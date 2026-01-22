ÀáÊ¬¤Ï¡Èµ´¤¬¼çÌò¡É¡ª¡Öµ´ºß·î¡Ê¤ª¤Ë¤¢¤ê¤Å¤¡Ë¡×³«Ëë¡¡～µ´¤Î¥ê¥¾ー¥È¾®Æ¦Åç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó～¡¡¥¹¥¿ー¥ÈµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È in ¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡Ê2026/2/1¡Ë
¾®Æ¦Åç´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¿ÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¡Ê´ÛÄ¹¡§ÌøÀ¸ÃéÊ¿¡Ë¤Ï¡¢ÀáÊ¬¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´Ñ¸÷¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Öµ´¤Î¥ê¥¾ー¥È¾®Æ¦Åç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ê2026Ç¯2·î1Æü～2·î28Æü¡Ë¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥ÈÅöÆü¤Î2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡ÊTSUTAYA BOOKSTORE ¹â¾¾¥ª¥ë¥ÍÅ¹¡Ë¤ÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¤¦¤É¤óÇ¾¡¢¥ª¥êー¥Ö¤·¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¢¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¤§¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¤¬½¸·ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÌß¡¦¤ª²Û»ÒÇÛ¤ê¡Ö¤â¤ÁÅê¤²¡×¤ä´ÛÆâ¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤»¤È¤¦¤Á´Ñ¸÷ÀìÌç¿¦Ã»´üÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Ì±Â¯³Ø¥Èー¥¯¤â¹Ô¤¤¡¢ÍÅ²øÊ¸²½¤ÈÎ¹¡¦ÃÏ°è´Ñ¸÷¤Î´Ø·¸¤ò¡È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¡É°ìÆü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Å¹ÊÞÆâ¤Ç1·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñ¤ÎÍÅ²ø¥°¥Ã¥º¡¿¾®Æ¦Åç»ºÉÊ¤ÎPOP UPÈÎÇä¤È¤âÏ¢Æ°¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ª¤è¤Ó¡ÖYOKAI EXPO 2026¡×¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¡¦¾®Æ¦Åç³«ºÅ¡Ë ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 µ´ºß·î¤È¤Ï¡¢½Ð±À¤Î¡Ö¿Àºß·î¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡¢¾®Æ¦Åç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
ÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¡§¾®Æ¦ÅçÅÚ¾±Ä®¤Î¡ÖÌÂÏ©¤Î¤Þ¤Á¡×¤Ë¤¢¤ëÍÅ²ø¥¢ー¥È¤ÎÈþ½Ñ´Û¡£´ÛÄ¹¤ÏÍÅ²ø²è²È¤ÎÌøÀ¸ÃéÊ¿¡£4¤Ä¤Î¸ÅÌ±²È¥®¥ã¥é¥êー¤ÇÍÅ²øºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¼ýÂ¢ÅÀ¿ô¤Ï900ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ç¯¡¹¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸½ÂåÍÅ²ø¤¬À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢Ê©¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤è¤êÆü-±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¿ÞÏ¿½ñÀÒ¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://meipam.net/(https://meipam.net/) ÅÅÏÃ0879-62-0221
¡Öµ´¤Î¥ê¥¾ー¥È¾®Æ¦Åç¡×¤È¤Ï
Ç¯´Ö100Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¾®Æ¦Åç¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë2·î¤Î´Ñ¸÷µÒ¸º¾¯¤¬Âç¤¤¯¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎµÙ¶È¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤¹¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¡¢¡Ö2·î¤Î¾®Æ¦Åç¤Ïµ´ºß·î¡×¡£
