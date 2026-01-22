JRÀ¾ÆüËÜ¡¦ºåµÞ¡¦µþºå¡¦µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Ç¤á¤°¤ë¡ÖµþÅÔ¤¢¤Á¤³¤Á¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ë¥Þ¥¤¥°¥ë¤¬ºÎÍÑ
³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÌÖÌîÃÎÇî¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒºä¾º¼£¡¢°Ê²¼¡§JRÀ¾ÆüËÜ¡Ë¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖWESTER¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡ÖµþÅÔ¤¢¤Á¤³¤Á¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ë¡¢Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡È¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡ß¥Çー¥¿¡É¤Ë¤è¤ë½¬´·²½Â¥¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Þ¥¤¥°¥ë¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡¢ºåµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþºåÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÅÔ»Ô¸òÄÌ¶É¤Î4¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼çºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢µþÅÔ¥¨¥ê¥¢¤Î¼çÍ×±Ø¤ò¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¾è¤ê·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¤á¤°¤ë´ë²è¤Ç¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÁÀ¤¤
Åö¼Ò¤ÈJRÀ¾ÆüËÜ¤Ï2019Ç¯¤Ë»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¥°¥ëー¥×¤Îµ»½Ñ¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅ´Æ»¡¦¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥°¥ë¡×¤È°ÜÆ°À¸³è¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¡ÖWESTER¡×¤òÏ¢·È¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖWESTER¡×ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Ï¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¤ª¥È¥¯¡×¤Ç¡Ö³Ú¤·¤¤¡×ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Ø¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÎÌ»º¤È¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿ÃßÀÑ¤äÊ¬ÀÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯2·î¤Ë1,000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÖWESTER¡×²ñ°÷¿ôÁý²Ã(¢¨1)¤Ø´óÍ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¶áµ¦±¿Í¢¶É¸òÄÌ´Ø·¸´Ä¶ÊÝÁ´Í¥ÎÉ»ö¶È¼ÔÅùÉ½¾´¡×(¢¨2)¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤âÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡Ö¥Þ¥¤¥°¥ë¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖµþÅÔ¤¢¤Á¤³¤Á¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¡¢ºåµÞÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþºåÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µþÅÔ»Ô¸òÄÌ¶É¤Î´ØÀ¾¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô4¼Ò¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼çºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³Æ¼Ò¤Î¼çÍ×±Ø¤ò¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¡¢Å´Æ»¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¾è¤ê·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢µþÅÔ¤Î¡È¤¢¤Á¤³¤Á¡É¤ò¤á¤°¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µþÅÔ¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤ä¼þÍ·¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥°¥ë¡×¤Î¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µþÅÔ¥¨¥ê¥¢¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¼þÍ·¹ÔÆ°¤äÍèË¬ÂÎ¸³¤Î³èÀ²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨1)¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇWESTER²ñ°÷1,000Ëü¿ÍÆÍÇË¡ª¤¢¤Ã¤Á¤³¤Ã¤Á¤ÇWESTER¥Õ¥§¥¹¥¿¡ª³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2025/2/28¡Ëhttps://www.westjr.co.jp/press/article/items/250228_00_press_wester_tenmillion.pdf
(¢¨2)¥®¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Þ¥¤¥°¥ë¤òÏ¢·È¤·¤¿JRÀ¾ÆüËÜ¥¢¥×¥ê¡ÖWESTER¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¶áµ¦±¿Í¢¶É¸òÄÌ´Ø·¸´Ä¶ÊÝÁ´Í¥ÎÉ»ö¶È¼ÔÅùÉ½¾´¡×¤ò¼õ¾Þ¡Ê2025/2/17¡Ëhttps://www.gixo.jp/news-press/26706/
¢£¡ÖµþÅÔ¤¢¤Á¤³¤Á¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×³µÍ×
£±¡¥³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î16Æü¡Ê·î¡Ë
£²¡¥»²²ÃÊýË¡
£±.JRÀ¾ÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖWESTER¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É
£².¥¢¥×¥ê¤Î¥Ûー¥à²èÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¥È¥¯¤ËGO¡ª¡×¤«¤é¡ÖµþÅÔ¤¢¤Á¤³¤Á¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤òÁª¤ó¤Ç»²²Ã
£³.¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ê¼çÍ×±Ø¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë
¡¡ ¥¹¥¿¥ó¥×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎNFC¥¿¥°ÉÕ¤¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£´.Ã£À®¾ò·ï¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢ÃêÁª¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î»²²Ã¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ÇWESTER²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ÈWESTER ID¤Ç¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê²ñ°÷ÅÐÏ¿ÌµÎÁ¡Ë¡£
