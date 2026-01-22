¡ÖÃÏ¿Ì¡¦¿å³²È¯À¸»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÆó¼¡ºÒ³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎËÉºÒ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡×¤¬Âè£¹²ó¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Âç¾Þ Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§ÂôÅÄ¡¡Áï¡¢°Ê²¼¡ÖÅìµþ¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¡¦¿»¿å¥»¥ó¥µー¤ÈÃÏ¿ÌËÉºÒ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSUPREME¡×¤È¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¡ÖÃÏ¿Ì¡¦¿å³²È¯À¸»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÆó¼¡ºÒ³²ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎËÉºÒ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè£¹²ó¥¤¥ó¥Õ¥é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Âç¾Þ*1Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¶¡µë¥¨¥ê¥¢*2Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌó4,000´ð¤ÎÃÏ¿Ì¥»¥ó¥µーµÚ¤ÓÌó1,000´ð¤Î¿»¿å¥»¥ó¥µー¤ÈÆÈ¼«¤ÎÃÏ¿ÌËÉºÒ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSUPREME¡×¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¿å³²¤ÎÈ¯À¸»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æó¼¡ºÒ³²ËÉ»ß¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëËÉºÒ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³Æ¥»¥ó¥µー¤«¤é¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¾ðÊó¤ò¡ÖSUPREME¡×¤ËÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èï³²¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¿×Â®¤Ê¥¬¥¹¶¡µëÄä»ß¤È°ÂÁ´¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ø¤Î¥¬¥¹¤Î°ÂÄê¶¡µë¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢º£¸å¤âÃÏ¿Ì¤äÉ÷¿å³²Åù¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¿Ê¤á¡¢¶¯¿Ù¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
É½¾´¼°¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¡ÖSUPREME¡×¡Ê¥·¥åー¥×¥êー¥à¡Ë¤Ï¡¢¹âÌ©ÅÙ¢¨£³¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÃÏ¿Ì¡¦¿»¿å¥»¥ó¥µー¤Î¾ðÊó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎã¤ò¸«¤Ê¤¤ÃÏ¿ÌËÉºÒ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¥Çー¥¿¤Î¼ý½¸¤È¡¢±ó³ÖÁàºî¢¨4¤Ë¤è¤ëÅÔ»Ô¥¬¥¹¤Î¶¡µëÄä»ß¤Ë²Ã¤¨¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÆ³´ÉÈï³²¿äÄêµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ·÷¤ËÌ©¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÃÏ¿Ì·×
SUPREME¤Ë¤è¤ë±ó³Ö¼×ÃÇ¥Õ¥íー¡ÊÃÏ¿Ì»þ¡Ë
¡¡Åìµþ¥¬¥¹¥°¥ëー¥×¤ÏÁÏÎ©140¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤ò±Û¤¨¡¢¥¬¥¹¤ò±Û¤¨¡¢Ì¤Íè¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·Ä©Àï¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
