
¡¡Âç²ñ»Ö¸þ¤È¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£6³ä¤¬½µ¤Ë3Æü°Ê¾åÁö¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î½¬´·²½¤¬¿Ê¤à
¡¡¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÉÑÅÙ¤¬Áý²Ã¤·ÄêÃå²½
¢§»ÔÌ±¥é¥ó¥Êー¤Î¡Èº£¡É¤òÄ´ºº¤·¤¿¡Ö¥é¥ó¥ÊーÀ¤ÏÀÄ´ºº2025¡×¤Î¾ÜºÙ·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é
https://runnet.jp/project/enquete/2025/
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
¡¦Ä´ººÆâÍÆ¡§¸Ä¿ÍÅªÂ°À/¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¼Â»Ü¾õ¶·/¥é¥ó¥Ë¥ó¥°°Ê³°¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¼Â»Ü¾õ¶·¡¦¼ñÌ£/¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ë¤«¤±¤ë¶â³Û/
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥°¥Ã¥º/¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È/SDGs/¾ðÊó¡¦¤½¤ÎÂ¾
¡¦Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¼ÂÁ©¼Ô¡Ê¼ç¤ËRUNNET¥æー¥¶ー¡Ë
¡¦Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～11·î17Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡¦²ó¼ý·ë²Ì¡§6,535¿Í¡ÊÃËÀ5,240¿Í¡¿½÷À1,270¿Í¡¿¤½¤ÎÂ¾25¿Í¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ò²óÅú¼Ô¤ÎÂ°À¡Ó
¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¿Íµ¤Éü³è
»²²Ã¤·¤¿¼ïÌÜ¤òÌä¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤¬69¡ó¤ÇÁ°Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¡£¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï62¡ó¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢°ìºòÇ¯¤«¤é¤Ï7¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£RUNNET¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥¨¥ó¥È¥êー·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ16¡óÁý²Ã¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»²²Ã¼Ô¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¤Ï¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÊý¤¬²óÉü¤¬Áá¤¯¡¢2023Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¥Õ¥ë64¡ó¡¢¥Ïー¥Õ55¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³2Ç¯¤ÇºÆ¤Ó¿Íµ¤¤¬Ìá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢5～10km¥íー¥É¥ìー¥¹¤â2¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤¼ïÌÜ¤Ø¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¤è¤ê¤â¡Ö»²²Ã¤·¤ä¤¹¤µ½Å»ë¡×¤Ë
Âç²ñÁª¤Ó¤Î´ð½à¤òÌä¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥»¥¹¡×¤È¡Ö³«ºÅÆüÄø¡×¤¬Á°Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Äー¥È¥Ã¥×¡£¡Ö»²²ÃÈñ¡×¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢°ìºòÇ¯¤«¤é¤Ï6¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê¸å¤ÏÂç²ñ»²²ÃÈñ¤Î¾å¾º¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç²ñÁª¤Ó¤Ë¤ª¤±¤ë»²²ÃÈñ¤ÎÈæ½Å¤Ï½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Âç²ñ¤Ç¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤ÎÇ®ÎÌ¥¢¥Ã¥×
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌä¤¦ÀßÌä¤Ç¤Ï¡ÖÂç²ñ½Ð¾ì¤Î¤¿¤á¡×¤¬Á°Ç¯¤è¤ê3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ71¡ó¡¢¡ÖµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤¿¤á¡×¤¬Á°Ç¯¤è¤ê5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ46¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢Î¾¹àÌÜ¤È¤â¥³¥í¥ÊÁ°¤Î2018Ç¯¡Ê62¡ó¡¢44¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËµÏ¿¹¹¿·¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï°ìºòÇ¯¤«¤é8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¡£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°ÕÍß¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Á°Ç¯¤è¤ê¸²Ãø¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6³ä¤¬½µ3Æü°Ê¾åÁö¤ê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î½¬´·²½¤¬¿Ê¤à
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÉÑÅÙ¤Ç¤Ï¡Ö½µ¤Ë3Æü°Ê¾å¡×¤¬Á°Ç¯¤è¤ê2¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ36¡ó¡£¡Ö½µ¤Ë5Æü°Ê¾å¡×¤â22¡ó¤Ç¡¢58¡ó¤¬½µ¤Ë3Æü°Ê¾åÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2Ç¯Á°¤Ï½µ¤Ë3Æü°Ê¾å¤Î¹ç·×¤¬54¡ó¡¢½µ¤Ë£±Æü°Ê¾å¤Ï16¡ó¤Ç¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ËRUNNET¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¡ÖÂç²ñ¤Ë¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤òÌä¤¦ÀßÌä¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿²óÅú¤Ï¡ÖÎý½¬ÉÔÂ¤À¤«¤é¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Îý½¬ÉÑÅÙ¤ÎÁý²Ã¤¬Âç²ñ»²²Ã¤Ø¤Î°ÕÍß¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢RUNNET¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÂç²ñ¥¨¥ó¥È¥êー·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ6¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥ÊーÀ¤ÏÀÄ´ºº2025
·ë²Ì¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://runnet.jp/project/enquete/2025/
¢£°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥¢ー¥ë¥Óー¥º¥¹¥Ýー¥ÄºâÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡[ºâÃÄHP] https://www.r-bies.or.jp/
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»ÔÌ±»²²Ã·¿¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÉáµÚ¡¦¿¶¶½¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢2010Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¸¦µæÅù¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£