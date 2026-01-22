¡Ú¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー µþÅÔ¡Û¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎËÒÅç¾¼À®»á¤ò¥²¥¹¥È¥·¥§¥Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー µþÅÔ¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»ÔÅì»³¶è»°½½»°´ÖÆ²²ö¤ê644ÈÖÃÏ2¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥ª¥É¥ê¥¹¥³ー¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢ ¥»¥Ã¥Æ¡×¤Ç¡¢2010Ç¯ÅÙ¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¿¦¿ÍÀ¤³¦Áª¼ê¸¢S.T.G.ÉôÌçÍ¥¾¡¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÌ¾¸Å²°¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥Ö¥é¥Á¥§¥ê¥¢¡¦¥Á¥§¥¶¥ê!!¡×¥ªー¥Êー¥·¥§¥Õ¡¢ËÒÅç¾¼À®¡ÊAkinari Pasquale Makishima¡Ë»á¤ò¥²¥¹¥È¥·¥§¥Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤ª¤è¤Ó¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ý¥ê¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤È´¶À¤¬Â©¤Å¤¯¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò¡¢µþÅÔ¤ÎÃÏ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÒÅç¥·¥§¥Õ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤´Äó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æ±¥·¥§¥Õ¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤ò´Þ¤à¥¢¥é¥«¥ë¥È¥Ô¥Ã¥Ä¥¡2¼ï¤òÌó1¥õ·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦Âç²ñ¤Ç¤Î¼õ¾Þ¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò¡¢µþÅÔ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¥á¥Ë¥åー¡Ê¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2·î14Æü¡Ê¥Ç¥£¥Êー¡Ë¤È2·î15Æü¡Ê¥é¥ó¥Á¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÒÅç¥·¥§¥ÕËÜ¿Í¤¬ÆÃÊÌ¤Ë°ìËç°ìËç¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ ¥¢¥âー¥ì¡ÊËÒÅç¥·¥§¥Õ¤ÎÍ¥¾¡¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤È
¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ë¥¥Î¥³¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤Î¥Ïー¥Õ¡õ¥Ïー¥Õ¡Ë
¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦ËÒÅç¾¼À®»á¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥Ïー¥È·Á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡£¿åµí¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¤È¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¥¥Î¥³¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢ÁÛ¤¤¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¥·¥§¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¡£ÆùÎÁÍý¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£¡¡¡¡¡¡ÆâÍÆ¡¦¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó ¥á¥Ë¥åー¡Ê¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë
ÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢ÎÁÍý¤òÊ¬¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ç³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Á´4ÉÊ¹½À®¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～15Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー
ÎÁ¶â¡§14,000±ß¡Ê2Ì¾ÍÍÊ¬¡¢ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¡ü¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡
¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー ¥³ー¥¹¤Î¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥Ã¥Ä¥¡ ¥ß¥â¥¶
¿åµí¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ë¥²¥êー¥¿¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÃËÀ¤¬Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ½÷À¤ËÂ£¤ë²Ö¡Ö¥ß¥â¥¶¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ïー¥Õ¡õ¥Ïー¥Õ¡£¥¢¥á¥ê¥±ー¥Ì¥½ー¥¹¡¢¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¡¢¤æ¤ÇÍñ¤òÍÑ¤¤¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー ¥³ー¥¹
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～15Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー
ÎÁ¶â¡§7,500±ß¡Ê¤ª°ì¿ÍÍÍÊ¬¡¢ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¡ü´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¥é¥«¥ë¥È¥Ô¥Ã¥Ä¥¡
ËÒÅç¥·¥§¥Õ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ò¥¢¥é¥«¥ë¥È¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¥É¥ó ¥¢¥É¥ë¥Õ¥©¡¡¡¡
ÎÁ¶â¡§3,700±ß¡ÊÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¥Ê¥Ý¥ê¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë"¥Ê¥Ý¥ê¤Î¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡£¥Ð¥¸¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ì¤Í¤®¤ÈÆÚÆù¤ò¼Ñ¹þ¤ó¤À¥³¥¯¿¼¤¤¥½ー¥¹¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤È¥ê¥³¥Ã¥¿¥Áー¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¼¡¤Î°ì¸ý¤òÍ¶¤¦Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥É¥ó ¥¢¥É¥ë¥Õ¥©¡×¤Ï¡¢ËÒÅç¥·¥§¥Õ¤¬»Õ¤È¶Ä¤°ÅÁÀâÅª¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¿¦¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥ã ¥Õ¥ê¥¢¥ê¥¨¥Ã¥ê
ÎÁ¶â¡§3,900±ß¡ÊÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡Ë
¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÅß¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡£¤Û¤í¶ì¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÅßÌîºÚ¥Õ¥ê¥¢¥ê¥¨¥Ã¥ê¤ò¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤È¥ª¥¤¥ë¤Ç¥½¥Æー¤·¡¢»Ý¤ßË¤«¤Ê¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥ã¤È¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Î¿©Ê¸²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡£
