¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£ÆüËÜºÇÂç¤Î³ØÀ¸ÎÀ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRA SUMMIT2026¡×¤ò2·î12Æü¤Ë³«ºÅ¡ª
¡¡Á´¹ñ¤ÇÌó1,300¹»¤Î³Ø¹»Ë¡¿Í¤ÈÄó·È¤·¡¢³ØÀ¸ÎÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ¹¬¼£¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Éー¥ßー¥·¥êー¥º¤ËÊë¤é¤¹Á´¹ñ61¹»66ÎÀ¤Î¸½ÌòRA¡Ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¤¬ÍýÁÛ¤ÎÎÀ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤ò¹Ô¤¦¡ÖÂè11²ó RA SUMMIT2026¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂè11²ó RA SUMMIT2026¡× ÆÃÀßWEB¥µ¥¤¥È¡§https://dormy-ac.com/ra2026/(https://dormy-ac.com/ra2026/?utm_source=202601221_release_prtimes_rasummit&utm_medium=202601221_release_prtimes_rasummit&utm_campaign=202601221_release_prtimes_rasummit)
¢£RA¡Ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ï
¥Óー¥Á¥¯¥êー¥ó³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò
RA¤Ï¡¢ÎÀÀ¸¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÎÀÀ¸¤Î³ØÀ¸À¸³è¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯½¼¼Â¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¥µ¥Ýー¥È¤äÎÀÀ¸Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌò³ä¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2015Ç¯¤Ë»ÏÆ°¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢2025Ç¯12·î»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ66Åï¤ÎÎÀ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢Ìó200Ì¾¤ÎRA¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¤Î¾ì¤ÏÎÀÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤äSDGs³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤Î¶¦À¸¡×¤Ë¤âÃíÎÏ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢RAÂ´¶ÈÀ¸¤È¸½ÌòRA¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢RA¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤²¡¢¾Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÅ¸Ë¾¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
RA¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://dormy-ac.com/special/ra/(https://dormy-ac.com/special/ra/?utm_source=202601221_release_prtimes_ra&utm_medium=202601221_release_prtimes_ra&utm_campaign=202601221_release_prtimes_ra)¡¡
¢£¡ÖÂè11²ó RA SUMMIT 2026¡×¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¦1Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¡ª¡¡ÂåÉ½ÎÀ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
Á´ÎÀ»²²Ã¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿ÂåÉ½¤¿¤Á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦SPECIAL TALK - ¥É¥ß¥Èーー¥¯
ÎÀÀ¸¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢RA¤¢¤ë¤¢¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥Éー¥ßー°¦¡É¤Þ¤Ç¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Î¿Íµ¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆRA¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿OBOG¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¦½é¡ªRA¹Ã»Ò±à
¥×¥ìRA¹Ã»Ò±à¤È¾Î¤·¤¿Á´¹ñÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡¢
Åö¼ÒRA¥×¥í¥°¥é¥à°Ê³°¤ÇÆÈ¼«¤Ë³ÆÂç³Ø¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÎÀÀ¸¥êー¥Àー¤¬¥µ¥ß¥Ã¥È¤ËÅÐÃÅ¡£
ºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿RA SUMMIT¤ÎÍÍ»Ò
ºòÇ¯¼Â»Ü¤·¤¿RA SUMMIT¤ÎÍÍ»Ò
¡ÚÂè11²ó RASUMMIT2026¡¡³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/423_1_a477844c66bdcc8316af395940e8f7eb.jpg?v=202601220551 ]
Âè11 ²ó RA¡¡SUMMIT2026¥×¥í¥°¥é¥à
¡ÚÂåÉ½ÎÀ¥×¥ì¥¼¥ó¡Û――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Á´ÎÀ»²²Ã¤ÎÃæ´ÖÊó¹ð²ñ¡ÖRA FESTIVAL¡×¤Ç¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Ù¥¹¥È3ÎÀ¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡£
¡ü»²²ÃÎÀ(³Ø¹»Ì¾)
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø³ØÀ¸ÎÀ¡ÊÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¡Ë
ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂèÆó³ØÀ¸ÎÀ¡ÊÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¡Ë
Ryukoku Student Home ¸÷µ±¡ÊÎ¶Ã«Âç³Ø¡Ë
¡Ú¥²¥¹¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£±.¡ÖÎÀ¤¬°é¤Æ¤ë³Ø¤Ó¤È¶¦À¸¼Ò²ñ¡×¡Û―――――――――――――――――――――ÅÐÃÅ¼Ô¡ÃÃæ±ûÂç³Ø Ë¡³ØÉô ½õ¶µ¡¡µÈÅÄ Àé½Õ ÍÍ
¡Ú¥²¥¹¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó£².¡Ö³Ø¶µ¿¦¶¨Æ¯¤ÎÎÀÁÏ¤ê ～Â¿Ê¸²½¶¦À¸¤«¤é¥½ー¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç～¡×¡Û―――ÅÐÃÅ¼Ô¡ÃÎ©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø ¥¹¥Á¥åー¥Ç¥ó¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹ ÎÏ´Ý ¹¸Ìé ÍÍ
¡ÚRA¹Ã»Ò±à¡Ê¥²¥¹¥È¥×¥ì¥¼¥ó¡Ë¡Û――――――――――――――――――――――――――――――
