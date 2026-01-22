RAVIJOUR 2026 COLLECTION¡ô1 Åß¤Î»þ´Ö¤òºÌ¤ë¡¢ºÇ¿·¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡Ö¥»¥¯¥·ー¤ËÀ¸¤¤ë Just be yourself¡×¤ò¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ë¡¢½÷À¤Î¿·¤·¤¤¥»¥¯¥·ー¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥ÉRAVIJOUR (¥é¥ô¥£¥¸¥åー¥ë¡£²ñ¼ÒÌ¾:³ô¼°²ñ¼ÒRAVIJOUR¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÉþÉô Ì¡¢½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è)¤Ï¡¢2026 COLLECTION #1¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¡£ ·ÇºÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï1·î22Æü(ÌÚ)12:00～¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡£¢¨Á´¹ñÅ¹ÊÞ¤Ï1/23(¶â)¤è¤ê
ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://bit.ly/45qaQad
¤Õ¤ï¤ê¤ÈÉ÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¯±©º¬¤¬¥·¥Ã¥¯¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÉÊ¤òÅº¤¨¤ë¥Ö¥ë¥¸¥ç¥ï¥¸ー¤Î¥Ö¥é¡£
¡ãItems¡ä
¥¢¥ô¥§¥Í¥ë ¥Û¥Ã¥È¥ê¥Õ¥È ¥Ö¥é \8,900(tax in)
¥¢¥ô¥§¥Í¥ë ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹ ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥¢¥ô¥§¥Í¥ë ¥Õ¥ê¥ë¥ìー¥¹ ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥«¥éー¡§¥Ñー¥×¥ë¡¿¥°¥ìー¡¿¥ß¥ó¥È
¾ÜºÙ¡§https://bit.ly/3NxpdU3
ÀÅ¤«¤Êµ±¤¤ò½É¤¹¡£µ¤¹â¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬ÀÅ¤«¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¯¥Ö¥é¡£
¡ãItems¡ä
¥ô¥§¥ê¥·¥¢ ¥°¥é¥Þー¥¢¥Ã¥× ¥Ö¥é \8,900(tax in)～
¥ô¥§¥ê¥·¥¢ ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹ ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥ô¥§¥ê¥·¥¢ ¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥³ー¥É ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥°¥ìー
¾ÜºÙ¡§https://bit.ly/4pN63qx
ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ë¿Ä¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤µÅ»¤¦¥Ö¥é¡£
¡ãItems¡ä
¥¨¥ë¥¶ ¥Û¥Ã¥È¥ê¥Õ¥È ¥Ö¥é \8,900(tax in)
¥¨¥ë¥¶ ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹ ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥ì¥Ã¥É¡¿¥°¥êー¥ó
¾ÜºÙ¡§https://bit.ly/4sRZBBf
¸÷¤È±Æ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¡ºÙ¤µ¤ÇÂ©¤Å¤¯¥Ö¥é¡£
¡ãItems¡ä
¥ß¥êー¥Ì ¥°¥é¥Þー¥¢¥Ã¥× ¥Ö¥é \8,900(tax in)～
¥ß¥êー¥Ì ¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¥ìー¥¹ ¥·¥çー¥Ä¡¦T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥ß¥êー¥Ì ¥Õ¥ê¥ë T¥Ð¥Ã¥¯ \3,900(tax in)
¥«¥éー¡§¥¢¥¤¥Ü¥êー¡¿¥Ô¥ó¥¯¡¿¥Ñー¥×¥ë
¾ÜºÙ¡§https://bit.ly/4r0nIMs
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¿·ºîÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¿Á´¹ñÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ18,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡Î¥Ü¥È¥à2Ëç¥»¥Ã¥È¡Ï¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://ravijour.com/blog/post.php?bid=395
RAVIJOUR (¥é¥ô¥£¥¸¥åー¥ë) ´ë¶È¾ðÊó
³ô¼°²ñ¼ÒRAVIJOUR¡Ê¥é¥ô¥£¥¸¥åー¥ë¡Ë
¢©153-0051 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ1-3-7 VORTÂå´±»³2³¬