ÀáÊ¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡Öµ´¤Ï³°¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅç¤Ç¤ÏµÕÅ¾¤Î¹ç¸ÀÍÕ ¡Öµ´¤ËÆ¦¤Ê¤²¤ë¤Ù¤«¤é¤º¡× ¤Î¤â¤È¡¢ÀáÊ¬¤ËÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿µ´¤äÍÅ²ø¤¬Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤ëÀßÄê¤Ç¡¢Åç¤¸¤å¤¦¤òÉñÂæ¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£10·î¤Î½Ð±À¤¬¡Ö¿Àºß·î¡×¤Ê¤é¡¢2·î¤Î¾®Æ¦Åç¤Ï¡Öµ´ºß·î¡×¡£²¬»³¤ÎÅíÂÀÏºÅÁÀâ¤È¤ÎÂÐÈæ¤âÁ¯¤ä¤«¤Ë¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÍÅ²øÊ¸²½¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÈÅß¤Î¿·ÄêÈÖ¡É´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÊ¡¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¤â¤ÁÅê¤²¡×¡ÊÌß¡¦¤ª²Û»ÒÇÛ¤ê¡Ë
¾®Æ¦Åç¤Ç¤ª½Ë¤¤¤äº×¤ê¤ÎÄêÈÖ¹Ô»ö¡Ö¤â¤ÁÅê¤²¡×¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤«¤éÌß¤ä¤ª²Û»Ò¤òÍè¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆÅê¤²¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤ë»²²Ã·¿¤ÎºÅ¤·¤Ç¡¢Åç¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï°ÂÁ´ÌÌ¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ªÌß¤ä¤ª²Û»Ò¤ò¡ÈÇÛ¤ë·Á¼°¡É ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¸òÎ®¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤â´Þ¤á¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ç³Ú¤·¤á¤ë»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¡Öµ´¤Î¥ê¥¾ー¥È¾®Æ¦Åç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¥¹¥¿ー¥ÈµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È in ¹â¾¾¥ª¥ë¥Í
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¹â¾¾¥ª¥ë¥Í¡ÊTSUTAYA BOOKSTORE ¹â¾¾¥ª¥ë¥ÍÅ¹¤òµòÅÀ¤Ë´ÛÆâ³Æ½ê¡Ë
¼çºÅ¡§¾®Æ¦Åç´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¿ÍÅ²øÈþ½Ñ´Û
Ï¢Æ°´ë²è¡§Á´¹ñ¤ÎÍÅ²ø¥°¥Ã¥º¡¿¾®Æ¦Åç»ºÉÊ POP UPÈÎÇä¡ÊÅ¹ÊÞÆâ¡¦1·î15Æü³«»Ï¡Ë
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨ÆâÍÆ¡¦½Ð±é¼Ô¡¦»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
11:00¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°£±.¡Ê¹â¾¾¥ª¥ë¥Í´ÛÆâ¡Ë
13:00～13:50¡¡Ìß¡¦¤ª²Û»ÒÇÛ¤ê¡Ö¤â¤ÁÅê¤²¡×¡ÊËÌ´Û£´³¬ ²°³°¹¾ì ORNE PARK¡Ë
14:00～15:00¡¡¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊËÌ´Û3³¬¡¡SHARE LOUNGE¡ÚTSUTAYA BOOKSTORE¡Û¡Ë
15:00～16:00¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°£².¡Ê¹â¾¾¥ª¥ë¥Í´ÛÆâ¡Ë
17:00¡¡Å±¼ý
´ë²èÆâÍÆ¡Ê¾ÜºÙ¡Ë£±. Ìß¡¦¤ª²Û»ÒÇÛ¤ê¡Ö¤â¤ÁÅê¤²¡×
»þ´Ö¡§13:00～13:50
²ñ¾ì¡§ËÌ´Û£´³¬ ²°³°¹¾ì ORNE PARK
½Ð±é¡§¤¦¤É¤óÇ¾¡¿¥ª¥êー¥Ö¤·¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¿¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¤§¡¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È
»Ê²ñ¡§¥Á¥çー¥±¥··»¤ä¤ó¡ÊÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¹ÈÇòÌß¤äÂÌ²Û»Ò¤òÇÛÉÛ¡£¼Ì¿¿»£±Æ¡¦¸òÎ®¤â¡£
£². ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¤»¤È¤¦¤Á´Ñ¸÷ÀìÌç¿¦Ã»´üÂç³Ø¡ßÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¡Ë
»þ´Ö¡§14:00～15:00
²ñ¾ì¡§ËÌ´Û£³³¬ SHARE LOUNGE¡ÚTSUTAYA BOOKSTORE¡Û
¥Æー¥Þ¡§¡ÖÎ¹ ¡ß ¶³¦ ¡ß ÍÅ²ø¡×¡Ê²¾¡Ë- Ì±Â¯³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤ë¡È¶³¦¡É¤ÈÎ¹¡¦ÃÏ°è´Ñ¸÷¤Î´Ø·¸
½Ð±é¡§¾¾ÈøÍµ¯¡ÊÌ±Â¯³Ø¡¿¤»¤È¤¦¤Á´Ñ¸÷ÀìÌç¿¦Ã»´üÂç³Ø¡ËÌøÀ¸ÃéÊ¿¡ÊÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¡Ë
