¼£ÎÅÌôÍ¢Á÷¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë¤ÎÀ¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ç¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ò²òÌÀ～À¸ÂÎÆâ¤Ç¤Î¼£ÎÅÌôÍ¢Á÷µóÆ°¤Î¾ÜºÙÍ½Â¬¤¬²ÄÇ½¤Ë

¡¡ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ±¡¤Î¿¹ÅÄ ¹ä ½Ú¶µ¼ø¡¢Æ±ÂçÍý³ØÉô¤Î¹â¾¾ ½ÙÍ¤ »á(¸¦µæÅö»þ)¡¢Æ±ÂçÂç³Ø±¡Ìô³Ø¸¦µæ±¡¤Îã·Æ£ ÈþÇÈ »á¡¢Åì ¸²ÆóÏº ½Ú¶µ¼ø¡¢Ä¹ÉÍ¥Ð¥¤¥ªÂç³Ø¥Ð¥¤¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤Îº£Â¼ ÈæÏ¤»Ö ½õ¶µ¡¢¼¼Íö¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎËÏ ÃÒÀ® ¶µ¼ø¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿¼£ÎÅÌôÁ÷Ã£ºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¥É¥é¥Ã¥°¥Ê¥Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ç¤Î¥ß¥»¥ë´ÖÁê¸ßºîÍÑ¤òÀºÌ©¤ËÄêÎÌ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÀ¸ÂÎÆâ¾ò·ï¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¼£ÎÅÌô¤ÎÍ¢Á÷¤äÊü½Ð¤ÎµóÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðËÜ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÍý²ò¤äÍ½Â¬¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢À¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿»Æ©°µÄ´À°Êª¼Á(¥¤¥ª¥ó)¤¬¡¢¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅÌôÍ¢Á÷¤ÎÆÃÀ¤ä½ùÊüÀ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥Ê¥Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆñÍÏ²òÀ¼£ÎÅÌô¤ÎÌôÍý¸ú²Ì¤ò¹â¤á¡¢¼£ÎÅÌôÅêÍ¿¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤Ê¤É¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü¤Ë¡¢³Ø½Ñ»ïJournal of Colloid and Interface Science¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ1¡§(a) ½ÅÍ×¤Ê¥É¥é¥Ã¥¯¥Ê¥Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥í¥¥µ¥Þー407¤Î²½³Ø¹½Â¤¡£»°¤Ä¤ÎÉôÊ¬¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¡¢Î¾Ã¼¤ËÀ¸ÂÎ¿ÆÏÂÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿¿Æ¿åÀÉôÊ¬¡¢Ãæ±û¤ËÁÂ¿åÀÉôÊ¬¤ò»ý¤Ä¡£(b) ²¹ÅÙ¤Î¾å¾º¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¥ß¥»¥ë²½¡¢¥²¥ë²½¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥²¥ë¤Î¹½Â¤¤¬Êø²õ¤¹¤ëÃ¦¥²¥ë²½¤ÎµóÆ°¡£¿Æ¿åÀ¡¦ÁÂ¿åÀÉôÊ¬¤Î¿§Ê¬¤±¤Ï(a)¤Î¿Þ¤ÈÂÐ±þ¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë¤Ï¡¢¹âÊ¬»Ò¤Îº¿Æ±»Î¤¬¼«¸Ê½¸¹ç¤·¡¢Îã¤¨¤Ð¿åÍÏ±ÕÃæ¤Ç¤ÏÁÂ¿åÀ¤ÎÉôÊ¬¤¬ÆâÂ¦(¥³¥¢¡§¿Þ1¤Î¥ª¥ì¥ó¥¸Éô)¡¢¿Æ¿åÀÉô¤¬³°Â¦(¥·¥§¥ë¡§¿Þ1¤Î¿å¿§Éô)¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¹½Â¤¤ò»ý¤Ä½¸¹çÂÎ¤Ç¤¹¡£¿Þ£±¤Ï¡¢Î¾Ã¼¤¬¿Æ¿åÀÉô¡¢Ãæ±û¤ËÁÂ¿åÀÉô¤ò»ý¤Ä¡Ö¥Ý¥í¥¥µ¥Þー407(P407)¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¹âÊ¬»Òº¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿åÍÏ±ÕÃæ¤Ç¤Î¥ß¥»¥ë²½¡¢¥²¥ë²½¡¢Ã¦¥²¥ë²½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Ç´ÅÙÊÑ²½¤È¤È¤â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÉÊ¤Î¥¼¥êー¤Ê¤É¤È¤ÏµÕ¤Ç¡¢²¹ÅÙ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¥²¥ë²½¤·¡¢¥²¥ë¤ÏÂÎ²¹ÉÕ¶á¤ÇºÇ¤â°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¶áÇ¯¡¢ÁÏÌô¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÌôÍý¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹²½¹çÊª¤ÎÊ£»¨²½¡¢Ê¬»Ò¥µ¥¤¥º¤äÁÂ¿åÀ¤ÎÁý²Ã¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉþÍÑ¤ËºÝ¤¹¤ë¿å¤Ø¤ÎÍÏ²òÀ¤ÎÄã²¼¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²þÁ±ÊýË¡¤¬¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë¤Ë¤è¤ëÊñ´Þ¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÁÂ¿åÀ¤Î¼£ÎÅÌô¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯ÁÂ¿åÀ¤Ç¤¢¤ë¥ß¥»¥ë¤Î¥³¥¢ÉôÊ¬¤ËÂ¿ÎÌ¤ËÊñ´Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÍÏ²òÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ìÉô¤Î¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿½ùÊüÀ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¼£ÎÅÌô¤Ë¤è¤ëÉûºîÍÑ¤Î·Ú¸º¤äÅêÍ¿²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¼£ÎÅÌôÅêÍ¿¤ËºÝ¤¹¤ëÉéÃ´¤òÂç¤¤¯ÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿½ùÊüÀ¤Ï¡¢¿Þ1b¤Ë¼¨¤¹¥¼¥êー¾õ¤Î¸ÇÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥²¥ëÆâ¤Ç¡¢¥ß¥»¥ë´Ö¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê°ú¤¹ç¤¦ÎÏ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÆÃ¼ì¤Ê°ÂÄêÀ¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¸ÂÎÆâ´Ä¶²¼¤äÀ¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¤¬¥ß¥»¥ë´Ö¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹½Â¤¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢À¸ÂÎÆâ¤äÀ¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ç¤ÎÊ£»¨¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½¾ÍèÂ¿¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿Î³»Ò´ÖÁê¸ßºîÍÑ¤ò¥â¥Ç¥ë´Ø¿ô¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉ½¤¹¼êË¡¤Ç¤ÏÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢º¬ËÜÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÎÍý²ò¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¢£¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ËÀß·×¡¦À½ºî¤·¤¿ÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤¿Êü¼Í¸÷XÀþ»¶ÍðÂ¬Äê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÀºÌ©¤Ê¼Â¸³¥Çー¥¿¤È²òÀÏÍýÏÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÂÎÆâ´Ä¶¤òÁÛÄê¤·¡¢À¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë´Ö¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Î²òÌÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ßÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¸³¤Ï¡¢À¸ÂÎÆâ´Ä¶¤Ç¤Î¼Â¸³¤Ë¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥ê¥ó»À´Ë¾×À¸Íý¿©±ö¿åPBS(－)Ãæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾®³ÑXÀþ»¶ÍðË¡¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¼Â¸³¼êË¡¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¿ô～¿ôÉ´¥Ê¥Î¥áー¥È¥ëÄøÅÙ(¥á¥¾¥¹¥±ー¥ë)¤Ç¤Î¹½Â¤¾ðÊó¤Ë¡¢Æ°Åª¸÷»¶ÍðË¡¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤ëÃ±ÆÈ¤ÎP407¹âÊ¬»Òº¿¤ä¥ß¥»¥ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î½¸¹ç¾õÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¥¤¥ºÅù¤Î¹½Â¤¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥»¥ëÆ±»Î¤Î¸ß¤¤¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤òÉ½¤¹¹½Â