¥×¥ìRA¹Ã»Ò±à¤È¾Î¤·¤¿Á´¹ñÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡¢Åö¼ÒRA¥×¥í¥°¥é¥à°Ê³°¤ÇÆÈ¼«¤Ë³ÆÂç³Ø¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÎÀÀ¸¥êー¥Àー¤¬¥µ¥ß¥Ã¥È¤ËÅÐÃÅ¡£Åö¼Ò¤ÎRA¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÂÁ©¤ä³Ø¤Ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
AP¥Ï¥¦¥¹¡ÊÎ©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡Ë
ISDAK¡Ê°ì¶¶Âç³Ø¡Ë
TUT Global House¡ÊË¶¶µ»½Ñ²Ê³ØÂç³Ø¡Ë
¡Ú5¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥×¥ì¥¼¥ó¡Û―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò5Ê¬¤Ë¶Å½Ì¤·¡¢5ÎÀ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡£
ÎÀ¤ÎÆÃ¿§¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é¹ñºÝ¸òÎ®¤Þ¤Ç¡¢³ÆÎÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê³èÆ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü»²²ÃÎÀ
¥Éー¥ßーÀ»ÀØºù¥öµÖ(Ãæ±ûÂç³Ø)¡¿¥Éー¥ßーÎ©ÀîËÌ(¹©³Ø±¡Âç³Ø¡¦Ãæ±ûÂç³Ø¡¦Åìµþ³Ø·ÝÂç³Ø¡¦ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¡¦ÌÀÀ±Âç³Ø)¡¿¥Éー¥ßー»³·ÁËÜÄ®(ÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¡¦»³·ÁÂç³Ø)¡¿Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø·Ñ»ÖÎÀ¡¿KU ROKKO HOUSE¡Ê¿À¸ÍÂç³Ø¡Ë
¡Ú¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û―――――――――――――――――――――――――――――――――――
ÁªÈ´11ÎÀ¤ÎRA¤¬1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤ò¥Ý¥¹¥¿ー¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü»²²ÃÎÀ
¥Éー¥ßー°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¡¿¥Éー¥ßー²¬»³ÆîÊý¡¿¥Éー¥ßー¶ðÂô¡¿¥Éー¥ßー¾ÅÆîÂæLei¡¿¥Éー¥ßーÄ¹µ×¼ê¡¿¥Éー¥ßーÀ¾²®·¦¡¿¥Éー¥ßーÆîÀçÂæ¡¿Ô¢ÕÜ±¡ÂçÕÜ ³ØÎÀ¤Þ¤Û¤í¤Ð¡¿ÌÀ³¤Âç³Ø³ØÀ¸ÎÀ maison TIME¡Ê¥á¥¾¥óÂçÌ´¡Ë¡¿ÌÀ¼£Âç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¿ÌÀ¼£Âç³Ø ¹ý¹¾¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ï¥¦¥¹
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¡Û―――――――――――――――――――――――――――――――――――
¡Ö¥É¥ß¥Èーー¥¯¡×
Âç¹¥É¾´ë²è¤ÎÂè3ÃÆ¡ªËèÇ¯¹±Îã¤Î¿Íµ¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢º£Ç¯¤Ï¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ëRA¤ÎOBOG¤¬ÅÐ¾ì¡£RA¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤É¤¦»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ¯´Ö³èÆ°¥Ý¥¹¥¿ー¡Û――――――――――――――――――――――――――――――――――
³ÆÎÀ¤ÎRA¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ä³Ø¤Ó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤òÀ©ºî¡£
ÅöÆü¤Ï²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤·¡¢¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤¼¤Ò¼èºà¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÖRA SUMMIT2026¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.kyoritsugroup.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/01/rasummit2026_media.pdf)
¡ã¥Éー¥ßー¤È¤Ï¡ä
¡¡¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬1980Ç¯¤è¤ê±¿±Ä¤¹¤ë³ØÀ¸ÎÀ¡¦¼Ò°÷ÎÀ»ö¶È¡£³ÆÎÀ¤Ë¤ÏÎÀÄ¹É×ºÊ¤¬¾ïÃó¤·¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤òÄ«Í¼¤Þ¤´¤³¤í¹þ¤á¤Æ¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¹ñºÝ¸òÎ®ÎÀ¤ä³Æ¼ï¥³¥ó¥»¥×¥ÈÎÀ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢Á´¹ñ¤Ë500Åï°Ê¾åÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Æþµï¼Ô¤Î²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤ä·ò¹¯¤ò¸«¼é¤ê¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸²ñ´Û¥Éー¥ßー¡§https://dormy-ac.com(https://dormy-ac.com/?utm_source=202601221_release_prtimes_dormy&utm_medium=202601221_release_prtimes_dormy&utm_campaign=202601221_release_prtimes_dormy)¡¡/ ¼Ò°÷ÎÀ¥Éー¥ßー¡§https://www.dormybiz.com/(https://www.dormybiz.com/?utm_source=202601221_release_prtimes_dormybiz&utm_medium=202601221_release_prtimes_dormybiz&utm_campaign=202601221_release_prtimes_dormybiz)
¡ã¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¤Ï¡ä
¡¡¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï1979Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢´ë¶È¤Îµë¿©¼õÂ÷¶ÈÌ³¤«¤é»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸ÎÀ¡¦¼Ò°÷ÎÀ¡Ö¥Éー¥ßー¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÎÀ»ö¶È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Éー¥ßー¥¤¥ó¡×¡¦¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¶¦Î©¥ê¥¾ー¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ö¥Éー¥ßー¥·¥Ë¥¢¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¡¦½»¡¦Ìþ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp//?utm_source=202601221_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=202601221_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=202601221_release_prtimes_kyoritsu)
¢£RA¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»Ù±çÉô RA¿ä¿Ê¥Áー¥à
TEL¡§03-5295-7857¡¡¡¡EMAIL¡§ra@dormy.co.jp
¢£²èÁüÄó¶¡
https://kyoritsu-cierto.jp/gl/zwzh8qfeyx(https://kyoritsu-cierto.jp/gl/zwzh8qfeyx)
¡Ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É´ü¸Â¡§2026Ç¯3·î31Æü¡Ë