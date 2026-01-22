½ÅËÉ¿©ÍÑÅÉÁõ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥À¥ó¥¸¥ªー¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¡ÖÂè9²ó¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Âç¾Þ¡×¤Ë¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¾Þ¤ò½é¼õ¾Þ
ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§±ÝËÜÊþÉ×¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Î½ÅËÉ¿©ÍÑÅÉÁõ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥À¥ó¥¸¥ªー¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè9²ó¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Âç¾Þ¡×¤Î¡Öµ»½Ñ³«È¯ÉôÌç¡×¤Ë¤Æ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¾Þ¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾Þ¤ÏÅö¼ÒÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Âç¾Þ¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äµ»½Ñ³«È¯¤òÉ½¾´¤·¡¢¹¥»öÎã¤È¤·¤Æ¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£´Ø·¸»ö¶È¼Ô¡¦ÃÄÂÎ¡¦¸¦µæ¼Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»º¶È¤Î³èÀ²½¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÍýÇ°¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿À®28Ç¯ÅÙ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¾Ê¹©Äø±ö³²ÂÐºö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥À¥ó¥¸¥ªー¥é¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢2024Ç¯10·î29Æü¤Ë¡¢¤µ¤ÓÌÌÂÐ±þ¼åÍÏºÞ·Á¹â¼×ÃÇÀÊÑÀ¥¨¥Ý¥¥·¼ù»é²¼ÅÉ¤êÅÉÎÁ¡Ö¥À¥ó¥¸¥ªー¥éE²¼ÅÉ¡×¤È¡¢¹â¼×ÃÇÀÅÉÎÁ¸þ¤±¤Î¼åÍÏºÞ¡¦¸üËì·Á¥¦¥ì¥¿¥ó¼ù»é¾åÅÉ¤êÅÉÎÁ¡Ö¥À¥ó¥¸¥ªー¥éU¾åÅÉHB¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢¹â¼×ÃÇÀÅÉÎÁÍÑ¼åÍÏºÞ¸üËì·Á¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¾åÅÉ¤êÅÉÎÁ¡Ö¥À¥ó¥¸¥ªー¥éF¾åÅÉHB¡×¤ò¾å»Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ã¸ÍÂç¶¶¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Ë¤â¡¢¥À¥ó¥¸¥ªー¥éE²¼ÅÉ¤ò¤´ºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè9²ó¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Âç¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo03_hh_000374.html
¡Ú¥À¥ó¥¸¥ªー¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
- ÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.nipponpaint.co.jp/products/feature/danziora/)
- ¤µ¤ÓÌÌÂÐ±þ¼åÍÏºÞ·Á¹â¼×ÃÇÀÊÑÀ¥¨¥Ý¥¥·¼ù»é²¼ÅÉ¤êÅÉÎÁ¡Ö¥À¥ó¥¸¥ªー¥éE²¼ÅÉ¡×(https://www.nipponpaint.co.jp/products/large/171/)
- ¹â¼×ÃÇÀÅÉÎÁÍÑ¼åÍÏºÞ¸üËì·Á¥¦¥ì¥¿¥ó¼ù»é¾åÅÉ¤êÅÉÎÁ¡Ö¥À¥ó¥¸¥ªー¥éU¾åÅÉHB¡×(https://www.nipponpaint.co.jp/products/large/172/)
- ¹â¼×ÃÇÀÅÉÎÁÍÑ¼åÍÏºÞ¸üËì·Á¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¾åÅÉ¤êÅÉÎÁ¡Ö¥À¥ó¥¸¥ªー¥éF¾åÅÉHB¡×(https://www.nipponpaint.co.jp/products/large/175/)
¡ÚËÜ·ï¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¡ÖÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×Áë¸ý
https://www.nipponpaint.co.jp/contact/products/