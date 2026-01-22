¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀ¹²¬¡ÛValentine Collection 2026
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀ¹²¬¡ÊËÜ´Û¡§½êºßÃÏ¡¿À¹²¬»ÔÀ¹²¬±ØÁ°ÄÌ¡¢NEW WING¡§½êºßÃÏ¡¿À¹²¬»ÔÀ¹²¬±ØÁ°ËÌÄÌ¡¡Áí»ÙÇÛ¿Í¡¿º´Æ£Î´¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ê¾å¤²¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â»°Î¦¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤¬°é¤ó¤ÀÁÇºà¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥³¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÂ÷¤¹Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡ÖÌþ¤·¤Î¥®¥Õ¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀ¹²¬¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¾¦ÉÊ¡§Á´4¼ïÎà
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§
NEW WING 1³¬¡¡¥Æ¥£ー¥é¥¦¥ó¥¸ ¡Ö¥¯¥íー¥Ðー¡×
À¹²¬±Ø¥Ó¥ë ¥Õ¥§¥¶¥ó¡¿ËÜ´Û£±F¡¡¥Õ¥§¥¶¥ó¥Ñ¥Æ¥£¥ª ¡ã¥Õ¥§¥¶¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Þ¥ë¥·¥§¡ä¡Ê10¡§00～20¡§00¡Ë¡Ê¢¨2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß19»þ30Ê¬ Á´´ÛÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
£±.»°Î¦¥Æ¥í¥ïー¥ë¥·¥ç¥³¥é¡¡¡¡4Î³Æþ¤ê¡¡2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËèÇ¯¹¥É¾¤Î»°Î¦¤Î²Ì¼Â¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡£
º£Ç¯¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ïー¥È·¿¤Ë¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê»°Î¦¤Î¡Ö¥Æ¥í¥ïー¥ë¡ÊÉ÷ÅÚ¡¦ÅÚÃÏ¤Î¸ÄÀ¡Ë¡×¤ò¶Å½Ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÎ³¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³øÀÐ～¤¦¤á～
¡ÖÉÍÀéÄ»¤ÎÇß¼ò¡×¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Çß¤Î¼Â¤È¥é¥º¥Ù¥êー¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÀ½¥¸¥ã¥à¤Ë¡¢¥é¥º¥Ù¥êー¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÎ³¡£
¢£ÂçÁ¥ÅÏ～¤ê¤ó¤´～
¡Ö¤ê¤ó¤´²°¤Þ¤Á»Ò¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¥ï¥¤¥ó¡×¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¡¢¤ê¤ó¤´¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿¥¸¥ã¥à¤ò¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤ÇÊñ¤ó¤À°ìÎ³¡£
¢£»³ÅÄ～¾ßÌý～
¡Ö»³ÅÄ¤Î¾ßÌý¡×¤ÈÇò¤´¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥é¥ê¥Í¤ò¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤ÇÊñ¤ó¤ÀÏÂÉ÷¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¢£Î¦Á°¹âÅÄ～¤¤¤Á¤´～
¥ê¥¢¥¹¥¿ー¥Õ¥¡ー¥à¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Á¤´¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿¥¸¥ã¥à¤È¡¢¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬ÁêÀÈ´·²¡£
£².¥µ¥Ö¥ì¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È¡¡¡¡3ËçÆþ 1,050±ß¡¿Ã±ÉÊ350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥×ー¥É¥ëÆþ¤ê¤Î¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥µ¥Ö¥ì¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥É¥¥ー¥ä¡Ê¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¤Î
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
¸ÄÊñÁõ¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë·Ú¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ö¥ì¤Ï¡¢¤´Í§¿Í¤È²á¤´¤¹¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¹á¤Ð¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÀõÀù¤ê¤Î¥³ー¥Òー¤ä¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î´Å¤ß¤¬¥Ê¥Ã¥Ä¹ç¤¦¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ë¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¥·¥ç¥³¥é¡¡ 5¸ÄÆþ¤ê 1,750±ß¡¿Ã±ÉÊ350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤Ã¤¯¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿Ç»Ì©¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡£¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Ë
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢Âç¿Í¤«¤é¤ª»ÒÍÍ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ë¡£
À¤Âå¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ä¤´²ÈÂ²¤Ø¤Î¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¥®¥Õ¥È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
£´.¥Æ¥êー¥Ì¥·¥ç¥³¥é¡¡ 1ËÜ¡¡2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥«¥ª65¡ó¥·¥ç¥³¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Ç»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎËÜ³Ê¥Æ¥êー¥Ì¡£
¾ï²¹¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¿¼¤¤¹á¤ê¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤¯¤Á¤É¤±¤¬
