¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥¿¥Ð¥³»Ô¤ÈÄó·È¡¡¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î½¢Ï«»Ù±ç¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡¡ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸·×»Ù±ç¤ò¿ä¿Ê

¡¡ÌÓÈ±¡¦ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¦°åÎÅ¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ö¶È¤ò¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎëÌÚ ÍÎ¾»¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¥¦¥£¥Ã¥°¤ÎÀ½Â¤¤ò¹Ô¤¦¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼Ò¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¥¢¥ë¥Ð¥¤½£¥¿¥Ð¥³»Ô¤ÈÄó·È¤·¡¢¼ç¤ËÃÏ°è¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸ÛÍÑÁÏ½Ð¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òËÜÇ¯1·î¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÄ´°õ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³»Ô¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸·×¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊThe Sustainable Livelihood Program¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µá¿¦¼Ô¤¬°ìÄê´ü´Ö¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸¦½¤½¤Î»¸å¤Ï¡¢Å¬À¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿½¢Ï«µ¡²ñ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤È¼«Î©»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥¿¥Ð¥³»Ô¤Î¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÀ©Ìó¤ä»º¶È¤Î¾¯¤Ê¤µ¤«¤é¡¢½÷À¤¬½¢Ï«°ÕÍß¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â°ÂÄê¤·¤¿½¢Ï«µ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤òÃÎ¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÆ¯¤¯ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÄó·È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼Ò¤Ï¡¢ÌÓ¿¢¤¨ºî¶È¤Î¸¦½¤µ¡²ñ¤È¸ÛÍÑµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Ä´°õ¼°¤ò·Ð¤¿º£·î°Ê¹ß¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¿Í°÷Êç½¸¤È¸¦½¤³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï300Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ò»ëÌî¤Ë¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ÈÉÏº¤ºï¸º¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼Ò ¼ÒÄ¹¡¡ÀéÆ£ ¿°ì ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËµòÅÀ¤ò»ý¤ÄÆü·Ï´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ð¥³»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤Î¹â¤¤Êý¡¹¤Î°ÂÄê¤·¤¿¸ÛÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼Ò ¼ÒÄ¹ ÀéÆ£¿°ì¡¢¥¿¥Ð¥³»Ô »ÔÄ¹ ¥ì¥¤¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ö¥é¥¬¥¤¥¹»á¡¢
¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼Ò ¹©¾ìÄ¹ °Â³Ú½ÓÆó¡¢¥¿¥Ð¥³»Ô Âè1»ÔµÄ²ñµÄ°÷ ¥µ¥ë¥Ð¥·¥ª¥ó¡¦¥Ð¥ê¥ó¥Ó¥ó»á
¢£¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¼Ò¤Î³µÍ×
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§N14047 Clark Premier Industrial Park, M.A. Roxas Highway, Clark Freeport Zone, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2023, Pampanga, Philippines
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡§2002Ç¯
¼ç ¤Ê ¶È Ì³¡§¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Î¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¡¦¥¦¥£¥Ã¥°¤ÎÀ½Â¤¡¦Í¢½Ð
¢£¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤ÎCSR³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎCSR³èÆ°¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤¿³èÆ°¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢·òÁ´¤Ç±ÊÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ò¡Ö»ö¶È¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿²ÁÃÍ¶¦ÁÏ·¿CSR¡×¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤ÎSDGs¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢SDGs¤Ç·Ç¤²¤é¤ì¤ë¡¢À¤³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDG£ó¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ç¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖEverything for a smile¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾Ð´é¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ë¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤ËÀ©Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ò´Þ¤à¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¶¦ÄÌ¤ÎÍýÇ°¤È¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼Ò²ñ¤Ë¾Ð´é¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢Ì´¤È´¶Æ°¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£