¡ü¥²¥¹¥È¥·¥§¥Õ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ËÒÅç ¾¼À®¡ÊAkinari Pasquale Makishima¡Ë
¥Ê¥Ý¥ê¤ÎÌ¾ÌçÅ¹¤Ç½¤¹Ô¸å¡¢¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¿¦¿ÍÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¥Ê¥Ý¥ì¥¿ー¥ÊS.T.G.¡Ê¥á¥¤¥ó¡ËÉôÌç¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Æ±Ç¯¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¿¦¿Í¶¨²ñ¤è¤ê¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡À¤³¦Âç»È¡×¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Ê¥Ý¥ê»Ô¤è¤ê¡Ö¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¤ÈÊ¸²½¤Î¿ÆÁ±Âç»È¡×¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤è¤ê¡ÖÌ¾¸Å²°´Ñ¸÷Âç»È¡×¤Ê¤É¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¡£¸½ºß¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥Ô¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢¡¦¥Ö¥é¥Á¥§¥ê¥¢¡¦¥Á¥§¥¶¥ê!!¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë8Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¿¦¿ÍÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Î¼õ¾Þ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ê¥Ý¥ê¥Ô¥Ã¥Ä¥¡Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢ ¥»¥Ã¥Æ¡¡075-541-3204
https://www.tablecheck.com/ja/shops/kyoto-regency-hyatt-trattoriasette/reserve
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー µþÅÔ¡¡¥Û¥Æ¥ë³µÍ×
½êºßÃÏ¡§ µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶è»°½½»°´ÖÆ²²ö¤ê644ÈÖÃÏ2
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 075-541-1234¡ÊÂåÉ½¡Ë
ºÇ´ó¤ê±Ø¡§ JRµþÅÔ±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー¤ÇÌó10Ê¬¡¢µþºåÅÅ¼Ö¼·¾ò±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó7Ê¬
³¬¿ô¡§¡¡¡¡ ÃÏ¾å5³¬·ú¤Æ
±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¡§27,358.96Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
ÁíµÒ¼¼¿ô¡§ 187¼¼
ÎÁ°û»ÜÀß¡§ ¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥«¥Õ¥§ 33¡Ê¥µー¥Æ¥£ー¥¹¥êー¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡¦¥È¥é¥Ã¥È¥ê¥¢ ¥»¥Ã¥Æ¡¢
Touzan¥Ðー
±ã²ñ»ÜÀß¡§ Âç±ã²ñ¾ì 1¼¼¡¢Ãæ±ã²ñ¾ì 2¼¼¡¢¾®±ã²ñ¾ì 6¼¼
¥¹¥Ñ¡§ RIRAKU¥¹¥Ñ ¥¢¥ó¥É ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹
Ãó¼Ö¾ì¡§ 70Âæ¼ýÍÆ¡¡
£Õ£Ò£Ì¡§ http://kyoto.regency.hyatt.jp
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー µþÅÔ¤Ï¡¢´¶À÷¾ÉÍ½ËÉÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê±ÒÀ¸´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥¸ー¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¹¥¿ー¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡¦¥¢¥¯¥ì¥Ç¥£¥Æー¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼GBAC STAR(TM)Ç§¾Ú¡Ë¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー µþÅÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー µþÅÔ¤Ï¡¢¸Å¤Î¼«Á³¡¦Îò»Ë¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëÎÐË¤«¤ÊÅì»³¼·¾ò¤Î°ì³Ñ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢µþÅÔ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¡¢»°½½»°´ÖÆ²¤Ê¤É¤ÎÌ¾½ê»ËÀ×¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Ý¥Æ¥È¿ùËÜµ®»Ö»á¤ÎÁí´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÏÂ¤ÎÅÁÅýÈþ¤ò¸½Âå¤Î´¶À¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ëÅì»³¼·¾ò¤Ï¡¢¸åÇò²ÏÅ·¹Ä¡Êºß°Ì¡§1155～1158Ç¯¡Ë¤Îµì¸æÎÎ¤Ç¤¢¤ë¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Î°ì³Ñ¤ò¤Ê¤·¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ÎÍ³½ï¤¢¤ëÆüËÜÄí±à¤«¤é¤Ï¡¢Íªµ×¤ÎÎò»Ë¤È°Ü¤í¤¤¹Ô¤¯¸ÅÅÔ¤Îµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー µþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢»Â¿·¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê3¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ðー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÏÂ¤ÀË¤«¤Ë¤½¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ï¡¢À¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å¤Ç235¸®°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¥ê¥¾ー¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¹Âç¤Ê¥ê¥¾ー¥È¤«¤éÅÔ²ñ¤Î¥·¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¿¼¤µ¤ÈÉý¹¤µ¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Ê²½¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÀº¿À¤Î¾Ú¡£50Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ï»Â¿·¤Ê»ëÅÀ¤ÈË¤«¤ÊÂÎ¸³¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÅ¯³Ø¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤ÎÀº¿À¤ò°é¤àÌ¥ÎÏÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥ªー¥×¥ó¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¥ªー¥×¥ó¥Ïー¥È¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¤Ò¤È¤È¤¡¢Âî±Û¤·¤¿Èþ¿©ÂÎ¸³¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È ¥êー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ï¡¢Æ¶»¡ÎÏ¤ËÉÙ¤ó¤À¥±¥¢¤ò¸Ø¤ê¤Ë¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¹ñ¤ÈÊ¸²½¤Î¿Í¡¹¤ò´¿·Þ¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïhyattregency.com(https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Facebook(https://www.facebook.com/HyattRegency/?fref=ts)¡¢X¡¢Instagram(https://www.instagram.com/hyattregency/?hl=en)¤Ç¡¢@HyattRegency¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#HyattRegency¡×¤òÉÕ¤±¤¿¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æ¤â¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£