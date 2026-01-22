¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å ¡ß ¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó¡¦¥½¥é¥ê¥¹¡Ö½ÏÀ®¤ÈÈ¯¹Ú¤ÎÈþ³Ø¡×¥Áー¥º¤È¥ï¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¾®½ô¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¹Ô¤¦¥Áー¥º¤È¥ï¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
Ä¹Ìî¸©¤ÎÉ÷ÅÚ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Áー¥º¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ïー¥â¥Ëー
¥ï¥¤¥ó¤È¥Áー¥º¡¢»þ¤ò½Å¤Í¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡È¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÍýÍ³¡É¤òÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Åçºê¤Ë¤è¤ë¥ï¥¤¥ó²òÀâ¤È¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å À½Â¤¡¦½ÏÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¡¦±öÀî»á¤Ë¤è¤ë¥Áー¥º¤Î¤ªÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢È¯¹Ú¤È½ÏÀ®¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¸·Áª¥ï¥¤¥ó5¼ï¤È¥Áー¥º5¼ï¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶Á¤¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹Ìî¸©¤Ï¡¢ÎäÎÃ¤Êµ¤¸õ¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¥Áー¥º¤Ê¤ÉÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿ÅÚÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸É÷ÅÚ¤Î¤â¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Áー¥º¤È¥ï¥¤¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¹ç¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¤¤ê¼ê¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî¸©¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬°é¤ó¤À¥Áー¥º¤È¥ï¥¤¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¾ì½ê¡§¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó¾®½ô¥ï¥¤¥Ê¥êー¡Ê¢©384-0043¡¡Ä¹Ìî¸©¾®½ô»Ô½ô375¡Ë
Æü»þ¡§ 2/7¡ÊÅÚ¡Ë14:00～15:30
»²²ÃÈñ¡§\6,160¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ßURL¡§https://forms.gle/sKzKBa49GL7CUeyP6
¤ªÌä¹ç¤»¡§¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó¾®½ô¥·¥ç¥Ã¥×¡§0267-22-6341
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://forms.gle/sKzKBa49GL7CUeyP6
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
±öÀîÏÂ»Ë¡Ê ¤·¤ª¤¬¤ï ¤«¤º¤·¡Ë
¥Áー¥ºÀ½Â¤¡¦½ÏÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¡£Åì¸æ»Ô½Ð¿È¡£ÁÄÉã¤ÏÍïÇÀ²È¡£
¹â¹»À¸¤Îº¢¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸¥ª¡×¤ÇÄ´Íý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò·Ð¸³¤·¥Áー¥º¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£2007Ç¯¤Ë¥Áー¥º¤ÎÀ½Â¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£
¼«¤é³«È¯¤·¤¿¥Ö¥ëー¥Áー¥º¤¬2014Ç¯¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Áー¥º ¥¢¥ïー¥É¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥Ö¥ëー¥Áー¥º¡ÖæÇ¿é¡×¤¬
¡Ö¥ïー¥ë¥É ¥Áー¥º ¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤ÆÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×16¤Ëµ±¤¯¡£
ÅçºêÂç¡Ê¤·¤Þ¤¶¤¡¡¤À¤¤¡Ë
¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£
1983Ç¯¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼ÒÆþ¼Ò¡£
1987Ç¯¤«¤éÅÏÊ©¡¢¥Ü¥ë¥ÉーÂç³Ø¥ï¥¤¥óºÏÇÝ¾úÂ¤³Ø¸¦µæ½ê¤Ç³Ø¤Ö¡£
1988Ç¯¤«¤é¥Ü¥ë¥Éー¤Î£µÂç¥·¥ã¥Èー¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¥·¥ã¥Èー¡¦¥é¥È¥¥ー¥ë¤ËÈ¾Ç¯´Ö¸¦½¤À¸¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¡£
1989Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¡Ö¥ï¥¤¥ó¾úÂ¤»Î¡×¡¢1990Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÍø¼òÅ¬À»ñ³Ê(¥Ü¥ë¥ÉーÂç³Ø)¡×¤ò¼óÀÊ¤Ç¼èÆÀ¡£