ÆâÍÆ¡§¾®Æ¦Åç¤¬2·î¤Ë¡Öµ´ºß·î¡×¤È¤Ê¤ë°ÕÌ£¡¢2/22¡ÖYOKAI EXPO 2026¡×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÍÅ²øÊ¸²½¤È´Ñ¸÷¡¢¾¾Èø»á¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦Åç¸¶¤È¾®Æ¦Åç¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°ø±ï¡¢ÍÅ²øÅÁ¾µ¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤Æ¿¼·¡¤ê
£³. ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°
»þ´Ö¡§11:00～¡¿15:00～
²ñ¾ì¡§¹â¾¾¥ª¥ë¥Í´ÛÆâ¡ÊTSUTAYA BOOKSTORE¤òµ¯ÅÀ¤Ë½ä²ó¡Ë
½Ð±é¡§¤¦¤É¤óÇ¾¡¿¥ª¥êー¥Ö¤·¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¿¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¤§¡¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È
ÆâÍÆ¡§´ÛÆâ¤òÎý¤êÊâ¤¡¢¼Ì¿¿»£±ÆÂÐ±þ¡£¥Á¥é¥·ÇÛÉÛ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥óPR¤ò¼Â»Ü¡£
´ØÏ¢¾ðÊó- µ´¤Î¥ê¥¾ー¥È¾®Æ¦Åç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
- YOKAI EXPO 2026(https://www.yokaiexpo.com/)¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¾®Æ¦Åç¤Ç³«ºÅ
- POP UPÈÎÇä¡ÊÏ¢Æ°´ë²è¡Ë¡§2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«»ÏÁ´¹ñ¤ÎÍÅ²ø¥°¥Ã¥º¡¿¾®Æ¦Åç»ºÉÊ¤òTSUTAYA BOOKSTORE ¹â¾¾¥ª¥ë¥ÍÅ¹Æâ¤ÇÅ¸³«¡¦Ä»¼è¸©¡¿¶¹Á´Ñ¸÷¶¨²ñ¡§¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¤Îºî¼Ô¡¦¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤ÎÀ¸ÃÂÃÏ¡¡¡¦Ê¼¸Ë¸©¡¿Ê¡ºêÄ®´Ñ¸÷¶¨²ñ¡§Ì±Â¯³Ø¤ÎÉã¡¦ÌøÅÄÔ¢ÃË¤ÎÀ¸ÃÂÃÏ¡¦ÆÁÅç¸©¡¿Æ»¤Î±ØÂçÊâ´í ÍÅ²ø²°Éß¤ÈÀÐ¤ÎÇîÊª´Û¡§»ùÓÆÌìÅÁ¾µ¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦¹Åç¸©¡¿ÅòËÜ¹ë°ìµÇ°ÆüËÜÍÅ²øÇîÊª´Û¡Ê»°¼¡¤â¤Î¤Î¤±¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ë¡¦¹áÀî¸©¡¿ÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¡§ÍÅ²ø²è²È¡¦ÌøÀ¸ÃéÊ¿¤¬´ÛÄ¹¡¦¸½Âå¤ÎÍÅ²ø¤¬¥Æー¥Þ¤ÎÈþ½Ñ´Û
ÍÅ²øÈþ½Ñ´Û¤È¤Ï
¹áÀî¸©¡¦¾®Æ¦Åç¤ÎÌÂÏ©¤Î¤Þ¤Á¤Ç900ÂÎ¤ò¤³¤¨¤ëÍÅ²øÂ¤·ÁºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¡£¤Þ¤Á¤ÎÃæ¤ËÅÀºß¤¹¤ë4¤Ä¤Î¸ÅÌ±²È¤ò¥¹¥Þ¥Û¥¬¥¤¥É¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤á¤°¤ë¡£ÍÅ²ø¤Îµ¯¸»¤«¤é¸½Âå¤ÎÍÅ²ø¤Þ¤Ç¡ÖÍÅ²øÂ¤·Á
Âç¾Þ¡×¤Ë±þÊç¤µ¤ì¤¿900ÂÎ¤òÄ¶¤¨¤ëºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍÅ²ø¤òÀ¤³¦¤Ø¡×»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÖÍÅ²ø¡Ê¡áYokai¡Ë¤ò¡ÖSAMURAI¡×¡Ê»ø¡Ë¡¢¡ÖKAWAII¡×¡Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¸ì¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÛÄ¹¤Ï¾®Æ¦ÅçÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÍÅ²ø²è²È¡¦ÌøÀ¸ÃéÊ¿¡£
ÍÅ²øÈþ½Ñ´Û ¹áÀî¸©¾®Æ¦·´ÅÚ¾±Ä®¹Ã398 0879-62-0221 mail@meipam.net
https://meipam.net/
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§¾®Æ¦Åç¥Ø¥ë¥·ー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï
À¥¸ÍÆâ¡¦¾®Æ¦Åç¤Ç¡¢¥ª¥êー¥Ö¤ÎºÏÇÝ¤ä¸¦µæ¡¢²½¾ÑÉÊ¤ä¿©ÉÊ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¢ÄÌ¿®ÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦MeiPAM ¾®Æ¦Åç¡¦ÌÂÏ©¤Î¤Þ¤Á¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¡£ÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤Î´ë²è¡¦¿ä¿Ê¡¦±¿±Ä¡£
¼ÒÌ¾¡§¾®Æ¦Åç¥Ø¥ë¥·ー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¹áÀî¸©¾®Æ¦·´ÅÚ¾±Ä®¹Ã2721-1
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌøÀ¸ÉÒ¹¨
ÀßÎ©¡§1985Ç¯
HP¡§https://shl-olive.co.jp/(https://shl-olive.co.jp/)