¤¤¤Ã¤½¤¦ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤äÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¥¢¥ë¥³ー¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤â¤è¤¤¤Î¤Ç
ìÔÂô¤Ë²á¤´¤¹¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ»þ´Ö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥á¥Ë¥åー¡Û
NEW WING 1³¬¡¡¥Æ¥£ー¥é¥¦¥ó¥¸ ¡Ö¥¯¥íー¥Ðー¡×
¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¿©´¶¡¢çõ¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÁêÀÈ´·²¤Î¥¿¥ë¥È¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ìー¥º¤ä¥àー¥¹¥Õ¥ìー¥º¡¢¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é ¥Î¥ïー¥ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥·¥ç¥³¥é¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ÎÍ¥²í¤Ê¶õ´Ö¤È¶¦¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡Ö¥«¥«¥ª¥Õ¥ìー¥º ¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¡×
¡ÚÄó¶¡´ü´Ö¡Û2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～ 2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÄó¶¡»þ´Ö¡Û13:00～15:00¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹¡Ë
¡ÚÄó¶¡¾ì½ê¡Û¥Æ¥£ー¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥¯¥íー¥Ðー¡×
¡ÚÎÁ¶â¡Û¤ª°ì¿ÍÍÍ¡¡4,000±ß¡Ê¥µー¥Ó¥¹ÎÁµÚ¤Ó¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡Ú¤´Í½Ìó¡Û3ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½ÌóÀ©¡¿1Æü10¥»¥Ã¥È¸ÂÄê
¶ä²ÏÆ²1890 Sweets ¡õ Bakery¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¾¦ÉÊ¡§Á´6¼ïÎà
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§À¹²¬±Ø¥Ó¥ë¡¡¥Õ¥§¥¶¥ó¡¿ËÜ´Û£±F¡¡¥Õ¥§¥¶¥ó¥Ñ¥Æ¥£¥ª ¡ã¥Õ¥§¥¶¥ó¥·¥ç¥³¥é¥Þ¥ë¥·¥§¡ä¡Ê10¡§00～20¡§00¡Ë¡Ê¢¨2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ß19»þ30Ê¬ Á´´ÛÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
£±.¥³¥í¥ì¥¯¥Ã¥ー¡¡¡¡5ËçÆþ¤ê1,500±ß¡¿Ã±ÉÊ300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿©´¶¤äÌ£¤ï¤¤¡¢¹á¤ê¤Ê¤ÉºÌ¤êË¤«¤Ê5¼ï¤Î¥¯¥Ã¥ー¡£
´ä¼ê¸©»º¾®Çþ¤Î¤æ¤¤Á¤«¤é¤äÊÆÊ´¡¢¤Î¤À±ö¡¢Íñ¤Ê¤ÉÁÇºà¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¯¥Ã¥ー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥êー¥à¤ò¥µ¥ó¥É¡£
¢£¥Ð¥Ë¥é¥¯¥Ã¥ー¡¿¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥à¡¡¢£¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥ー¡¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥¯¥êー¥à¡¡¢£ÊÆÊ´¥¯¥Ã¥ー¡¿çõ¥¯¥êー¥à¡¡¢£¤Û¤¦¤¸Ãã¥¯¥Ã¥ー¡¿ËõÃã¥¯¥êー¥à¡¡¢£¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥¯¥Ã¥ー¡¿¥³ー¥Òー¥¯¥êー¥à
£².¥·¥ç¥³¥é¥¥ã¥é¥á¥ë¥·¥çー¥È¥±ー¥¡¡700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë¥Ù¥ë¥®ー»º¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¥½ー¥¹¤ò¥µ¥ó¥É¡£Åº¤¨¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÀ¸¥Á¥ç¥³¤¬Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
£³. ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥àー¥¹¡¡¡¡750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¥µ¥Ö¥ì¥¯¥Ã¥ー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥àー¥¹¤ÎÁØ¤Ë¤·¡¢´Ö¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¥é¥º¥Ù¥êー¤È¥«¥·¥¹¥½ー¥¹¤Î»ÀÌ£¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
£´.¡¡¶ä²ÏÆ²¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥ê¥ó¡¡¡¡600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
À¸¥Á¥ç¥³¤Î¤è¤¦¤ËÇ»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥ê¥ó¤Ë¥«¥·¥¹¥½ー¥¹¤Î»ÀÌ£¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤È°ì¸ÍÄ® ÌÀÆü²ÌÇÀ±à¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤¤¤Á¤´¤òÅº¤¨¤¿¡¢ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥ê¥ó¡£
£µ. ¥·¥å¥×¥êー¥à¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡¡¡¡650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
±²´¬¤¾õ¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥êー¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊÄ¤¸¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£±ð¤ä¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
£¶. ¥¯¥ë¥ó¥¸¡¡¡¡480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
¥Ð¥¿ー¹á¤ë¡¢¿·¿©´¶¤Î¥¯¥ë¥ó¥¸¤ò¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¡£°¦¤é¤·¤¤çõ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÎºÌ¤ê¤È¥Ñー¥ë¥¯¥é¥Ã¥«¥ó¤Î·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¿´¤È¤¤á¤¯°ìÉÊ¡£
¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡¡¢¨»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤ò±¿Å¾¤µ¤ì¤ëÊý¤äÌ¤À®Ç¯¼Ô¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ä¼øÆý´ü¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£