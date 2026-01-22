¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖBEYOND AWARD 2026¡×¼õ¾Þ¼Ô7Ì¾¡¦¼õ¾Þ´ë¶È6¼Ò¤òÈ¯É½
TNL¥á¥Ç¥£¥¢¥¸ー¥ó¡ÊNASDAQ¡§TNMG¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥¸ー¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë·ÐºÑ¥Ë¥åー¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊBusiness Insider Japan¡Ë¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤´ë¶È¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖBEYOND AWARD 2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õ¾Þ¼Ô7Ì¾¡¢¼õ¾Þ´ë¶È6¼Ò¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡ÖBEYOND MILLENNIALS¡Ê¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ë¥º¡Ë¡×¤È¡¢¤½¤Î¸åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡ÖBeyond Sustainability¡Ê¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¡×¤òÅý¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖBEYOND AWARD¡Ê¥Ó¥è¥ó¥É¡¦¥¢¥ïー¥É¡Ë¡×¤È¤·¤ÆºÆÊÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¸£°ú¤¹¤ë´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¥êー¥ÀーÁØ¤ÎÄ©Àï¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£BEYOND AWARD 2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¡ÖGLOBAL & BORDERLESS¨¡¨¡±Û¶¤¹¤ëÎÏ¤¬¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òµ¯ÅÀ¤ËÀ¤³¦¤ØÄ©¤à¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³¤³°¤«¤éÆüËÜ¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö±Û¶¼Ô¡×¤¿¤Á¤Î¾ðÇ®¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤³¤½¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¡¢ËÜ¥¢¥ïー¥É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈà¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¹Í¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー ¥¸¥ã¥Ñ¥óÊÔ½¸Éô¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÁª½Ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É¡¡¢¨¸Þ½½²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬
¡¦±üËÜ Ä¾»Ò¡ÊNIREMIA Collective ¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ñー¥È¥Êー / ÊÆ¹ñ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¦µÈÈ÷ Í§Íý·Ã¡ÊÆü·úÀß·× ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¥»¥ó¥¿ー ¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡Ë
¡¦ºØÆ£ Í´ÇÏ¡Ê¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥µ¥Ýー¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¦Ì¾ÁÒ ¾¡¡ÊFoundersNation ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
¡¦Æ£ËÜ ¤¢¤æ¤ß¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö / FoundereaNation ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¢£BEYOND AWARD 2026 ¼õ¾Þ¼ÔÈ¯É½
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í7Ì¾¡¢´ë¶È6¼Ò¤ò¼õ¾Þ¼Ô¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡£
¡Ú¸Ä¿ÍÉôÌç¡Û
¡¦²¬Éô À²¿Í ¡¿ ÊÆÆüºâÃÄ ºßÆüÂåÉ½
¡¦ÉÊÀî Í¥ ¡¿ An-Nahal Founder & CEO
¡¦À¶¿å ²í»Î ¡¿ ¥Þ¥¤¥¯¥í¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡¦ÁáÀî ¾°¸ã ¡¿ CoeFont CEO
¡¦Ê¿°æ ¸÷¾ë ¡¿ Professionals For Impact ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦¥²¥¤¥ÄºâÃÄ ÆüËÜµòÅÀ ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¡¦Ê¡±Ê Í´°ì ¡¿ Taxa Technologies ¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô
¡¦Àë萊¾µ ¡¿ Umoh ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO
¡Ú´ë¶ÈÉôÌç¡Û
¡¦SAKE Generation³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒSHOSABI
¡¦Åìµþ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦NewNorm Design³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦¥Õ¥©ー¥Í¥¹¥é¥¤¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL
¼õ¾Þ¼Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤äÁª½Ð¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó·ÇºÜµ»ö¡§https://www.businessinsider.jp/article/2601-beyond-award-2026-winners-and-companies/
¢§¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊBusiness Insider Japan¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Business Insider¤ÎÆüËÜÈÇ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÈÇ¤Ï2017Ç¯1·î¤ËÁÏ´©¡£ÁÏ´©»þ¤è¤ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖBetter Capitalism¨¡¨¡¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¤á¤°¤ë·ÐºÑ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Æ¯¤Êý¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.businessinsider.jp/
X¡§https://x.com/BIJapan
YouTube¡§https://www.youtube.com/@BusinessInsiderJP
¢§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥¸ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤Î¤¿¤á¤Î·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥¤¥ó¥µ¥¤¥Àー ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡õÀ½ÉÊ¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥®¥º¥âー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÌ¤Íè¤òÂó¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡õ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥Ã¥·¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡Ù¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÆÃ²½¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Þ¥Á¥ä¡Ù¤Ê¤É¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤à¤±¤¿14¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¡¢3¤Ä¤Î¥³¥Þー¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Î·×17¥Ö¥é¥ó¥É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mediagene.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥¸ー¥ó ¹ÊóÃ´Åö
https://www.mediagene.co.jp/contact