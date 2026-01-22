ËÉºÒ¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂç³ØÀ¸¤ÈÃæ¹â¹»À¸¤¬¹ñºÝ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¡£Â¿Ê¸²½¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ºÒ³²»þ¤Î²ÝÂê¤òÍè¾ì¼Ô¤È¹Í¤¨¤ë
ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¡¢³ØÄ¹¡§¿¿Æ¼Àµ¹¨¡Ë¤Î³ØÀ¸¤ÈÄÉ¼êÌç³Ø±¡Ãæ¡¦¹âÅù³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¡¢¹»Ä¹¡§ÌÚÆâ½ß»ì¡Ë¤ÎÃæ¹â¹»À¸¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë°ñÌÚ»Ô¤ÎÊ¸²½»Ò°é¤ÆÊ£¹ç»ÜÀß¡Ö¤ª¤Ë¥¯¥ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè32²ó ¹ñºÝ¸òÎ®¤Î½¸¤¤¡×¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
°ñÌÚ»Ô¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤Î½»Ì±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Íè¾ì¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËÉºÒ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿»²²Ã·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼«Á³ºÒ³²»þ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¤¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¯¥¤¥º¤äÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¤¥áー¥¸
ËÜ´ë²è¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë³°¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ö¼«Î§³Ø½¬¥¹¥Úー¥¹¡ÖEnglish Cafe at Otemon¡ÊE-CO¡¦¥¤ー¥³¡Ë¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ØÀ¸¡¦Î±³ØÀ¸5Ì¾¤È¡¢ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Ãæ¡¦¹âÅù³Ø¹»¥æ¥Í¥¹¥³¹ñºÝ¸¦µæÉô¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÃæ¹â¹»À¸7Ì¾¤Î·×12Ì¾¤Ç¤¹¡£
°ñÌÚ»Ô¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢Ìó5,000¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¤¬µï½»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°èÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Âç³ØÀ¸¤ÈÃæ¹â¹»À¸¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢Â¿Ê¸²½Íý²ò¤òÆüËÜ¿Í½»Ì±¤Ë¤â¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ÔÆ°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤Âå¤äÎ©¾ì¤ò±Û¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¤Ë²Ã¤¨¡¢Èó¾ï¿©¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë³Æ¹ñ¤Î¿©À¸³è¤ä¿©Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ò³Ø¤Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤Ï¡¢ÈòÆñ¾ðÊó¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¿©½¬´·¤ä½¡¶µ¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤éÈó¾ï¿©¤ò¸ý¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ë²ÝÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò¿È¶á¤Ê¥Æー¥Þ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬ÃÏ°è¤Ç¶¦¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç³Ø¤ÈÃæ¹â¤¬Ï¢·È¤·¤Æ´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÉºÒ¤ä°ÛÊ¸²½Íý²ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÅÁ¤¨Êý¤äÂÎ¸³Àß·×¤ò¶¨µÄ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè32²ó¹ñºÝ¸òÎ®¤Î½¸¤¤¡Û
¡¡¢£Æü¡¡¡¡Äø¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü)11:00～15:30(³«¾ì10:30)
¡¡¢£²ñ¡¡¡¡¾ì¡§°ñÌÚ»ÔÊ¸²½¡¦»Ò°é¤ÆÊ£¹ç»ÜÀß ¡Ö¤ª¤Ë¥¯¥ë¡×¡Ê°ñÌÚ»Ô±ØÁ°3ÃúÌÜ9-45¡Ë
¡¡¡¡ ¡¡¡¡¢¨¥Öー¥¹¤Ï£±F¤¤¿¤·¤ó¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ½ÐÅ¸
¡¡¢£»²²ÃÊýË¡¡§»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÉÔÍ×
¡¡¢£¾Ü¡¡¡¡ºÙ¡§°ñÌÚ»Ô¹ñºÝ¿ÆÁ±ÅÔ»Ô¶¨²ñHP¡Êhttp://news.ifai.jp/?eid=175¡Ë