¤¾ðÊó(¹½Â¤°ø»Ò)¤ò·×Â¬²òÀÏ¤·¡¢¤³¤Î¹½Â¤°ø»Ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥ß¥»¥ë´ÖÁê¸ßºîÍÑ¤ò·×»»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥²¥ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿åÃæ¤è¤êÀ¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ç¥ß¥»¥ë´Ö¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤òÉ½¤¹¥°¥é¥Õ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹Â¦¤ËÂç¤¤ÊÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°úÎÏÅªÁê¸ßºîÍÑ¤¬¿åÃæ¤è¤êÀ¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ£²¡Ë¡£
¿Þ2¡§À¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ç¤Î¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë´Ö¤Î¥²¥ë²½ÃÊ³¬¤ä¥²¥ë¤ÎÊø²õ²áÄø¤Ç¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¾ì¡£²£¼´¤Ï¥ß¥»¥ë´Ö¤Îµ÷Î¥¤ò¼¨¤·¡¢½Ä¼´¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤¬°úÎÏÅª¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ò¡¢¥×¥é¥¹Êý¸þ¤ÏÀÍÎÏÅª¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£ (º¸¿Þ) ¿åÃæ¤Ç¤Î¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë´Ö¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¾ì¤Ç¡¢22¡î¡¢24¡î¡¢26¡î¤¬¥²¥ë²½²¹ÅÙ¤è¤êÄã²¹¤Ç¤Î¥²¥ë²½ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢65¡î¤È70¡î¤Ï¥²¥ë¤¬Êø²õ¤·Èó¾½¼Á¤Î½¸¹çÂÎ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¾õÂÖ¡£ (±¦¿Þ) ¥ê¥ó»À´Ë¾×À¸Íý¿©±ö¿åPBS(－)Ãæ¤Ç¤Î¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë´Ö¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ç¡¢22¡î¤È24¡î¤¬¥²¥ë²½²¹ÅÙ¤è¤êÄã²¹¤Ç¤Î¥²¥ë²½ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢65¡î¤È70¡î¤Ï¥²¥ë¤¬Êø²õ¤·Èó¾½¼Á¤Î½¸¹çÂÎ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¾õÂÖ¡£³ÆÁêÅ¾°Ü²¹ÅÙ¤Ï¡¢Ç´ÅÙÂ¬Äê(¿Þ1b)¤Ë¤è¤ê·èÄê¡£¿åÃæ¤è¤êÀ¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ç¡¢½Ä¼´¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤è¤êÂç¤¤ÊÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°úÎÏÅªÁê¸ßºîÍÑ¤¬¿åÃæ¤è¤êÀ¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë¡¢Îã¤¨¤ÐP407¤Ï¡¢·ë¾½Áê¤Ç¤¢¤ë¥²¥ë¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Alder(¥¢¥ë¥Àー)Å¾°Ü¤È¤è¤Ð¤ì¤ëÍð»¨¤µ¤ÎÁê°ã¤Î¤ß¤Ëµ¯°ø¤·¡¢Èó¾½¼Á(¥¾¥ë)¤«¤é·ë¾½Áê(¥²¥ë)¤Ø¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ØÏ¢¤·¤¿´ðËÜ¸¶Íý¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·ë¾½²½²áÄø¤Ç¤Ï·Ï¤ò¹½À®¤¹¤ëÎ³»Ò¤¬¤è¤êÀ°Á³¤ÈÀ°Îó¤·¤Ä¤Ä¤âÎ³»Ò¼þ°Ï¤Î¶õ´Ö¤¬Áý¤¹¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë¤Î¥²¥ë²½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¥ß¥»¥ë´Ö¤¬¸ß¤¤¤Ëµ÷Î¥¤òÎ¥¤¹µóÆ°¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Þ2¤Î±¦¿Þ¤Ç¡¢À¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ç¤Î22¡î(ÀÄÀþ)¤«¤é24¡î(ÎÐÀþ)¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ÂÄê²½¤¹¤ë°ÌÃÖ¤äÎÐÌð°õÉôÊ¬¤Î¶Ë¾®ÅÀ°ÌÃÖ¤¬24¡î¤Ç±óÊý¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµóÆ°¤«¤éÍý²ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢À¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ç¤ÎÃ¦¥²¥ë²½²¹ÅÙ¤ÎÄã²¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹(¿Þ1b)¡£¤è¤ê¶¯¤¤°úÎÏÁê¸ßºîÍÑ¤ò¥ß¥»¥ë´Ö¤¬»ý¤Ä¾ì¹ç¤Ï¡¢¥²¥ë²½²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ë¾½²½¤¬¶Ñ°ì¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤êÌ©½¸¤·¤¿¶Å½¸¾õÂÖ¤ò»ÄÂ¸¤µ¤»¡¢¥á¥¾¥¹¥±ー¥ë¤Ç´Ñ»¡¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤Î¤æ¤é¤®¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Î¤æ¤é¤®¤¬¡¢¥²¥ë¤ÎÊø²õ¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÃæ¤è¤êÀ¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ç¡¢Ã¦¥²¥ë²½¤¬Äã²¹¤ÇÀ¸¤¸¤ë¤È¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿(¿Þ3)¡£
¡¡¥Ê¥Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÀ¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¤ë¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë´Ö¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢Ê£»¨¤µ¤Î¤¿¤á½¾Íè¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿À¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ê¤É¡¢¤è¤êÀ¸ÂÎÆâ¾ò·ï¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¼£ÎÅÌô½ùÊüÀ¤ä¥²¥ë²½µóÆ°¤Î¾ÜºÙ¤Ê´ðËÜ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÍý²ò¤äµóÆ°Í½Â¬¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢À¸Íý¿©±ö¿åÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿»Æ©°µÄ´À°Êª¼Á(¥¤¥ª¥ó)¤¬¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅÌôÁ÷Ã£ÆÃÀ¤ä½ùÊüÆÃÀ¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Þ3¡§¥Ý¥í¥¥µ¥Þー407¤òÎã¤È¤·¤¿¹âÊ¬»Ò¥ß¥»¥ë´Ö¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ä¥²¥ë¹½Â¤¤Ø¤ÎÀ¸Íý¿©±ö¿å¤¬Í¿¤¨¤ë¸ú²Ì¤Î³µÇ°¿Þ¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢À¸ÂÎÆâ´Ä¶¤Ë¶á¤¤Ê£»¨¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Î¡¢Áê¸ßºîÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤½¤Î¾ì´ÑÂ¬¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢´ðÁÃ²Ê³ØÅª¤Ë½ÅÍ×¤Ê¸¦µæ²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¥³¥í¥¤¥ÉÎ³»Ò´Ö¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë±ö¸ú²Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼£ÎÅÌô¥¥ã¥ê¥¢¤ä³Æ¼ï¼£ÎÅÌô¤ÎºîÍÑ¤Ø¤ÎÅ¬ÍÑ¡¢ÂÎÆâ¾ò·ï¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥Ê¥Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆñÍÏ²òÀ¼£ÎÅÌô¤ÎÌôÍý¸ú²Ì¤ò¹â¤á¡¢¼£ÎÅÌôÅêÍ¿¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¹âÅÙ²½¤Ê¤É¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢²Ê³Ø¸¦µæÈñ½õÀ®»ö¶È¡Ö¹âÊ¬»Ò¥Ê¥Î¥ß¥»¥ë¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¾ì¤ËÎ©µÓ¤·¤¿¼£ÎÅÌô½ùÊüºîÍÑ¤Îµ¯¸»¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×¡Ê23K23156¡Ë¤Î»Ù±ç¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÏÀÊ¸¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Clarifying Pair Interaction Potential between Poloxamer 407 Micelles Solvated into Phosphate-Buffered Saline in Sol-Gel-Sol Transition
Ãø¼Ô¡§Takeshi Morita, Shunsuke Takamatsu, Hiroshi Imamura, Minami Saito, Kenjirou Higashi, and Tomonari Sumi
»¨»ïÌ¾¡§Journal of Colloid and Interface Science
DOI¡§10.1016/j.jcis.2025.139642