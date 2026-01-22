¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¿¥í¥°À©ºî¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¸ø³«
¡ÖBuild a new standard.¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¾¦¶õ´Ö¡¦½»Âð¤ÎÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀîÍ´²ð¡Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¿¥í¥°À©ºî¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ä¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤ò´Þ¤à¼Â±¿ÍÑ¥Õ¥íー¤òÅö¼Ò¤Î¸ø¼°note¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
▶︎¸ø¼°note¡§¡Ú¥×¥í¥»¥¹Á´¸ø³«¡ÛÈó¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬À¸À®AI¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Úー¥¹¥«¥¿¥í¥°¤òÈ¯´©¤¹¤ë¤Þ¤Ç(https://note.com/tkrotk/n/nfffc0c0ab59f)
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬2025Ç¯11·î¤ËÈ¯´©¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹¥«¥¿¥í¥°¡×¤ÎÀ©ºî²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ü¹©»öÎã¤ä¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥É¥¯¥¿ー¥º¥Ü¥¤¥¹¡×¤È¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¶õ´Ö¥¤¥áー¥¸¥«¥¿¥í¥°¤Î2Éô¹½À®¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ©ºî¡¦±¿ÍÑ¤·¤¿¤«¤òÀ°Íý¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¸ø¼°note¾å¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¸ø³«¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°À©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò¡¢¸¡¾Ú¤ä»î¹Ô¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¡¦±¿ÍÑ¤·¤¿¤«¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¿¥í¥°À©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢À¸À®AI¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¶ÈÌ³¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤â¡¢À©ºî¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨²½¤äÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¡¢À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ª¤è¤Ó»î¹Ôºø¸í¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¸þ¤±¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó2Ç¯¤Ç100·ï°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥ªー¥Êー¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Î¹Í¤¨Êý¤ä»²¹Í»öÎã¤ò¡¢·ÑÂ³Åª¤«¤ÄÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÆÏ¤±¤ë¼êÃÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥Ëー¥º¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥«¥¿¥í¥°¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤Ç¤¹¡£¥«¥¿¥í¥°¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ü¹©»öÎã¤ä¶õ´Ö¥¤¥áー¥¸¤òÂÎ·ÏÅª¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥áー¥¸²èÁü¤äÀâÌÀ¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÀ©ºî¹©¿ô¤¬Âç¤¤¯¡¢À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤¬Â°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¾å¤Î¥Ëー¥º¤ä¶ÈÌ³²ÝÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¥«¥¿¥í¥°À©ºî¤ËÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£À¸À®AI¤òÃ±¤Ê¤ëÊä½õ¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¤É¤¦ÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤ÇºÎÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
À¸À®AI¤Î³èÍÑ¥×¥í¥»¥¹
¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¶õ´Ö¤ÎÄó°Æ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¡Æ¤¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥áー¥¸¤Î¶¦Í¤ÇÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¸ø³«¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â°ìÄê¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¡¢¥«¥¿¥í¥°À©ºî¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ»öÎã¤Ç¤¹¡£
À©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Î»Ü¹©¼ÂÀÓ¤ò»²¾È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶õ´Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊý¸þÀ¡¢¥·ー¥ó¹½À®¤ÎÀß·×¤ò¿Í¤¬¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÀß·×ÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢»Ü¹©»öÎã¤ä¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î¹½À®¡¢¶õ´Ö¥¤¥áー¥¸¤Î²èÁü¡¢ÀâÌÀ¥Æ¥¥¹¥È¤ÎºîÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶õ´Ö¥¤¥áー¥¸¤Î²èÁüÀ¸À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖChatGPT¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ²èÁüÀ¸À®ÍÑ¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÀß·×¤·¡¢²èÁüÀ¸À®¼«ÂÎ¤Ï¼ç¤Ë¡ÖMidjourney¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹©Äø¤´¤È¤ËÀ¸À®AI¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤ä½ÐÎÏ·Á¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖGPTs¡ÊChatGPT¤Î¥«¥¹¥¿¥àµ¡Ç½¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ¸½à²½¤·¡¢ºî¶È¼Ô¤Ë¤è¤é¤º°ìÄê¤ÎÉÊ¼Á¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¥×¥í¥»¥¹¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»Ü¹©»öÎã¤ä¸ÜµÒ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÍ×Ìó¡¦ºÆ¹½À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖNotion AI¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²èÁüÀ¸À®¹©Äø¤Î°ìÉô¤Ç¤ÏBPO¤ò³èÍÑ¤·¡¢É¸½à²½¤·¤¿À¸À®AI¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤È¿Í¤Ë¤è¤ëºî¶È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤ÎÀ©ºî¹©Äø¤ò¼Â±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤Ê¹½À®¤äÉ½¸½¤ÎÈ½ÃÇ¡¢ÉÊ¼Á³ÎÇ§¤Ï¿Í¤¬Ã´¤¦±¿ÍÑ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¸ø¼°note¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¡¢¸ø³«¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¿¥í¥°À©ºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À©ºî¹©Äø¤òÊ¬²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿Í¤¬Ã´¤¦È½ÃÇÎÎ°è¤ÈÀ¸À®AI¤Ë°Ñ¤Í¤ëºî¶ÈÎÎ°è¤òÌÀ³Î¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¡¢ÍÑÅÓ¤ä¹©Äø¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ£¿ô¤ÎÀ¸À®AI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ìÄê¤ÎÉÊ¼Á¤ò°ÂÄêÅª¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¾¦ÃÌ¸½¾ì¤Ë¥«¥¿¥í¥°¤ò»ý»²¤·¡¢¶õ´Ö¥¤¥áー¥¸¤Î¶¦Í¤äÀâÌÀ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤¿¥±ー¥¹¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢¥«¥¿¥í¥°À©ºî¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Îºî¶È¼Ô¤Î·Ð¸³¤ä´¶³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ä¤¹¤¤Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢À©ºî¹©ÄøÁ´ÂÎ¤òÀ°Íý¤·¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤ä¹©ÄøÀß·×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥«¥¿¥í¥°À©ºî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¤¥áー¥¸»ñÎÁ¤äÄó°Æ»ñÎÁ¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤Ë¤â±þÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÌç¿Íºà¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢°ìÄê¿å½à¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆâÍÆ¤òÅö¼Ò¤Î¸ø¼°note¾å¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¸ø³«¤·¤¿À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¿¥í¥°À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Â¾¤ÎÀ©ºî¶ÈÌ³¤äÄó°Æ»ñÎÁºîÀ®¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤ä¹©ÄøÀß·×¤Î²þÁ±¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¾¯¿Í¿ô¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¥Îー¥³ー¥ÉAI¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢À¸À®AI¤È¿Í¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°note¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¿¥í¥°À©ºî¥×¥í¥»¥¹¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¸ø¼°note¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¿¥í¥°¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹¥«¥¿¥í¥°¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÀÁµá¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
▶︎¥«¥¿¥í¥°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸(https://clinic.union-tec.jp/download/form9)
¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2000Ç¯6·î¤Ë¥¯¥í¥¹¡¦¾²ÅùÆâÁõ»Å¾å¤²¹©»ö¶È¤È¤·¤ÆÀßÎ©¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤òÃæ¿´¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦Àß·×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦»Ü¹©¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¶õ´ÖÁÏÂ¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢10,000·ï°Ê¾å¤Î»Ü¹©¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£2016Ç¯¤Ë·úÀß¶È³¦¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2021Ç¯4·î¤Ë»ö¶ÈÉôÌç¤òÊ¬¼Ò²½¡£ÆâÁõ»ö¶È¤ËÆÃ²½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÎ¸«¤â³èÍÑ¤·¤Æ¡Ö¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È¡×¡ÖBeauty&Medical Clinic »ö¶È¡×¡ÖLuxury residence »ö¶È¡×¡Ö¥¹¥Úー¥¹¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¡Ö¥Ó¥ë¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×»ö¶È¡×¡Ö»Ü¹©BPO»ö¶È¡×¡ÖPersGPT¡Ê¥Ñー¥¹GPT¡Ë¡×¤òÅ¸³«¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥æ¥Ë¥ª¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2000Ç¯6·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-25-12 Æ»¸¼ºäÄÌ 4³¬
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¾¦¶õ´Ö¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Î´ë²è¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¡¢CG¥Ñー¥¹¡¦CGÀ©ºî¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¥áー¥«ー¤Î»Ü¹©¡¦BPO
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÀîÍ´²ð
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§Build a new standard.
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.union-tec.jp/
¥ª¥Õ¥£¥¹¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://service.union-tec.jp/
Beauty&Medical Clinic ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://clinic.union-tec.jp/
BPO»ö¶È¡§https://www.bpo.union-tec.jp/
PersGPT¡Ê¥Ñー¥¹GPT¡Ë¡§https://www.cg.union-tec.jp/¡¡¡¡