2001Ç¯¹ñ»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ï¥¤¥ó¡Ö¥½¥é¥ê¥¹¡×¤Î¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥êー¥ºÎ©¤Á¾å¤²¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢2007Ç¯¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥º¥¦¥£ー¥¯ÆüËÜÈÇ¤Î¡ÖÀ¤³¦¤¬Âº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í100¿Í¡×¤Ë¤âÁª½Ð¡£
¼èÄùÌòÉÊ¼Á´ÉÍýÉôÄ¹¡¢¸¦µæ³«È¯ÉôÄ¹¡¢¥½¥é¥ê¥¹¾úÂ¤ÀÕÇ¤¼Ô¤òÎòÇ¤¤·¡¢2017Ç¯¤Ë¸½¿¦½¢Ç¤¡£
ÅöÆüÄó¶¡¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¡¦¥Áー¥º°ìÍ÷¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£¥ï¥¤¥ó
¡¦¥½¥é¥ê¥¹ Àé¶ÊÀî¥·¥ã¥ë¥É¥Í 2024
¡¦Àé¶ÊÀî ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥Ùー¥êーA 2021
¡¦¥½¥é¥ê¥¹ Àé¶ÊÀî ¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó 2024
¡¦¥½¥é¥ê¥¹ Àé¶ÊÀî ¥«¥Ù¥ë¥Í¡¦¥½ー¥ô¥£¥Ë¥è¥ó 2021
¡¦¥½¥é¥ê¥¹ ¿®Ç»¥êー¥¹¥ê¥ó¥° ¥¯¥ê¥ª¡¦¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó 2024
¢£¥Áー¥º
¡¦¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë
¡¦¥»¥ß¥Ïー¥É¡¦
¡¦¥³¥³¥ó
¡¦¥Ö¥ëー
¡¦æÇ¿é
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
»²²Ã´ë¶È
Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿¹¤Î¥Áー¥º¥Æ¥é¥¹¡×
¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å
¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¤Ï1982Ç¯¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦¾¾²¬ÌÐÉ×¡¦ÍÆ»ÒÉ×ºÊ¤Î¡Ö¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¥Áー¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹©Ë¼¤ò¹½¤¨¤ë¿®½£Åì¸æ»Ô¤Ï¡¢¡ÈÆüËÜ¤Î¥Ö¥ë¥´ー¥Ë¥å¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Áー¥º»ºÃÏ¤Ë»÷¤¿É÷ÅÚ¤ò»ý¤ÄÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÍ¿ô¤Î¾®±«ÃÏÂÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢É¸¹âÌó900m¤ÎÆî¼ÐÌÌ¤È¤¤¤¦¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢¥Áー¥º¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤È¡¢¶áÎÙ¤ÇºñÆý¤µ¤ì¤¿ÎÉ¼Á¤ÊÀ¸Æý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥É¡¦¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó
¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢1962Ç¯¤Ë¾¡¾Â¤ËÀßÎ©¤·¤¿¹ñ»º¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ï¥¤¥ó¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¾®½ô¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ï1973Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥ï¥¤¥ó¤òÂ¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Ä¹Ìî¸©¡¦»³Íü¸©¤òÃæ¿´¤Ë¼«¼ÒÈª¤ª¤è¤Ó·ÀÌóÇÀ²È¤Î¤Ö¤É¤¦¤òÍÑ¤¤¤¿¥ï¥¤¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ìî¸©¾®½ô»Ô¤Ë¹½¤¨¤ë¾®½ô¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ç¤Ï¡¢Àé¶ÊÀîÎ®°è¤ÎÎäÎÃ¤Êµ¤¸õ¤ÈÅÚ¾íÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤Ö¤É¤¦ËÜÍè¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥ï¥¤¥óÂ¤¤ê¤òÄÉµá¡£
ÂåÉ½¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥½¥é¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ï¥¤¥ó¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É÷ÅÚ¡¦¸¶ÎÁ¡¦¾úÂ¤¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¤¥óÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©105-0003 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀ¾¿·¶¶2-1-1
ÀßÎ©¡§1962Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Åçºê¡¡Âç
Web¥µ¥¤¥È¡§ https://mannswines.com/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥Þ¥ó¥º¥ï¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¾®½ô¥ï¥¤¥Ê¥êー
TEL¡§0267-22-6341¡Ê9:30～16:30¡Ë