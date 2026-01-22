WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È16ÇÜ´Ô¸µ¡ª¡ÖµþÅÔ¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë!! Wesmo!¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
À¾ÆüËÜÎ¹µÒÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁÒºä¾º¼£¡Ë¤È¹çÆ±²ñ¼ÒKICS¡Ê»öÌ³¶É¡§µþÅÔÉÜ²¼µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼Ò°÷ Ç¼²°Ä®¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç ¿¦Ì³¼¹¹Ô¼Ô¡§¾®ÎÓ Ëþ¡¢°Ê²¼¡ÖKICS¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§ー¥·ー¥Óー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼¹¹ÔÌò°÷¼ÒÄ¹¡§Æó½Å¹§¹¥¡¢°Ê²¼¡ÖJCB¡×¡Ë¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ¤Î¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥¢¥×¥ê¡ØWesmo!¡Ù¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Wesmo!¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÇWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ðËÜ¡Ë¤¬ÄÌ¾ï¤Î16ÇÜ¡Ê8¡ó¡ËÂ¨»þ´Ô¸µ¤È¤ª¥È¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ÖµþÅÔ¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë!! Wesmo!¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚÄã¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÎICOCA¤ÇµþÅÔ¤ÎÂÐ¾Ý±Ø¡Ê¢¨ÊÌ»æ£±µºÜ¡Ë¤ò¹ß¼Ö¤·¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇWesmo!»Ä¹â¤Ë¤è¤ê´ü´ÖÃæ¹ç·×ÀÇ¹þ2,000±ß°Ê¾å¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ðËÜ¡Ë200¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹¹¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
ËÜ¥×¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡¦¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ï°Ê²¼¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡úWesmo!¥µー¥Ó¥¹Á´ÈÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖWesmo!¡×¤Ï¡¢JCB¤¬Äó¶¡¤¹¤ëQR¥³ー¥É¡¦¥Ðー¥³ー¥É·èºÑ¥¹¥ー¥à¡ÖSmart Code¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wesmo!¤Î¾Ü¤·¤¤»È¤¤Êý¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú¡ÖµþÅÔ¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë!! Wesmo!¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡úSmart Code(TM)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Smart Code¤È¤ÏJCB¤¬QR ¥³ー¥É¡¦¥Ðー¥³ー¥É·èºÑ»ö¶È¼Ô¡Ê°Ê²¼¡¢»ö¶È¼Ô¡Ë¤ÈÅ¹ÊÞ¤ò¤Ä¤Ê¤°·èºÑ¾ðÊó½èÍý¥»¥ó¥¿ー¤ÎÄó¶¡¤ä²ÃÌÁÅ¹·ÀÌó¤Î°ìËÜ²½¤ò¹Ô¤¤¡¢»ö¶È¼Ô¤äÅ¹ÊÞ¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¡¢¤Þ¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê·èºÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë·èºÑ¥¹¥ー¥à¤Ç¤¹¡£Smart Code¥Þー¥¯¤¬¤¢¤ë160Ëü¤«½ê°Ê¾å¤Î¾ì½ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë
Wesmo!¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¼Ô¸ÂÄê¡ª¡ª
J-WEST¥«ー¥É¤«¤é¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¿¤Þ¤ë¡ª¡ª
2·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢J-WEST¥«ー¥É¤«¤éWesmo!¤Ø¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¤Î2ÇÜ¤Î WESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª¡ª
¡¦ÆÃÅµ¤Î½ô¾ò·ï¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú¡ÖµþÅÔ¤ò¤ª¥È¥¯¤Ë!! Wesmo!¤Þ¤Á¤Ê¤«¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡úJ-WEST¥«ー¥É¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤ÊýÉ¬¸«¡ª
J-WEST¥«ー¥É¤Ë¿·µ¬¤´Æþ²ñ¡¦¤´ÍøÍÑ¤ÇºÇÂç5,000¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃæ¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
µþÅÔ¤¢¤Á¤³¤Á¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤â³«ºÅÃæ¡ª¡ª3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡ª¡ª
JRÀ¾ÆüËÜ¡¦ºåµÞ¡¦µþºå¡¦µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Î¼çÍ×±Ø¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥¨¥ê¥¢Ã£À®¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆWESTER¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÃêÁª¤ÇÁÇÅ¨¤Ê¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡ú¡ÖµþÅÔ¤¢¤Á¤³¤Á¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¨µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊÌ»æ1¡Ë
ÆÃÅµ£².ÂÐ¾Ý±Ø¤Ï²¼µ±Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸å±ç¡§µþÅÔ»Ô¸òÄÌ¶É