£³¡¥¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¦¥¨¥ê¥¢Ã£À®¾ò·ï
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï4¤Ä¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Î27±Ø¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥ó¥×¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï10¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤2¤Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö³º¥¨¥ê¥¢Ã£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥ê¥¢Ã£À®¤Ë¤Ï¡¢1¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤ÎÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Î±Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1¤Ä°Ê¾å½¸¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸Å´Æ»»ö¶È¼Ô¤Î±Ø¤Î¤ß¤Ç¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÃ£À®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
£´¡¥ÆÃÅµ
Ã£À®¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦2¥¨¥ê¥¢¡§¡ÊÁ´°÷¡ËWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ðËÜ¡Ë 100pt
¡¦4¥¨¥ê¥¢¡§¡ÊÁ´°÷¡ËWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ðËÜ¡Ë 100pt
¡¦6¥¨¥ê¥¢¡§¡ÊÃêÁª¡ËÃÏ²¼Å´¡¦¥Ð¥¹1Æü·ô¡ÊÂç¿Í·ô¡Ë¡¡20Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¥Ð¥¹¡¦ÃÏ²¼Å´Á´Àþ¡¢µþÅÔ¥Ð¥¹¢¨¡¢µþºå¥Ð¥¹¢¨¡¢À¾ÆüËÜJR¥Ð¥¹¢¨¤¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1Æü¾è¤êÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¥«ー¥É¤Ç¤¹¡Ê¢¨°ìÉôÏ©Àþ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
¡¦8¥¨¥ê¥¢¡§¡ÊÃêÁª¡Ë¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°¥»¥ì¥¯¥È ÏÂ»¨²ß¥»¥Ã¥È¡¡7Ì¾ÍÍ
¡¦9¥¨¥ê¥¢¡§¡ÊÃêÁª¡ËºåµÞºå¿ÀÂè°ì¥Û¥Æ¥ë¥°¥ëー¥×¶¦ÄÌ¤´ÍøÍÑ·ô¡Ê5,000±ßÊ¬¡Ë¡¡ 5Ì¾ÍÍ
¡¦10¥¨¥ê¥¢¡§¡ÊÃêÁª¡Ë¥ô¥£ー¥¬¥ó¡¦¥Ù¥¸¥¿¥ê¥¢¥ó¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Hyssop¡¿GOOD NATURE STATION 4F ¥Ú¥¢¥Ç¥£¥Êー¥Á¥±¥Ã¥È¡¡2Ì¾ÍÍ
¢¨WESTER¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¤Î²óÅú¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¢¨ÃêÁª¤Î±þÊç¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¤Î²óÅú¤È±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÎÆþÎÏ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¢¨WESTER¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤Ï2026Ç¯4·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ÃêÁª¤Ï2026Ç¯3·î²¼½Ü¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÈ¯Á÷¤Ï 2026Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°¤Ç¤Î Wesmo!¤´ÍøÍÑÆÃÅµ
ËÜ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ë»²²Ã¤Î¤¦¤¨¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ°¤ÇWesmo!»Ä¹â¤è¤ê2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ðËÜ¡Ë100pt¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Wesmo!¤ÏJRÀ¾ÆüËÜ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://wester.jr-odekake.net/wesmo/
£¶¡¥¤½¤ÎÂ¾
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î¾ÜºÙ¤Ï¼¡¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://www.nta.co.jp/maas/kyotoachikochisr/
¢£¡Ö¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡ß¥Çー¥¿¡×¤Ë¤è¤ë½¬´·²½Â¥¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Þ¥¤¥°¥ë¡ÊMygru¡Ë¡×https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)
¥Þ¥¤¥°¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥²ー¥ß¥Õ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¡ß¥Çー¥¿¡×¤Ë¤è¤ë½¬´·²½Â¥¿Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤ä¥¼¥í¥Ñー¥Æ¥£¥Çー¥¿¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÍèÅ¹¡¦²óÍ·¡¦ÀÜ¿¨ÉÑÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¹ØÇã¤Î¼êÁ°¡É¤Ë¤¢¤ë¹ÔÆ°¤ò²Ä»ë²½¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤É¤Î¡È¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¹ÔÆ°ÊÑ²½¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑ¡á½¬´·²½¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÆÃµö½Ð´êºÑ ÆÃµö6841539Åù¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)
¥®¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹ÀìÌç²È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ ¡È¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É¡É¿ä¿Ê´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¤Î¡Ö¸ÜµÒÍý²ò¡×¤ò»Ù±ç¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÕÌÜÅª¤Ë¥Çー¥¿¤À¤±¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿Í´Ö¤¬ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¡¢¹çÍýÅª¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÈÊýË¡ÏÀ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥®¥Ã¥¯¥¹
ÂåÉ½¼ÔÌ¾ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÌÖÌî ÃÎÇî
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ1-4-28 »°ÅÄ¹ñºÝ¥Ó¥ë11F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥à¥É»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤ª¤è¤Ó¡¢¥Äー¥ë¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¾åµ¥Äー¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